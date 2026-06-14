मध्य प्रदेश में युवा उद्यमियों पर बरसा पैसा, मोहन यादव सरकार ने दी 360 करोड़ की राशि

मध्य प्रदेश में युवा उद्यमियों पर बरसा पैसा, मोहन यादव सरकार ने दी 360 करोड़ की राशि
मध्य प्रदेश में स्टार्टअप को आगे ले जाने की पहल, मोहन यादव ने 900 से ज्यादा स्टार्टअब ईकाइयों को दिए 360 करोड़.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 14, 2026 at 2:35 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 900 से ज्यादा स्टार्टअप इकाइयों को 360 करोड़ रुपए की राशि जारी की है. इसके तहत 31 मार्च तक की दी जाने वाली राशि जारी की गई. स्टार्टअप की सब्सिडी की राशि जारी करते हुए कहा कि पैसा सरकार के पास से जाए तो सरकार को थोड़ा दर्द होना चाहिए, लेकिन दर्द नहीं यह हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि आपके माध्यम से कई लोगों को रोजगार मिलेगा और प्रदेश को नई आर्थिक ताकत बनने का मौका मिलेगा. इसलिए आपके इस सेक्टर में तो जितना काम किया जाए, उतना कम है. आप सब के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्योगों और दूसरी एमएसएमई इकाईयों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है.
स्टार्टअप को 10 हजार से ज्यादा करने का लक्ष्य
भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन हॉल में आयोजित एमएसएमई विभाग के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि "प्रदेश में भूमि आवंटन नियम लागू किया गया है. इन नियमों के तहत इकाईयों को भूमि उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है. पिछले ढाई वर्षों में 30 नए औद्योगिक क्षेत्र 14 क्लस्टर तैयार किए गए हैं. 2047 तक हमने लक्ष्य रखा है कि प्रदेश में 1 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई इकाई बनाना है. इस टारगेट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं.
इसकी मदद से प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा. इसी आधार पर हमने आगे बढ़ने का निर्णय किया. प्रदेश में स्टार्टअप की संख्या 7400 से ज्यादा हो गई. इसमें 50 फीसदी यानी 3400 से अधिक स्टार्टअप का नेतृत्व हमारी बहनें कर रही हैं. मुख्यमंत्री उत्तम क्रांति योजना के अंतर्गत ऋण के तहत हम 2 फीसदी ब्याज अनुदान देने का भी निर्णय कर रहे हैं. ढाई वर्षों में 23500 से अधिक युवाओं को 1630 करोड़ की सब्सिडी उपलब्ध उपलब्ध कराई गई है. स्टार्टअप का लक्ष्य भी 10000 से अधिक करने का टारगेट हमने किया है.
लाड़ली बहनों के खातों में पहुंची राशि
उधर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सागर के केसली से लाड़ली बहनों के खातों में लाड़ली बहना योजना की राशि जारी की. मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आधी आबादी लाड़ली बहनों के लिए भी हम राशि दे रहे हैं. अभी तक 55000 करोड़ से ज्यादा की राशि लाड़ली बहनों के खाते में डाली जा चुकी है. इससे आगे बढ़ करके रोजगार आधारित उद्योगों के लिए महिलाओं को बढ़ा रहे हैं. मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि युवा उद्यमियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है.
एमएसएमई इकाई के जरिये राज्य में लगभग सवा करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है. हमारी सरकार द्वारा एमएसएमई इकाइयों को मार्च 2026 तक करीब पौने 4 करोड़ रुपए का देयक दिया जा चुका है. यह सरकार की ढाई साल की सबसे बड़ी उपलब्धि है. हम इन इकाइयों के साथ प्रदेश को आर्थिक मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं. हमारा राज्य औद्योगिक क्षेत्र में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है. कृषि कल्याण वर्ष में हमने फूड-प्रोसेसिंग इकाई के लिए भी कई योजनाएं बनाई हैं.
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एमएसएमई को दी गई 3723 करोड़ की राशि
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पिछले ढाई वर्षों में निवेश सहायता के रूप में 6 हजार 136 एसएसएमई उद्यमियों को 3 हजार 723 करोड़ राशि दी गई है. उसके पहले के ढाई साल में केवल 1245 करोड़ की राशि प्रदान की गई थी. अब तक उद्योग प्रोत्साहन राशि के रूप में 3 गुना अधिक राशि उद्यमियों की दी जा चुकी है. राज्य सरकार ने 31 मार्च 2026 तक के सभी देयकों का भुगतान कर चुकी प्रदेश में अभी 181 औद्योगिक क्षेत्र संचालित हैं. पिछले 1 वर्ष में उद्यमियों को 1000 से अधिक भूखंड आवंटित किए गए हैं. प्रदेश में 44 नए औद्योगिक क्षेत्र और क्लस्टर प्रस्तावित हैं."