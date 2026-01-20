ETV Bharat / state

गणतंत्र दिवस पर मोहन यादव उज्जैन में करेंगे ध्वजारोहण, कार्यक्रम के लिए बदल गई जगह

उज्जैन: मध्य प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार गृह नगर उज्जैन में ध्वजा रोहण करेंगे. मुख्यमंत्री के उज्जैन में ध्वजारोहण करने पर खास बात यह भी है पहली बार शहर में शासकीय स्तर पर होने वाले कार्यक्रम के लिए जगह बदली जा रही है. हर साल 26 जनवरी को होने वाला कार्यकम शहर के दशहरा मैदान में आयोजित होता था. इस बार शिप्रा नदी किनारे कार्तिक मेला ग्राउंड में ये कार्यक्रम आयोजित होगा. जिसकी तैयारियां भी शुरू हो गई है.

कार्तिक मेला ग्राउंड पर होगा गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम

कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि "सोमवार सुबह प्रशासनिक संकुल भवन में कलेक्टर कार्यालय सभागृह में विभागों द्वारा बनाई जाने वाली झांकियों को लेकर भी चर्चा की गई और जरूरी दिशा निर्देश विभागों को दिए गए. कार्यक्रम के लिए बैठक व्यवस्था कल्चरल कार्यक्रमों का चयन कार्यक्रम स्थल पर दीवारों पर रंगाई, पुताई, आवश्यक सौंदर्यीकरण, विद्यालयों का चयन कर विशेष भोज की व्यवस्था व अन्य व्यवस्थाएं जुटाने के लिए संबंधित विभागों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. उन्होंने कहा कि कार्तिक मेला ग्राउंड का क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण यहां बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हो सकते हैं"