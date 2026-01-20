ETV Bharat / state

गणतंत्र दिवस पर मोहन यादव उज्जैन में करेंगे ध्वजारोहण, कार्यक्रम के लिए बदल गई जगह

26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर उज्जैन में ध्वजारोहण करेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रशासन ने शुरू की तैयारियां.

MOHAN YADAV FLAG HOISTING IN UJJAIN
गणतंत्र दिवस पर मोहन यादव उज्जैन में करेंगे ध्वजारोहण (Mohan Yadav X Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 1:37 PM IST

|

Updated : January 20, 2026 at 2:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

उज्जैन: मध्य प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार गृह नगर उज्जैन में ध्वजा रोहण करेंगे. मुख्यमंत्री के उज्जैन में ध्वजारोहण करने पर खास बात यह भी है पहली बार शहर में शासकीय स्तर पर होने वाले कार्यक्रम के लिए जगह बदली जा रही है. हर साल 26 जनवरी को होने वाला कार्यकम शहर के दशहरा मैदान में आयोजित होता था. इस बार शिप्रा नदी किनारे कार्तिक मेला ग्राउंड में ये कार्यक्रम आयोजित होगा. जिसकी तैयारियां भी शुरू हो गई है.

कार्तिक मेला ग्राउंड पर होगा गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम

कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि "सोमवार सुबह प्रशासनिक संकुल भवन में कलेक्टर कार्यालय सभागृह में विभागों द्वारा बनाई जाने वाली झांकियों को लेकर भी चर्चा की गई और जरूरी दिशा निर्देश विभागों को दिए गए. कार्यक्रम के लिए बैठक व्यवस्था कल्चरल कार्यक्रमों का चयन कार्यक्रम स्थल पर दीवारों पर रंगाई, पुताई, आवश्यक सौंदर्यीकरण, विद्यालयों का चयन कर विशेष भोज की व्यवस्था व अन्य व्यवस्थाएं जुटाने के लिए संबंधित विभागों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. उन्होंने कहा कि कार्तिक मेला ग्राउंड का क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण यहां बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हो सकते हैं"

उज्जैन में गणतंत्र दिवस की तैयारियां (ETV Bharat)

एसपी प्रदीप शर्मा ने कहा " परेड में शामिल होना हमारे लिए गौरव की बात होती है. इस बार तो यह कार्यक्रम इसलिए भी खास है, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल होंगे. उन्होंने बताया कि परेड की रिहर्सल नए कार्यकम स्थल पर शुरू कर दी गई है. सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं. आवश्यक संख्या में जवानों के तैनाती कार्यक्रम के लिए आवागमन व्यवस्था और ट्रैफिक प्लान के संबंध में संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं.

UJJAIN KARTIK MELA GROUND
कार्तिक मेला ग्राउंड पर तैयारियां (ETV Bharat)

अलौकिक सिंहस्थ होगी इस बार गणतंत्र दिवस की थीम

वहीं बताया जा रहा है कि इस साल गणतंत्र दिवस की थीम अलौकिक सिंहस्थ रखी गई है. इसका मुख्य वजह है, लोगों तक सिंहस्थ के संदेश को पहुंचाना. इसके साथ ही झांकियों में संस्कृति, आध्यात्मिकता, ऐतिहासिक विरासत, परंपरा और आस्था का प्रदर्शन भी किया जाएगा.

Last Updated : January 20, 2026 at 2:11 PM IST

TAGGED:

JANUARY 26TH REPUBLIC DAY
UJJAIN KARTIK MELA GROUND
UJJAIN POLICE REPUBLIC DAY PREPARES
SUPERNATURAL SIMHASTHA THEME
MOHAN YADAV FLAG HOISTING IN UJJAIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.