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दुबई से भर भर कर पैसा आयेगा मध्य प्रदेश, मोहन यादव दुनिया के सबसे बड़े निवेश मंच पर पहुंचे

भोपाल: मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने और प्रदेश के उत्पाद के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में संभावनाएं तलाशने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 9 सितंबर तक दुबई के दौरे पर रहेंगे. दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में होने वाली एआईएम कांग्रेस 2026 में मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे. इस कार्यक्रम में इस बार 180 देशों के करीब 20 हजार प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कई बड़े उद्योगपति और निवेशकों से मुलाकात करेंगे और मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं के बारे में चर्चा करेंगे. 7 सितंबर को मुख्यमंत्री एआईएम कांग्रेस में मध्य प्रदेश पवेलियन का उदघाटन करेंगे. इसके बाद वे लीडर्स सेशन को संबोधित करेंगे. इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश इंडिया सत्र में मुख्यमंत्री प्रदेश की नीतियों, औद्योगिक क्षमता और निवेश के अवसरों को रखेंगे.

ऐसा रहेगा तीन दिन का कार्यक्रम

मुख्यमंत्री की यह दुबई यात्रा एआईएम कांग्रेस 2026 और इन्वेस्ट मध्य प्रदेश दुबई 2026 के तहत हो रही है. एआईएम कांग्रेस दुनिया भर के सबसे बड़े निवेश मंचों में से एक माना जाता है. यह कार्यक्रम दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिना राशिद अल मकतूम के संरक्षण में होता है. पिछली बार इस कार्यक्रम में करीब 181 देशों के 15 हजार से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए थे और 47 बड़े कारोबारी एमओयू हुए थे. इस बार इस कार्यक्रमें 20 हजार से ज्यादा प्रतिनिधि इसमें शामिल होने पहुंच रहे हैं. इसमें दुनिया भर के बड़े कारोबारी और निवेशक शामिल होने जा रहे हैं.

कार्यक्रम में मध्य प्रदेश का पवेलियन लगाया गया है, जिमसें प्रदेश के औद्योगिक और पर्यटन क्षेत्रों के साथ निवेश के मौकों की भी तस्वीर पेश की जाएगी. मुख्यमंत्री के दुबई पहुंचने पर भारतीय समुदाय द्वारा मुख्यमंत्री का स्वागत किया जाएगा. इसके बाद ओडीओपी स्टॉल का उद्घाटन किया जाएगा. इसमें प्रदेश की प्रसिद्ध चंदेरी, महेश्वरी के अलावा ग्वालियर के कारपेट, जरी-जरदोजी, बाटिल जैसे मध्य प्रदेश के उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा. यूएई में भारत के राजदूर डॉ. दीपक मित्तल और महावाणिज्य दूत डॉ. ई विष्णु वर्धन रेड्डी से भी मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी.

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