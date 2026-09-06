दुबई से भर भर कर पैसा आयेगा मध्य प्रदेश, मोहन यादव दुनिया के सबसे बड़े निवेश मंच पर पहुंचे
एआईएम 2026 से मध्य प्रदेश में आएगा निवेश, मुख्यमंत्री तीन दिन करेंगे बड़े निवेशकों से मुलाकात, विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 6, 2026 at 6:54 PM IST|
Updated : September 6, 2026 at 7:07 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने और प्रदेश के उत्पाद के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में संभावनाएं तलाशने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 9 सितंबर तक दुबई के दौरे पर रहेंगे. दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में होने वाली एआईएम कांग्रेस 2026 में मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे. इस कार्यक्रम में इस बार 180 देशों के करीब 20 हजार प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कई बड़े उद्योगपति और निवेशकों से मुलाकात करेंगे और मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं के बारे में चर्चा करेंगे. 7 सितंबर को मुख्यमंत्री एआईएम कांग्रेस में मध्य प्रदेश पवेलियन का उदघाटन करेंगे. इसके बाद वे लीडर्स सेशन को संबोधित करेंगे. इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश इंडिया सत्र में मुख्यमंत्री प्रदेश की नीतियों, औद्योगिक क्षमता और निवेश के अवसरों को रखेंगे.
ऐसा रहेगा तीन दिन का कार्यक्रम
मुख्यमंत्री की यह दुबई यात्रा एआईएम कांग्रेस 2026 और इन्वेस्ट मध्य प्रदेश दुबई 2026 के तहत हो रही है. एआईएम कांग्रेस दुनिया भर के सबसे बड़े निवेश मंचों में से एक माना जाता है. यह कार्यक्रम दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिना राशिद अल मकतूम के संरक्षण में होता है. पिछली बार इस कार्यक्रम में करीब 181 देशों के 15 हजार से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए थे और 47 बड़े कारोबारी एमओयू हुए थे. इस बार इस कार्यक्रमें 20 हजार से ज्यादा प्रतिनिधि इसमें शामिल होने पहुंच रहे हैं. इसमें दुनिया भर के बड़े कारोबारी और निवेशक शामिल होने जा रहे हैं.
कार्यक्रम में मध्य प्रदेश का पवेलियन लगाया गया है, जिमसें प्रदेश के औद्योगिक और पर्यटन क्षेत्रों के साथ निवेश के मौकों की भी तस्वीर पेश की जाएगी. मुख्यमंत्री के दुबई पहुंचने पर भारतीय समुदाय द्वारा मुख्यमंत्री का स्वागत किया जाएगा. इसके बाद ओडीओपी स्टॉल का उद्घाटन किया जाएगा. इसमें प्रदेश की प्रसिद्ध चंदेरी, महेश्वरी के अलावा ग्वालियर के कारपेट, जरी-जरदोजी, बाटिल जैसे मध्य प्रदेश के उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा. यूएई में भारत के राजदूर डॉ. दीपक मित्तल और महावाणिज्य दूत डॉ. ई विष्णु वर्धन रेड्डी से भी मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी.
ये भी पढ़ें:
- ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आएगा विदेशी खजाना, दुल्हन की तरह सजेगी राजधानी
- मोहन यादव ने सामने रखा समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 का विजन, MP को नंबर 1 बनाने पर मंथन
ग्लोबल इंवेस्टर्स समिति 2027 की शुरूआत
मुख्यमंत्री की यह विदेश यात्रा यूएई के विदेश व्यापार राज्यमंत्री डॉ. थानी बिन अहमद अल जेयूदी के आमंत्रण पर है. यह भोपाल में होने वाली आगामी ग्लोबल इंवेस्टर्स समिति 2027 की तैयारी की शुरूआत भी है. यूएई में हो रहे इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की कई बड़े उद्योगपतियों, निवेशकों से सीधी मुलाकात होगी और प्रदेश में निवेश का रास्ता भी साफ होगा. 7 सितंबर को मुख्यमंत्री एआईएम कांग्रेस के उद्घाटन सत्र में लीडर्स सेशन को संबोधित करेंगे. इसके बाद तातारस्तान गणराज्य के गवर्नर के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे. इसके बाद इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश इंडिया निवेश सत्र में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश में निवेश की संभावनाओं और प्रदेश की नीतिगत तैयारियों के बारे में बताएंगे. मुख्यमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था एवं पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री और विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉ थानी बिन अहदम के साथ उच्च स्तरीय बैठक होगी.
8 सितंबर को ही राउंड टेबल बैठक
8 सितंबर को मुख्यमंत्री की कई निवेशकों के साथ वन टू वन चर्चा होगी. इसमें राणा होल्डिंग्स, जैम्स एजुकेशन, क्रेसेंट ग्रुप, प्योर हेल्थ, शराफ ग्रुप, चोइथराम्स, डीपी वर्ल्ड, केजीके ग्रुप, विस्टास मीडिया कैपिटल, वीएफएस ग्लोबल जैसे प्रमुख उद्योग समूहों से मुख्यमंत्री की चर्चा होगी. मुख्यमंत्री की दुबई के प्रमुख कारोबारी समूह इमार समूह के पदाधिकारियों से भी चर्चा होगी.