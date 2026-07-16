मध्य प्रदेश में पीएम मित्र पार्क से ऐसे बरसेगा रोजगार, मोहन यादव की निवेशकों संग राउंड टेबल मीट
नई दिल्ली में भारत टेक्स-2026 में शामिल हुए मोहन यादव, उद्योगपति और निवेशकों को मध्य प्रदेश में अपना उद्योग स्थापित करने का दिया आमंत्रण.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 16, 2026 at 6:31 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में भारत टेक्स-2026 में शामिल हुए. उन्होंने यहां देश-विदेश के प्रमुख टेक्सटाइल निवेशकों, उद्योग प्रतिनिधियों और वैश्विक ब्रांड्स के साथ राउंड टेबल बैठक की. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने धार जिले में देश के पहले पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी है. इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और मालवा-निमाड़ अंचल के 6 लाख से अधिक कपास उत्पादक किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा.
मालवा निमाड़ के 6 लाख किसानों को ऐसे लाभ
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से मध्य प्रदेश टैक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करते हुए इस क्षेत्र में कपड़ा उत्पादन और रोजगार दोनों को बढ़ा रहा है. टैक्सटाइल इंडस्ट्री से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने धार जिले में देश के पहले पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी है. इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और मालवा-निमाड़ अंचल के 6 लाख से अधिक कपास उत्पादक किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा. पीएम मित्र पार्क, खेत से लेकर कारखाने और यहां से गारमेंट इंडस्ट्री और वैश्विक बाजार तक पहुंच आसान होगी.
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मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल इतिहास अहिल्या बाई से लेकर चंदेरी तक
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बीते समय बिजली की नीलामी हुई थी. उन्होंने मध्य प्रदेश का जिक्र करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में सबसे सस्ती बिजली है. हमारे यहां पानी पर भी बिजली है और पानी से भी बिजली है. उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल का मामला राजा विक्रमादित्य के काल से जुड़ता है. महारानी अहिल्याबाई ने महेश्वरी साड़ी ब्रांड का निर्माण किया. उन्होंने इसके जरिये बुनकरों की आमदनी की चिंता की. महेश्वरी जैसे ही चंदेरी साड़ी भी एक ब्रांड है. हमारे देश में विविधता की खूबसूरती है.
निवेशकों का ख्याल रख रही सरकार
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने उद्योगपति और निवेशकों से किए अपने सभी वायदे पूरे किए हैं. सभी सेक्टर्स में उद्योगपतियों और निवेशकों को सब्सिडी के रूप में उनके हक की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जा चुकी है. राज्य सरकार ने राशि देकर मई 2026 तक की सभी देनदारियां खत्म कर दी हैं. प्रदेश सरकार ने डेढ़ साल में लगभग 5500 करोड़ रुपए की राशि उद्योगपतियों को सब्सिडी के रूप में दी है. उन्होंने उद्योपतियों और निवेशकों को मध्य प्रदेश में अपना उद्योग स्थापित करने का आमंत्रण देते हुए कहा कि एक बार जो मध्य प्रदेश आता है, वो वहीं का होकर रह जाता है.