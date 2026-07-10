नागदा में मोहन यादव ने सौगातों की लगाई झड़ी, दतिया उपचुनाव में किया जीत का दावा
मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे उज्जैन, नागदावासियों को दी करोड़ों रुपए की सौगात, सिंहस्थ 2028 की तैयारियों पर चर्चा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 8:49 PM IST
उज्जैन: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को उज्जैन के नागदा पहुंचे. जहां वे भूमि पूजन व लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए और जनता को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी. इस दौरान उन्होंने जन सेवा परियों को हेलमेट पहनाकर योजना की शुरुआत की और सड़क सुरक्षा का संदेश दिया.
नागदा को सीएम ने दी सौगात
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि "प्रदेश सरकार मालवा क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने बताया कि लगभग 5 हजार करोड़ रुपये की लागत से इंदौर-उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड नॉन-एक्सेस कंट्रोल मार्ग का निर्माण किया जा रहा है. यह सड़क राजस्थान सहित कई राज्यों को बेहतर संपर्क प्रदान करेगी और सिंहस्थ-2028 में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सुविधा साबित होगी.
कई महत्वपूर्ण घोषणाओं का ऐलान
मुख्यमंत्री ने नागदा क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं. उन्होंने जावरा-उज्जैन मार्ग के चौड़ीकरण का प्रस्ताव तैयार करने, रतलाम-खाचरौद फोरलेन को नागदा तक जोड़ने, मटर मंडी के लिए शासकीय भूमि उपलब्ध कराने, फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने, बटखेड़ा में चंबल नदी पर बांध निर्माण तथा नागदा में नवीन आईटीआई खोलने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में उद्योग, कृषि और रोजगार को नई गति मिलेगी.
इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि "लंबे समय तक प्रदेश के विकास की उपेक्षा की गई, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और मध्य प्रदेश तेज गति से विकास कर रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार स्थायी विकास कार्यों पर जोर दे रही है, जिनका लाभ आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा."
सिंहस्थ की तैयारियां जोरों पर
कार्यक्रम के बाद मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री ने सिंहस्थ-2028 को लेकर भी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सिंहस्था में 30 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है. इसे देखते हुए सड़क, यातायात और अन्य आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है. सरकार सिंहस्थ को भव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए चरणबद्ध तरीके से विकास कार्य कर रही है.
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दतिया उपचुनाव जीतने का दावा
दतिया उपचुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर मोहन यादव ने कहा, "भगवान की दया से हमारा विजय अभियान लगातार जारी है और दतिया में भी हम जीतेंगे." उन्होंने विश्वास जताया कि भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से उपचुनाव में भी जीत दर्ज करेगी.