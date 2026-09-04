ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री निवास में जन्माष्टमी की धूम, नन्हें गोपाल को उठाकर सीएम ने फोड़ी मटकी

मुख्यमंत्री ने कहा, "भगवान कृष्ण का इतिहास बेहद गौरवशाली है. उनके जीवन के सभी पक्ष आज भी समसामयिक हैं. उनके जीवन में घटी घटनाओं से हम आज भी बहुत कुछ सीख सकते हैं. भगवान राम और कृष्ण दोनों ने ही इंसान को सभी तरह की चुनौतियों से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया है. किसी बालक का जेल में जन्म लेना ही अपने आप में बड़ी चुनौती है, लेकिन इसके बाद भी भगवान कृष्ण ने बताया कि हमें किसी भी परेशानी से घबराना नहीं चाहिए, हर चुनौती का डटकर सामना करना चाहिए."

भोपाल: जन्माष्टमी का पर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निवास सीएम हाउस में भी धूमधाम से मनाया गया. इसमें बड़ी संख्या में बच्चे राधा और नन्हें गोपाल बनकर पहुंचे. मुख्यमंत्री ने नन्हें गोपाल को गोद में उठाकर मटकी फोड़ी. कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और आम नागरिक भी शामिल हुए. कार्यक्रम को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया. सीएम ने कहा कि भगवान कृष्ण के जीवन की घटनाओं से हम सभी बहुत कुछ सीख सकते हैं.

मुख्यमंत्री ने सुनाया संस्मरण

मुख्यमंत्री ने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा "पंडित दिनकर जोशी ने एक किताब लिखी है. इसका सार यह है कि जब भगवान कृष्ण सांदीपनि आश्रम गए तो पहला आश्रम बनारस में था और बाद में दूसरा उज्जैन में बनाया गया. पहले आश्रम को कंस की अराजकता की वजह से बंद कर दिया गया था. इसके बाद कृष्ण शिक्षा लेने उज्जैन के सांदीपनि आश्रम आए.

भगवान कृष्ण के व्यक्तित्व का निर्माण 64 कलाओं और 14 विद्याओं से महर्षि सांदीपनि ने किया. उस वक्त जरासंध का आतंक पूरी दुनिया में था. उसने मथुरा पर आक्रमण करने का निर्णय किया. तब कृष्ण ने महर्षि सांदीपनि से युद्ध के लिए हथियार मांगे. इसके बाद सांदीपनि ने उन्हें जानपाव महर्षि परशुराम के पास भेजा. परशुराम ही उन्हें सुदर्शन चक्र देते हैं.

जहां कृष्ण की लीलाएं, वहां बनेगा तीर्थ स्थल

मुख्यमंत्री ने कहा "यहीं भगवान कृष्ण को पांचजन्य शंख भी मिला. सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में जहां भी भगवान कृष्ण ने लीलाएं की हैं, उन स्थानों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है. जानापाव में उस काल को भी जीवंत किया जाएगा, जहां कृष्ण को सुदर्शन चक्र मिला था. उज्जैन में जहां उनकी शिक्षा हुई, धार स्थित अमजेरा में रुक्मणी हरण के दौरान उनके भाई रुक्मी से भगवान कृष्ण के हुए युद्ध के स्थान को विकसित किया जाएगा. भगवान कृष्ण महिदपुर के पास नारायण में सुदामा के साथ रूके थे, उस स्थल को भी विकसित किया जा रहा है.