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शहर भर घूम मोहन यादव ने मनाई उज्जैन में दिवाली, पुलिसकर्मियों, नर्सिंग स्टाफ और सफाईकर्मियों के बांटे तोहफे

शहर भर घूम मोहन यादव ने मनाई उज्जैन में दिवाली ( ETV Bharat )

उज्जैन: दीपावली के पर्व पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव उज्जैन पहुंचे. जहां शहर से गांव तक अलग-अलग कार्यक्रमों में भाग लेकर आम नागरिकों, व्यापारियों, पुलिस कर्मियों, सफाई कर्मियों व अस्पताल में मरीजों व ग्रामीणों के बीच दीपावली मनाई. मुख्यमंत्री ने दीपावली की रात शहर के फ्रीगंज, शहीद पार्क, टावर चौक, तंबाकू बाजार, संदीपनी चौराहा और चामुंडा माता मंदिर चौराहा तक भ्रमण किया. इस दौरान लोगों को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी. दिव्यांग प्रजापति दंपति से मुलाकात की. गन्ने का जूस पीते हुए दुकानदारों से चर्चा की और सिख गुरुद्वारे में मत्था भी टेक आशीर्वाद लिया. इतना ही नहीं स्वच्छता मित्रों को मिठाई और उपहार देकर सम्मानित किया. साथ ही अस्पतालों में पहुंच मरीजों का हाल जाना.

गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का संदेश