शहर भर घूम मोहन यादव ने मनाई उज्जैन में दिवाली, पुलिसकर्मियों, नर्सिंग स्टाफ और सफाईकर्मियों के बांटे तोहफे
उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने दीपावली पर शहर भर में किया भ्रमण, लोगों से मिले पुलिस कर्मियों और कुष्ठ रोगियों के बीच मनाया पर्व. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 7:52 PM IST|
Updated : November 9, 2026 at 8:43 PM IST
उज्जैन: दीपावली के पर्व पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव उज्जैन पहुंचे. जहां शहर से गांव तक अलग-अलग कार्यक्रमों में भाग लेकर आम नागरिकों, व्यापारियों, पुलिस कर्मियों, सफाई कर्मियों व अस्पताल में मरीजों व ग्रामीणों के बीच दीपावली मनाई. मुख्यमंत्री ने दीपावली की रात शहर के फ्रीगंज, शहीद पार्क, टावर चौक, तंबाकू बाजार, संदीपनी चौराहा और चामुंडा माता मंदिर चौराहा तक भ्रमण किया. इस दौरान लोगों को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी. दिव्यांग प्रजापति दंपति से मुलाकात की. गन्ने का जूस पीते हुए दुकानदारों से चर्चा की और सिख गुरुद्वारे में मत्था भी टेक आशीर्वाद लिया. इतना ही नहीं स्वच्छता मित्रों को मिठाई और उपहार देकर सम्मानित किया. साथ ही अस्पतालों में पहुंच मरीजों का हाल जाना.
गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का संदेश
मुख्यमंत्री ने गांव ढेंडिया में 2 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से बने पंचायत भवन सह मैरिज गार्डन का लोकार्पण किया. इसमें 37 लाख रुपए का पंचायत भवन और करीब 1.80 करोड़ रुपए का मैरिज गार्डन है. लगभग 5 बीघा क्षेत्र में बने इस गार्डन में 26 कमरे 12,880 वर्ग फीट का डोम और 3600 वर्ग फीट का किचन शेड बनाया गया है. सीएम मोहन यादव ने कहा "इससे पंचायत की आय बढ़ेगी और ग्रामीणों को कम दर पर आयोजनों को करने की सुविधा मिलेगी. गांव की महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने का उदाहरण देते हुए बताया कि ढेंडिया गांव में महिलाएं वस्त्र उद्योग में सिलाई करके 12 से 15000 तक प्रति माह कमा रही हैं.
74791 मकानों की रजिस्ट्री उज्जैन प्रदेश में दूसरे नंबर पर
सीएम ने कहा स्वामित्व योजना के तहत ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्री का निष्पादन किया जा रहा है. जिले में अब तक 74791 ग्रामीण मकानों की रजिस्ट्री हो चुकी है और उज्जैन प्रदेश में दूसरे नंबर पर है. मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में ग्रामीणों को उनके मकान का मालिकाना हक दिलाने के लिए निशुल्क रजिस्ट्री की जा रही है. ग्रामीणों को होम स्टे शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए 2 लाख रुपये तक सरकारी सहायता और घरेलू दर पर बिजली उपलब्ध कराने की भी मुख्यमंत्री ने बात कही."
कुष्ठरोगियों, पुलिस कर्मियों, सफाई कर्मियों और मरीजों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री हामुखेड़ी स्थित कुष्ठ मधाम में कुष्ठरोगियों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे. कुष्ठरोगियों को मिठाइयां बांटी, पटाखे वह उपहार भी दिए. यहां पुराने हनुमान मंदिर के जीर्णोद्धार की घोषणा भी की. इसके साथ ही नागझरी थाने में पुलिस कर्मियों के साथ पर्व की खुशियां साझा करने पहुंचे. माधव नगर शासकीय अस्पताल पहुंचकर मरीजों के हाल चाल पूछा, आईसीयू की व्यवस्थाएं देखी और नर्सिंग छात्राओं को मिठाई और पटाखे बांटे.
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गोवर्धन पूजा के साथ सिंहस्थ की तैयारीयों का विजन
सीएम ने दीपावली के दूसरे दिन सोमवार को तिलकेश्वर महादेव गौशाला में गोवर्धन पूजन कर गौमाता को गुड़ खिलाया और भगवान तिलकेश्वर का अभिषेक किया. उन्होंने कहा कि सिंहस्थ में आने वाले लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं के लिए उज्जैन तैयार हो रहा है. शहर में 500 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण, नए घाट और घाटों तक पहुंचाने के मार्ग बनाए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने नागरिकों से खाली जमीन पर टेंट सिटी घरों में अतिरिक्त कमरे, होटल और होम स्टे तैयार करने की अपील की. जिससे आगामी श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिले और स्थानीय लोगों को रोजगार.
उन्होंने कहा गोवर्धन पूजा का दिवस प्रकृति पूजा से जुड़ने का सनातन संस्कृति का गौरव है. आज से नया वर्ष भी प्रारंभ होता है, इसमें प्रकृति मुस्कुराती है और किसानों के जीवन में खुशहाली आती है. नए दौर की नई व्यवस्था के साथ भारत की ऋषि परंपरा के अनुसार गौमाता से हमारा हज़ारों साल पुराना संबंध है. गौमाता में 33 कोटि देवताओं का आवास होता है. पशुपालन से किसानों के जीवन में भी समृद्धि आती है.