ETV Bharat / state

मोहन यादव ने नौरादेही में स्कूली बच्चों के साथ मनाया बर्थडे, गोपाल भार्गव संग किसान के घर खाया खाना

मोहन यादव ने नौरादेही में स्कूली बच्चों के साथ मनाया बर्थडे ( ETV Bharat )

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव नौरादेही टाइगर रिजर्व के मोहिली रेंज के गेस्ट हाउस के पास बनाए गए हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से उतरे. वहां मौजूद स्कूली बच्चों ने मुख्यमंत्री को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी. मुख्यमंत्री ने भी बच्चों के लिए मिठाई खिलाई और उपहार भेंट किए. इसके बाद मुख्यमंत्री ने मोहली गेस्ट हाउस के नजदीक रहने वाले किसान हेमराज रैकवार के यहां पर भोजन किया.

सागर: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज यानि 25 मार्च को अपने जन्मदिन के अवसर पर वीरांगना रानी दुर्गावती (नौरादेही) टाइगर रिजर्व पहुंचे. हेलीकॉप्टर से मोहली पहुंचे मुख्यमंत्री को पहले स्कूली बच्चों ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी. इसके बाद मुख्यमंत्री ने किसान के घर खाना खाया और फिर टाइगर रिजर्व की बामनेर नदी पहुंचे. जहां उन्होंने 14 कछुए बामनेर नदी में छोड़े. इसके अलावा उन्होंने नौरादेही में आने वाले चीतों के लिए सॉफ्ट रिलीज बोमा का भूमिपूजन किया.

मुख्यमंत्री ने ठेठ देसी अंदाज में खटिया पर बैठकर स्थानीय भोजन का आनंद लिया. इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ स्थानीय विधायक व पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव मौजूद रहे. इसके बाद सीएम टाइगर सफारी से नौरादेही के जंगल में रवाना हुए और जहां चीतों को बसाया जाना है, वहां पर उन्होंने सॉफ्ट रिलीज बोमा का भूमि पूजन किया और बामनेर नदी में 14 कछुए छोड़ें.

सीएम ने की जंगल सफारी (ETV Bharat)

क्या कहा मुख्यमंत्री ने

इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि "वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व को पुनर्जीवित करते हुए यहां आज चीतों के लिए बाड़े का भूमि पूजन किया गया है. नौरादही टाइगर रिजर्व वैसे तो हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है. सतपुड़ा, कान्हा और पेंच इन सब की सीमाएं यहां से मिलती हैं और विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों की प्रजातियों के लिए सबसे अनुकूल माहौल नौरादेही टाइगर रिजर्व में है. ऐसे में यहां चीतों की पुनर्बसाहट की योजना के तहत चीतों का तीसरा बसेरा बनेगा.

स्कूल बच्चों से मिले मोहन यादव (ETV Bharat)

इसी के तहत जैव विविधता के संरक्षण संवर्धन के लिए कदम उठाते हुए चंबल और भोपाल कछुआ संरक्षण केंद्र के माध्यम से 14 कछुए यहां छोड़े गए हैं. मध्य प्रदेश की सरकार इसी भाव से जीव दया के संकल्प की पूर्ति कर रही है, यहां प्रकृति की देन है. जंगल के जानवरों से जंगल की खूबसूरती होती है. ऐसे में नभचर, थलचर और जलचर सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार बराबरी से काम कर रही है. मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बीते समय कूनो पालनपुर में हमने 25 कछुए, 53 घड़ियाल और 5 दुर्लभ गिद्धों को खुले आकाश में उड़ने के लिए छोड़ा था.

चीतों के लिए सॉफ्ट रिलीज बोमा का भूमिपूजन (ETV Bharat)

सभी प्रकार के जीवन के संरक्षण के लिए हमारी प्रतिबद्धता है. प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह देश आगे बढ़ रहा है, इसी तरह हमारा मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है. नौरादेही टाइगर रिजर्व से आसपास के ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा. देश और दुनिया में हमारी प्राकृतिक संपदा और जंगलों के कारण विशेष पहचान है. इसलिए मैं यहां के विधायक पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, विधायक बृज बिहारी पटेरिया और वनराज्य मंत्री को बधाई देना चाहूंगा. हम इस संकल्प के साथ काम कर रहे हैं कि हर प्रकार के जंगलों को आबाद करेंगे. जियो और जीने दो की परंपरा हमारे देश में हजारों साल से है. जंगल में निडरता का माहौल बने.