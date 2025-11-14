मोहन यादव के प्रचार वाली 25 सीटें, जानिए कैसे बदला बिहार विधानसभा चुनाव में सीन
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले रहे. एनडीए महाजीत की ओर आगे बढ़ रही है,मोहन यादव के प्रचार वालीं सीटों का क्या है हाल.
November 14, 2025
November 14, 2025
भोपाल: बिहार विधानसभा चुनाव मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का भी इम्तेहान था. उन्होंने बिहार की जिन 25 सीटों पर प्रचार किया, उनमें से 21 सीटों पर एनएडी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं. बिहार विधानसभा चुनाव में मोहन यादव की परफार्मेंस क्या उन्हें बीजेपी में राष्ट्रीय फलक पर पिछड़े वर्ग की राजनीति में मजबूत चेहरे के तौर पर स्थापित कर गई है.
बिहार की ये 25 सीटें जहां मोहन ने सीन बदला
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण की वोटिंग से पहले मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अलग-अलग अंचल में 25 सीटों पर प्रचार किया था. इनमें से 21 सीटें ऐसी हैं, जिन पर एनडीए के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं. ये सीटें एनडीए के पक्ष में जाती दिखाई दे रही हैं. बीते एक महीने में मोहन यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में धुंआधार सभाएं और रोड शो किए थे. आज नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि "बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के रुझान वास्तव में उत्साहवर्धन करने वाले हैं.
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने 2014 के बाद नए प्रकार की विकासपरक राजनीति का दौर देखा है. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक-एक करके तीनों लोकसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुत मिला.
बिहार की इन 21 सीटों पर चला मोहन का भी मैजिक
बिहार विधानसभा की 25 सीटों पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने धुआंधार प्रचार किया. इनमें पटना शहरी क्षेत्र में आने वाली कुम्हरार, पटना ग्रामीण की सीट बिक्रम हिसुआ, गया शहर, बगहा, सिक्ता, सहरसा, कटोरिया, अलमनगर, नाथनगर, दिघा, मानेर, फुलपारस, फतुहा, बांकीपुर मधेपुरा, बिसफी, वजीरगंज, बेलहार, पिपरा, बोधगया, ढाका, चिरैया नरकटिया, मोतीहारी और सीतामढ़ी शामिल हैं. इनमें से 21 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं.
मध्य प्रदेश के 75 नेताओं ने संभाली थी कमान
सीएम डॉ मोहन यादव से लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डॉ महेन्द्र सिंह, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, मंत्री विश्वास सारंग, डॉ नरोत्तम मिश्रा अरविंद भदौरिया सहित करीब 75 नेता बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार और रणनीति में पिछले 4 महीनों से लगे हुए थे. प्रदेश प्रभारी डॉ महेन्द्र सिंह और हितानंद शर्मा को तिरहुत और मिथिला जोन में तैनात किया गया था.
तिरहुत जोन की 28 सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी. इनमें 26 सीटों पर एनडीए केंडिडेट लीड कर रहे हैं. वहीं मिथिला जोन की 30 सीटों में से 24 पर एनडीए केंडिडेट बढ़त बनाए हुए हैं.
गोपालगंज बिहार के तीन पूर्व मुख्यमंत्री लाल यादव, राबड़ी यादव और गफूर खान इन तीनों का गृह जिला है. यहां छह विधानसभा सीट हैं. सभी 6 सीटों पर एनडीए की जीत हुई है. इस लोकसभा की जिम्मेदारी पूर्व मंत्री व मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता डॉ अरविंद सिंह भदौरिया के पास थी.