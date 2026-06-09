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भोपाल मेट्रो को 3,092 करोड़ की मंजूरी, कपास पर मंडी शुल्क घटाया, मोहन कैबिनेट में कई अहम फैसले

इस बार कैबिनेट बैठक में भोपाल मेट्रो को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है. मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि भोपाल मेट्रो रेल की परियोजना साल 2016 में बनी थी. उस समय इसकी मूल लागत 6,941 करोड़ थी, जो अब बढ़ कर 10,033 करोड़ रुपये हो गई है. इसमें 3,092 करोड़ की वृद्धि हुई है. ऐसे में कैबिनेट बैठक में इस परियोजना को गति देने के लिए सरकार ने इस पैसे को देने का निर्णय लिया है. चैतन्य कश्यप ने बताया कि भोपाल में जो 30 किलोमीटर का मेट्रो रूट है, वह अगले 2 सालों में पूर्ण कर गतिशील कर दिया जाएगा.

मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि भारत और लैटिन अमेरिकी देशों के बीच एक सेमिनार हुआ था. जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव खुद उपस्थित रहे. इसमें कई उद्यमियों और सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा हुई. इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये रहा कि इसकी वजह से 3,800 करोड़ रुपये का निर्यात मध्य प्रदेश से लैटिन अमेरिकी देशों में हुआ. इसमें सबसे बड़ा योगदान फार्मास्युटिकल का है. इसकी वृद्धि दर पिछले वर्षों की तुलना में 19 प्रतिशत है.

भोपाल: राजधानी में मंगलवार को कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया. जिसमें भोपाल मेट्रो और कपास के किसानों के साथ कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. कैबिनेट ब्रीफिंग में एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी मंत्रियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी अपने-अपने विभागों में ट्रांसफर की प्रकिया तय समयसीमा यानि 15 जून तक सुनिश्चित करें. इसके साथ ही विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के निरंतर संचालन के लिए 235 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है.

महाराष्ट्र के कारण एमपी ने घटाया कपास पर टैक्स

कैबिनेट बैठक में कपास पर लगने वाले मंडी शुल्क को आधा प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है. चैतन्य कश्यप ने बताया कि इसके पहले एक प्रतिशत मंडी टैक्स कपास उत्पादक किसानों से वसूला जाता था, जबकि महाराष्ट्र में यह टैक्स आधा प्रतिशत था. ऐसे में मध्य प्रदेश के सीमावर्ती किसान महाराष्ट्र में अपनी फसल बेचने जाते थे. इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की सरलता के लिए कपास का मंडी शुल्क आधा प्रतिशत करने का निर्णय लिया है. जिससे अब यह कपास मध्य प्रदेश के मीलों में ही प्रोसेस होगा.

कपास में घटाकर, अन्य जींस में बढ़ा दिया टैक्स

मंत्री कश्यप ने बताया कि कपास के अलावा अभी अन्य जींस पर एक प्रतिशत मंडी टैक्स लिया जा रहा था. जो चार से पांच साल पहले तक डेढ़ प्रतिशत था. अब इस टैक्स का फिर से डेढ़ प्रतिशत कर दिया है. इससे प्रदेश सरकार को 800 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है. यह पैसा किसानों के लिए सड़कें, अधोसंरचना विकास, गौसंवर्धन, किसान कल्याण और कृषि अनुसंधान में किया जाएगा.

मोदी के 12 वर्ष होने पर सरकार चलाएगी अभियान

मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश सरकार के अधिकारी मध्य प्रदेश में पर्यावरण सरंक्षण, स्वच्छता अभियान और जनकल्याणकारी कार्यों को लेकर आम लोगों के दरवाजे तक जाएंगे. जिला स्तर पर ऐसे शिविरों का आयोजन होगा. इसके साथ ही प्राकृतिक खेती के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए प्रत्येक जिले में एक-एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा. मंत्री कश्यप ने बताया कि 9 जून से इंदौर में ब्रिक्स देशों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है. इसमें कृषि को लेकर 20 देशों के प्रतिनिधि मंथन करेंगे. इसमें भी प्राकृतिक खेती के लाभ और उसके बारे में किसानों को जागरूक किया जाएगा.

मंत्रियों का उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश

मंत्री ने बताया कि यह वर्ष कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है. ऐसे में वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को अपने-अपने क्षेत्रों में उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. सीएम ने कहा है कि उर्वरक के लिए किसानों की परेशानी कम करने के लिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन तो कर ही रहे हैं, अब हर जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा. जो विधायक और मंत्रियों के साथ समन्वय करके किसानों को उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा.