ETV Bharat / state

कर्नल सोफिया मामले में विजय शाह पर अभियोजन मंजूरी अटकी, मोहन कैबिनेट में नहीं हुई चर्चा

भोपाल: कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी को लेकर मंत्री विजय शाह के मामले में मध्य प्रदेश सरकार चुप्पी साधे हुए है. मंत्री विजय शाह के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति का प्रस्ताव कैबिनेट में आया, लेकिन इस पर सरकार ने कोई फैसला नहीं किया. कैबिनेट की बैठक में विजय शाह से जुड़े मामले में कोई चर्चा नहीं हुई. कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देने के बाद जब मंत्री राकेश सिंह से मंत्री विजय शाह के मामले को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि "कैबिनेट में जो विषय आए, उसके बारे में बता दिया गया." बताए गए निर्णयों में विजय शाह से जुड़ा कोई भी मुद्दा शामिल नहीं था.

31 अगस्त के पहले सरकार को रखना है पक्ष

राज्य सरकार को 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में शपथ पत्र पेश करने की संभावना जताई जा रही है. माना जा रहा है कि शपथ पत्र के बाद इसे कैबिनेट में अनुसमर्थन के लिए लाया जा सकता है. अब कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी के मामले में निगाह सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई पर टिक गई है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 19 जनवरी 2026 को हुई सुनवाई के दौरान दो सप्ताह का समय दिया, लेकिन मई में हुई सनवाई के दौरान सामने आया कि इस दौरान राज्य सरकार ने इस पर कोई फैसला ही नहीं किया. इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह का समय देते हुए स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था, लेकिन इसके बाद भी राज्य सरकार की तरफ से अनुपालन रिपोर्ट पेश नहीं की गई. अब इस मामले में 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. माना जा रहा है कि सुनवाई में सरकार की तरफ से कोर्ट में एफीडेविट पेश किया जाएगा.