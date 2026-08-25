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कर्नल सोफिया मामले में विजय शाह पर अभियोजन मंजूरी अटकी, मोहन कैबिनेट में नहीं हुई चर्चा

कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी के मामले में मंत्री विजय शाह पर अभियोजन मंजूरी को लेकर कैबिनेट की बैठक में नहीं हुई चर्चा, 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई. बृजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.

Mohan Yadav Cabinet Meeting No decision Vijay Shah prosecution
कर्नल सोफिया मामले में विजय शाह पर अभियोजन मंजूरी अटकी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 25, 2026 at 3:50 PM IST

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Updated : August 25, 2026 at 4:13 PM IST

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भोपाल: कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी को लेकर मंत्री विजय शाह के मामले में मध्य प्रदेश सरकार चुप्पी साधे हुए है. मंत्री विजय शाह के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति का प्रस्ताव कैबिनेट में आया, लेकिन इस पर सरकार ने कोई फैसला नहीं किया. कैबिनेट की बैठक में विजय शाह से जुड़े मामले में कोई चर्चा नहीं हुई. कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देने के बाद जब मंत्री राकेश सिंह से मंत्री विजय शाह के मामले को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि "कैबिनेट में जो विषय आए, उसके बारे में बता दिया गया." बताए गए निर्णयों में विजय शाह से जुड़ा कोई भी मुद्दा शामिल नहीं था.

31 अगस्त के पहले सरकार को रखना है पक्ष

राज्य सरकार को 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में शपथ पत्र पेश करने की संभावना जताई जा रही है. माना जा रहा है कि शपथ पत्र के बाद इसे कैबिनेट में अनुसमर्थन के लिए लाया जा सकता है. अब कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी के मामले में निगाह सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई पर टिक गई है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 19 जनवरी 2026 को हुई सुनवाई के दौरान दो सप्ताह का समय दिया, लेकिन मई में हुई सनवाई के दौरान सामने आया कि इस दौरान राज्य सरकार ने इस पर कोई फैसला ही नहीं किया. इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह का समय देते हुए स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था, लेकिन इसके बाद भी राज्य सरकार की तरफ से अनुपालन रिपोर्ट पेश नहीं की गई. अब इस मामले में 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. माना जा रहा है कि सुनवाई में सरकार की तरफ से कोर्ट में एफीडेविट पेश किया जाएगा.

मंत्री विजय शाह पर अभियोजन मंजूरी पर चर्चा नहीं (ETV Bharat)

बिना अभियोजन एसआईटी नहीं कर पा रही कार्रवाई

दरसअल, कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित की गई स्पेशन इंवेस्टिगेशन टीम ने अपनी जांच पूरी कर ली है. एसआईटी ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 (1) ए के तहत मंत्री विजय शाह के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए सरकार से अनुमति मांगी है. बिना सरकार की मंजूरी के सरकारी सेवक या मंत्री के खिलाफ सीधे कार्रवाई नहीं की जा सकती. यही वजह है कि जांच पूरी होने के बाद ही कार्रवाई नहीं की जा सकी है. सुप्रीम कोर्ट सरकार को इस मामले में फैसला लेने का निर्णय लिए जाने का आदेश दे चुकी है.

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कोर्ट जता चुकी है कड़ी नाराजगी

अभियोजन स्वीकृति को लेकर फैसला न लिए जाने को लेकर 8 मई को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट कड़ी नाराजगी जता चुकी है. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा था कि "एनफ इज एनफ..." यानी अब बहुत हो गया. कोर्ट ने सरकार को 19 जनवरी के आदेश के पैरा 5 और 6 के पालन किए जाने का आदेश दिया था. कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी के मामले में उलझे विजय शाह तीन बार सार्वजनिक मांफी मांग चुके हैं, हालांकि कोर्ट ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि शाह में पश्चाताप की भावना नहीं दिखाई देती.

Last Updated : August 25, 2026 at 4:13 PM IST

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