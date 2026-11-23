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मोहन यादव कैबिनेट का फैसला, खनिज से आय तीन गुना करेगी मध्य प्रदेश सरकार

मोहन यादव कैबिनेट की बैठक ( ETV Bharat )

भोपाल: खनिज के जरिए अपनी आय को तीन गुना तक बढ़ाने के लिए राज्य सरकार प्रदेश भर में नए खनिज की खोज करेगी. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने खजिन विकास निगम के जरिए प्रदेश भर में सर्वे कराने का निर्णय लिया है. निगम प्रदेश को तीन भागों में बांटकर सर्वे करेगी और नए तथ्यों का पुराने तथ्यों के साथ विश्लेषण कर उत्खनन कराया जाएगा. सरकार का लक्ष्य खनिज से 30 हजार करोड़ का राजस्व प्राप्त करने का है. कैबिनेट की बैठक में पैक्स सोसायटियों के चुनाव को एक साल बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है.

मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक

मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने दी. उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने ऊर्जा विभाग को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. प्रदेश के 20 घरों की बस्तियों वाले गांवों को चिन्हित किया गया. ऐसी 1894 गांवों में इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा. इसके लिए 193 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी. एकात्म धाम की निरंतरता परियोजना को मंजूरी कैबिनेट की बैठक में ओंकारेश्वर में एकात्मधाम की निरंतरता की मंजूरी दी गई है. 2424 करोड़ की इस परियोजना को 2030 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. इस परियोजना को सिंहस्थ तक पूरा करने की कोशिश की जाएगी. राज्य सरकार ने गोपाल कृषण ग्राम पुरस्कार योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है. इस योजना के तहत हाल ही में सबसे ज्यादा दूध देने वाली देसी गाय के लिए दुग्ध उत्पादक को 1 लाख रुपए तक पुरस्कार दिया गया है. एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने कहा कि इस योजना के चलते ग्रामीणों में देसी नस्ल की गायों के पालने के लिए रुझान बढ़ा है. मोहन कैबिनेट का फैसला, उज्जैन के नौलखी बीड में बनेगा वनतारा की तरह वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर और जू आदिवासी कला को मिलेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान