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मध्य प्रदेश में एक दिन जनता के नाम, जमीन पर उतरेंगे मंत्री, शुक्रवार को नहीं होगी कोई मीटिंग

मोहन यादव कैबिनेट में जन विश्वास अभियान की शुरुआत, हर शुक्रवार नहीं होगी मीटिंग, जनता के बीच उतर योजनाओं और परेशानी को जानने उतरेंगे मंत्री.

MOHAN YADAV CABINET MEETING
मध्य प्रदेश में शुक्रवार को नहीं होगी कोई मीटिंग (Mohan Yadav X Iamge)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 5:08 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश और केन्द्र सरकार की जमीनी हकीकत जानने और योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को मिलने में आने वाली परेशानियों को दूर करने पूरी प्रदेश सरकार सप्ताह में एक दिन जमीन पर उतरेगी. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में जन विश्वास अभियान की शुरूआत करने का निर्णय लिया गया. इस अभियान की शुरूआत 7 अगस्त से होगी और अगले छह माह तक यह अभियान चलेगा. इस अभियान में सभी मंत्री, विधायक के अलावा सभी अधिकारी भी जमीन पर जाएंगे. मंत्रालय स्तर के अधिकारी से लेकर कलेक्टर और तमाम निचला स्टाफ भी जमीन पर उतरेगा.

नहीं होगी कोई मीटिंग

मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि "जन विश्वास अभियान के तहत सप्ताह में हर शुक्रवार मंत्री से लेकर तमाम अधिकारी जमीनी हकीकत जांचेंगे. इसके लिए निर्णय लिया गया है कि प्रदेश भर में किसी भी स्तर पर कोई मीटिंग नहीं होगी. यह एक दिन सिर्फ योजनाओं की जमीनी सच्चाई और इसका लोगों को लाभ दिलाने के लिए समर्पित रहेगा. शुक्रवार को सभी मंत्री और अधिकारी गांवों और शहरी वार्डों में पहुंचेंगे.

मध्य प्रदेश में शुक्रवार को नहीं होगी कोई मीटिंग (ETV Bharat)

इस दौरान सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत योजना, किसानों को मिलने वाले खाद-बीज, आंगनबाड़ी से जुड़ी योजनाओं को लेकर लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा. इस अभियान के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सभी जिला कलेक्टरों को सौंपी गई है.

जरूरत पड़ने पर अभियान में किया जाएगा संशोधन

मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि इस अभियान के तहत हर जिले में पंचायतों और वार्डों को बांटा जाएंगा और इसके तहत हर वार्ड और पंचायतों तक पहुंचा जाएगा. यह अभियान आगामी छह माह तक लगातार चलेगा. हालांकि शुरूआती एक-दो सप्ताह के अनुभवों के आधार पर यदि इसमें कोई संशोधन की जरूरत पड़ी, तो इसमें बदलाव किया जाएगा. मंत्री ने कहा कि अभियान के तहत यदि कोई गड़बड़ी या भ्रष्टाचार से जुड़ा कोई मामला सामने आता है, तो इस मामले में सख्त एक्शन भी लिया जाएगा.

MP JAN VISHWAS ABHIYAN LAUNCH
मोहन यादव कैबिनेट मीटिंग (ETV Bharat)

मंत्रियों के जिले भी तय किए जाएंगे

इस अभियान के तहत प्रभारी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में पहुंचेंगे और हर शुक्रवार अभियान में शामिल होंगे. इसके अलावा वे अपने गृह जिले में भी अभियान में शामिल हो सकते हैं. मंत्री ने कहा कि यह पूरा अभियान बेहद सादगी से चलाया जाएगा. इसमें किसी तरह का कोई बड़ा खर्च या तामझाम नहीं होगा."

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