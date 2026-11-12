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मोहन यादव करेंगे डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक, एक चर्चा के बाद मध्य प्रदेश में कम हो जाएगा बिजली बिल

भोपाल: मोहन यादव सरकार 18 नवंबर को डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक करने जा रही है. इस बार ये कैबिनेट मंदसौर में होगी. गांधी सागर में 1920 मेगावाट की क्षमता वाली 'गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना देश में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है. 11,500 करोड़ की लागत वाले इस मेगा प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि ये बिजली की दरें कम करने में कारगर होगा. साथ में रोजगार के नए दरवाजे भी खोलेगा.

मोहन सरकार में पहले डेस्टिनेशन कैबिनेट जनजातीय नायकों को समर्पित करते हुए की गई थी. इस बार की बैठक के जरिए मोहन यादव सरकार मध्य प्रदेश में बिजली को प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के जरिए प्रदेश की बदली तस्वीर दिखाना चाहती है. मंदसौर के गांधी सागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट इस समय देश के निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स में सेसबसे बड़ा है. यहां की 414 एकड़ जमीन पर ये पूरा प्रोजेक्ट आकार ले रहा है.

गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना’ को ग्रीनको ग्रुप तैयार कर रहा है. 1920 मेगावाट भंडारण क्षमता वाली यह परियोजना नीमच की रामपुरा तहसील स्थित खेमला ब्लॉक के गांव में है. 11500 करोड़ लागत वाले इस प्रोजेक्ट में दो जलाशयों का इस्तेमाल किया जा रहा है. इसमें नीचे का जलाशय तो मौजूदा गांधीसागर जलाशय है ही, साथ ही ग्रीनको ने इस प्रोजेक्ट के लिए नया जलाशय भी बनाया है.

मंदसौर गांधी सागर परियोजना (ETV Bharat)

खास ये भी है कि इसमें पानी की खपत ना के बराबर है. इसमें पानी का रीयूज किया जाएगा. सिस्टम इस तरह का बनाया गया है कि मोटर को सौर उर्जा से आगे पीछे चलाया जाएगा और बिजली पैदा की जाएगी. इस प्रोजेक्ट से लगातार 6 घंटे बिजली का प्रोडक्शन हो सकेगा. इसमें कुल वार्षिक ऊर्जा उत्पादन क्षमता 3,580 मिलियन यूनिट होगी. इसके पहले सेट का संचालन दिसंबर से शुरू होगा. जून 2027 से इसके पूरी तरह वर्किंग में आ जाने की उम्मीद है.

जलाशय से ग्रामीण रोजगार की राह ऐसे खुलेगी

गांधी सागर जल विद्युत गृह की क्षमता 115 मेगावाट है. इसके जरिए केवल बिजली उत्पादन ही नहीं. जलाशय में मछली पालन और स्टोरेज की व्यवस्था है. ताकि आस पास के ग्रामीणों की इकॉनोमी को बेहतर किया जा सके. इसके लिए सहकारी समितियों के जरिए वित्तीय सहायता जाल नौकाएं उपलब्ध रकराई जाएंगी. दूसरी तरफ मंदसौर नीमच इन दो जिलों में किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा.