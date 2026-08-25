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चमचमा उठेंगी मध्य प्रदेश की 12 सड़कें, सरकार ने दूर की इस मॉडल से बजट की समस्या

मध्य प्रदेश में 3960 करोड़ रुपये से बनेगा सिवनी-बालाघाट मार्ग, मोहन सरकार ने 12 सड़कों के लिए भी बजट का किया इंतजाम. रिपोर्ट बृजेंद्र पटेरिया.

MP GOVT SOLVED ROAD BUDGET ISSUE
चमचमा उठेंगी मध्य प्रदेश की 12 सड़कें (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 25, 2026 at 10:23 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश में नई सड़कों के जाल के लिए बजट की समस्या आड़े नहीं आएगी. इंदौर-देपालपुर, पूर्व भोपाल बायपास के चौड़ीकरण सहित 12 प्रोजेक्ट अब जल्द ही आकार लेते दिखाई देंगे. प्रदेश में यह 12 सड़क 4 हजार 600 करोड़ की राशि से संवारी जाएंगी. इसके लिए राज्य सरकार ने नाबार्ड इंफ्रॉस्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस के जरिए लोन लेने के लिए गारंटी दे दी है. अब मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम 4 हजार 600 करोड़ का लोन ले सकेगा. राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश के बालाघाट से सिवनी की 91.64 किलोमीटर की रोड को 4 लेन का बनाने का निर्णय लिया है. इस रोड के बनने से बालाघाट से सिवनी के बीच यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी, साथ ही सिवनी से बालाघाट की दूरी एक घंटे घट जाएगी.

3960 करोड़ खर्च होंगे सिवनी-बालाघाट मार्ग पर

बालाघाट क्षेत्र प्रदेश में खनिज और वन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. सिवनी- बालाघाट मार्ग अब दो लेन से चार लेने का होने जा रहा है. 91.64 किलोमीटर के इस मार्ग का निर्माण पेव्हड शोल्डर के साथ किया जाएगा. इस रोड को अब हाईब्रिड एन्यूटी मॉडल पर तैयार किया जाएगा. इस सड़क निर्माण में खर्च होने वाली राशि में से 704 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि राज्य बजट के जरिए और बाकी 60 फीसदी राशि यानी 2253 करोड़ 39 लाख रुपए 15 सालों तक हर छह माह में ब्याज के साथ एन्युटी के रूप में व्यय की जायेगी.

मध्य प्रदेश में 3960 करोड़ रुपये से बनेगा सिवनी-बालाघाट मार्ग (ETV Bharat)

मोहन यादव कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि "हम सभी जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मध्य प्रदेश बेहतर कार्य कर रहा है. उसी दृष्टि से आज सिवनी-बालाघाट मार्ग जो 91.64 किलोमीटर का है उसे फोर लेन करने का निर्णय किया है विद पेव्हड शोल्डर."

कितना महत्वपूर्ण है सिवनी-बालाघाट मार्ग

भौगोलिक दृष्टि से इस सड़क को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वन और खनिज क्षेत्र वाले बालाघाट को ये सिवनी से जोड़ती है. यह मार्ग मलाजखंड तांबा परियोजना, भरवेली मैंगजीन माईन्स, कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व और पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ से भी सीधे जोड़ती है. इस मार्ग के तैयार होने से लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी में बड़ा फायदा होगा. इसके अलावा पर्यटकों को भी नेशनल पार्क तक पहुंचने में आसानी होगी. लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि इस मार्ग के चौड़ीकरण से मार्ग पर यात्रा का समय एक घंटे तक घट जाएगा. यह सफर करीब एक घंटे में पूरा होगा.

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12 सड़कों के लिए भी बजट की चिंता हुई दूर

सिवनी-बालाघाट के अलावा प्रदेश में 12 सड़कों का चौड़ीकरण और निर्माण किया जा रहा है. इसमें 44.83 किलोमीटर की भोपाल-विदिशा रोड, खलघाट से मनावर से मांगोद मार्ग, मंदसौर से सीतामऊ, सीतामऊ से बसई होते हुए सुवासरा की रोड, पूर्व भोपाल बायपास को 4 लेन से 6 लेन भी किया जाना है. इसके अलावा राज्य सरकार नीमच से मनासा रामपुरा झालावाड़ मार्ग का निर्माण करने जा रही है. इंदौर देपालपुर मार्ग 4 लेन का होने जा रहा है. चापड़ा नेवरी से देवास, दिनारा दतिया, सेवडा मार्ग, आगर-सांगरपुर मार्ग, सोयत माचलपुर जीरापुर और राहतगढ़ खुरई से खिमलासा मार्ग का पुर्ननिर्माण जल्द ही होने जा रहा है. इन करीब 12 सड़कों के निर्माण के लिए अब बजट की समस्या भी खत्म हो गई है. राज्य सरकार ने सड़क विकास निगम को इसके लिए लोन लेने हेतु अपनी गारंटी दे दी है. निगम यह लोन नाबार्ड इंफ्रॉस्ट्रक्च डेवलपमेंट असिस्टेंड (निडा) से लेगा.

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