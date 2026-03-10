ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं की होगी मॉनिटरिंग, युवाओं को मिलने जा रहा तगड़ा मानदेय

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार युवाओं के जरिए सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत जानेगी. राज्य सरकार ने इसके लिए एक नया प्रोग्राम इंटर्न फॉर गवर्नेंस प्रोग्राम लॉन्च किया है. इसके तहत मध्य प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक से 15 युवाओं का चयन किया जाएगा. इन युवाओं को सरकार एक साल तक निश्चित राशि देगी. युवाओं की मदद से राज्य सरकार प्रदेश में चल रही अलग-अलग योजनाओं से जुड़े आंकड़े जुटाएगी. इनके आधार पर प्रदेश स्तर पर योजनाओं की जमीनी स्थिति देखी जाएगी साथ ही इनके क्रियान्वयन की निगरानी की जाएगी.

कैबिनेट में हुए निर्णर्यों की जानकारी देते हुए मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री यंग इंटर्न फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम का संचालन अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान के माध्यम से किया जाएगा. इस योजना में हर ब्लॉक से 15 युवाओं का चयन किया जाएगा. युवाओं के चयन के लिए मापदंड बनाए जा रहे हैं. इस तरह प्रदेश भर से 4 हजार 860 युवा इंटर्न का सिलेक्शन किया जाएगा. इन युवाओं को 1 साल तक के लिए रखा जाएगा. यह योजना अगले 3 साल तक संचालित होगी. इन युवाओं को मानदेय के रूप में 10 हजार रुपए प्रतिमाह की राशि दी जाएगी. यह युवा योजनाओं को लेकर क्षेत्र में सर्वे करेंगे और जानकारी जुटाएंगे.

मध्य प्रदेश में इंटर्न फॉर गवर्नेंस प्रोग्राम लॉन्च (ETV Bharat)

सरकार को मिलेगा योजनाओं का फीडबैक

इस प्रोग्राम के तहत युवाओं के माध्यम से प्रदेश में संचालित योजनाओं के डिजिटली आंकड़े जुटाए जाएंगे. इसके जरिए पता लगाया जाएगा कि योजनाओं का सामाजिक आर्थिक किस तरह का प्रभाव जमीनी स्तर पर आ रहा है. इस प्रोग्राम के जरिए जमीनी स्तर तक के आंकड़े सरकार को उपलब्ध होंगे. यदि किसी योजना का जमीनी स्तर पर हितग्राहियों को लाभ पहुंचने में कोई परेशानी आ रही है, तो उसका फीडबैक सरकार को मिल सकेगा. इस प्रोग्राम के लिए चुने जाने वाले युवा स्थानीय होंगे और इससे स्थानीय स्तर की जानकारी मिल सकेगी. राज्य स्तर पर योजनाओं का डैशबोर्ड बनाया जाएगा, ताकि एक क्लिक पर योजना से जुड़ी जमीनी स्तर का रिकॉर्ड मिल सकेगा. साथ ही इससे युवाओं तक योजनाओं से जुड़ी जानकारी पहुंचाई जा सकेगी.

