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मध्य प्रदेश में 6 हजार से ज्यादा शिक्षकों का होने जा रहा प्रमोशन, किसानों का लोन भरेगी सरकार

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई बैठक में जनजाति कार्य विभाग के शिक्षकों के क्रमोन्नति का प्रस्ताव रखा गया, इसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. इस फैसले से अगले 3 सालों में 6348 शिक्षक लाभांवित होंगे. इससे राज्य सरकार पर 182 करोड़ का वित्तीय भार आएगा. कैबिनेट की बैठक में सहकारिता विभाग के कवच योजना को भी मंजूरी दे दी गई.

इससे आगामी 3 सालों में 6 हजार 348 शिक्षकों को प्रमोशन का लाभ मिलेगा. प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों को पहले ही चतुर्थ क्रमोन्नति का लाभ दिया जा चुका है. कैबिनेट की बैठक में डिफाल्टर हो चुके करीबन 5 हजार किसानों को कवच योजना का लाभ दिए जाने का भी निर्णय किया गया.

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने जनजाति कार्य विभाग के शिक्षकों को बड़ी सौगात दी है. राज्य सरकार ने जनजाति विभाग के सहायक शिक्षकों से लेकर उच्च शिक्षकों को चतुर्थ क्रमोन्नति दिए जाने का फैसला किया है. इसमें 35 साल की सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षकों को क्रमोन्नति का लाभ दिया जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई.

कवच योजना को मिली मंजूरी

कैबिनेट में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए मंत्री राकेश सिंह ने बताया, "सहकारी ऋण खातों में गड़बड़ी हुई, लेकिन इसमें किसानों की कोई मिलीभगत नहीं थी, लेकिन प्रदेश के ऐसे 5 हजार किसानों को भी डिफाल्टर मान लिया गया. ऐसे प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने सहकारिता विभाग की कवच योजना को मंजूरी दी है.

इसके तहत अपेक्स बैंक और जिला सहकारी बैंक के द्वारा अपने स्तर पर राहत दी जाएगी. इसमें अपेक्स बैंक और जिला सहकारी बैंक का अंशदान 50 करोड़ रुपए तक होगा. राज्य सरकार द्वारा इसके लिए 50 करोड़ रुपए की अंशपूर्ति एक मुश्त उपलब्ध कराएगी. इसके जरिए प्रभावित किसानों को राहत दी जाएगी."

यह योजनाएं रहेंगी 5 साल तक जारी

कैबिनेट की बैठक में खेल एवं युवा कल्याण और स्वास्थ्य विभाग की कई योजनाओं को लगातार 5 साल तक जारी रखने की मंजूरी दी गई. इसके तहत खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्टेडियम, खेल और इंफ्रस्ट्रक्चर विकास के लिए आगामी 5 साल के लिए 2 हजार 407 करोड़, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के आगामी 5 साल शीत ज्वर जैसे रोग के लिए 1407 करोड़ और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य अधोसंचना विकास के लिए 2448 करोड़ और स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना व संचालन के लिए 5 साल के लिए 11812 करोड़ की योजनाओं की निरंतरता की स्वीकृति दी गई है. उच्च न्यायालय जबलपुर के लिए 20 नए पदों के सृजन में नए पदनाम दिए जाने की स्वीकृति दी गई है.

बेहतर रिजल्ट देने वाले प्रिंसिपल को सम्मान

मंत्री राकेश सिंह ने बताया, "एआई पर केन्द्रित ऑपरेशन बुनियाद प्रदेश के 8 जिलों के 500 सरकारी स्कूलों में चलाया जाएगा. इसमें कक्षा 8वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक एआई आधारित शिक्षा बच्चों को दी जाएगी. प्रदेश में 60 नए सांदिपनी स्कूल खोले जाएंगे. इस पर सरकार 25 हजार 500 करोड़ खर्च करने जा रही है.

बोर्ड परीक्षा में बेहतर रिजल्ट देने वाले स्कूल और प्रिंसिपल को सरकार ने प्रोत्साहित किया है. इसके तहत बोर्ड परीक्षा में 3 साल तक 100 फीसदी रिजल्ट देने वाले स्कूलों के प्रिंसिपल को 1 लाख रुपए की सम्मान राशि और स्कूल में विकास कार्याें के लिए 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी. इससे उम्मीद है कि दूसरे स्कूल भी प्रोत्साहित होंगे."

9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान

कैबिनेट की बैठक में आगामी तिरंगा अभियान पर भी चर्चा हुई. मंत्री राकेश सिंह ने बताया, "प्रदेश में इस साल 9 से 17 अगस्त के दौरान हर घर तिरंगा अभियान प्रदेश भर में चलाया जाएगा. राष्ट्रीय गीत वंदे भारत के 150 साल पूरे होने के मौके पर इसे भी तिरंगा अभियान के साथ जोड़ा जाएगा. इसके तहत तिरंगा से तिरंगा यात्रा, प्रदर्शनी, तिरंगा मेला, तिरंगा कंसर्ट, तिरंगा ई बाइक, तिरंगा यात्रा, तिरंगा प्रश्नोत्तरी जैसे कई तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे. सभी तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा पोर्टल पर जरूर अपलोड करें."