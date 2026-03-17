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महाकाल मंदिर तक पहुंचना होगा आसान, सिंहस्थ से पहले तैयार होगा 5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड ब्रिज

भोपाल: उज्जैन पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने में आसानी होगी. राज्य सरकार उज्जैन में फोरलेन का एक एलिवेटेड ब्रिज बनाने जा रही है. यह ब्रिज उज्जैन के हरिफाटक से चिमनगंज मंडी और इंदौर गेट तक बनाया जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए लोक निर्माण विभाग के इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है. इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कई निर्णय लिए गए. उधर मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन 2.0 लागू किया जाएगा. इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने नई दिल्ली में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ एमओयू साइन किया है.

उज्जैन में सिंहस्थ को देखते हुए 5 किलोमीटर के एलिवेटेड ब्रिज के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. यह ब्रिज 945 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा. यह उज्जैन के चिमनगंज मंडी चौराहे से इंदौर गेट तक बनाया जाएगा. सिंहस्थ के पहले यह बनकर तैयार होगा. एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि "इस ब्रिज के बनने से मंदिर तक पहुंचना आसान होगा और शहर में क्राउड मैनेजमेंट बेहतर होगा."

कैबिनेट में यह लिए गए निर्णय

रीवा में पनवार माइक्रो सिंचाई परियोजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इस सिंचाई परियोजना के परवार क्षेत्र में 7 हजार 530 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलेगी. 228 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली इस परियोजना से 37 गांव लाभांवित होंगे. मंत्री ने बताया कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद रीवा जिले में सिंचाई का रकबा बढ़कर 92 फीसदी हो जाएगा.

कैबिनेट की बैठक में लोक निर्माण विभाग की चल रही विभिन्न परियोजनाओं को जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इन परियोजनाओं की लागत 4 हजार 525 करोड़ रुपए है.

समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन में 40 रुपए के बोनस के मुख्यमंत्री की घोषणा को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है. इसके बाद अब प्रदेश में 2625 रुपए क्विंटल के हिसाब से गेहूं का उपार्जन किया जाएगा.

केन्द्र के साथ मध्य प्रदेश ने किया एमओयू

कैबिनेट के पहले मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को गुड़ीपड़वा की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि "19 मार्च से नए वर्ष की शुरूआत हो रही है. आने वाला साल सभी के लिए मंगलमय हो. जल संसाधन विभाग द्वारा 8 मार्च से 22 मार्च तक प्रदेश भर में जल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा. केन्द्र सरकार ने हर घर जल हर घर नल अभियान को 2028 तक जारी रखने का फैसला किया है. मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार ने इसके लिए आज केन्द्र सरकार के साथ सबसे पहले एमओयू साइन किया है. जल गंगा संरक्षण अभियान 19 मार्च से प्रदेश भर में शुरू होने जा रहा है. तीसरे साल यह अभियान शुरू होने जा रहा है.