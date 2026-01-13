ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश कैबिनेट में स्पेट टेक नीति को मंजूरी, सुधरेगी सीवेज-पेयजल लाइन

मध्य प्रदेश में अब नहीं होगा भागीरथपुरा कांड 2, कैबिनेट में सरकार ने किया महत्वपूर्ण फैसला, स्पेस टेक पॉलिसी को भी मंजूरी

MOHAN YADAV CABINET MEETING
मोहन यादव कैबिनेट बैठक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 13, 2026 at 6:09 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने स्पेस टेक नीति 2026 को हरी झंडी दे दी है. अब स्थानीय स्तर पर उपग्रह निर्माण के लिए अगले 5 सालों में प्रदेश में एक हजार करोड़ का निवेश आएगा. मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सोलर एनर्जी को बढ़ाने के लिए 800 मेगावाट बिजली से जुड़े तीन प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी है. कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री और सभी मंत्री टेबलेट लेकर पहुंचे. सभी ने अपने-अपने प्रस्ताव टैबलेट से देखकर ही रखे.

मध्य प्रदेश में बनेंगे अब उपग्रह

अंतरिक्ष तकनीक के मामले में मध्य प्रदेश में निवेश का रास्ता साफ हो गया है. मोहन कैबिनेट ने मध्य प्रदेश की स्पेस टेक नीति 2026 को अपनी मंजूरी दे दी है. इसके बाद प्रदेश में सैटेलाइट डेटा, रिमोट सेंसिंग और स्पेस से जुड़े स्टार्ट अप को प्रोत्साहन मिलेगा. साथ ही दूसरी बड़ी कंपनियां मध्य प्रदेश से इस क्षेत्र में काम कर सकेंगी. प्रदेश सरकार इसके लिए राजधानी भोपाल में 2 हजार एकड़ भूमि नॉलेज एंड एआई सिटी विकसित करने का निर्णय पहले ही ले चुकी है.

कैबिनेट में स्पेट टेक नीति को मंजूरी (ETV Bharat)

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बताया कि "बहुत ही महत्वपूर्ण नीति का अनुमोदन किया गया है. यह नीति उपग्रह निर्माण, भू स्थानीय विश्लेषण और डाउन स्ट्रीम उपयोग में नवाचार को बढ़ावा देगी. आगामी 5 साल में इसके तहत 1 हजार करोड़ का निवेश और 8 हजार लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है. इस नीति पर सरकार 628 करोड़ रुपए खर्च करेगी."

सोलर सह स्टोरेज परियोजना को मंजूरी

कैबिनेट की बैठक में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सोलर सह स्टोरेज परियोजना को मंजूरी दे दी गई. इसमें 800 मेगावाट बिजली से जुड़े तीन एजेंडे को मंजूदी दी गई है. इसमें सोलर सह 4 घंटे की 300 मेगावाट विद्युत प्रदाय स्टोरेज परियोजना, सोलर सह 6 घंटे की 300 मेगावाट विद्युत प्रदाय स्टोरेज परियोजना और 24 घंटे की 200 मेगावाट सोलर सह स्टोरेज परियोजना की स्थापना की जाएगी.

सीवेज-पेयजल के लिए निकायों को मिलेंगे 5 हजार करोड़

इंदौर में दूषित जल से हुई लोगों की मौत के बाद अब राज्य सरकार प्रदेश के नगरीय निकायों की सीवेज लाइन, वॉटर सप्लाई लाइन को दुरूस्त करने जा रहा है. इसके लिए राज्य सरकार 5 हजार करोड़ का लोन लेगी. कैबिनेट की बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. अमृत 1 और अमृत 2 योजना के बाद सीवेज लाइन और वॉटर सप्लाई के कामों के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी.

इसके लिए राज्य सरकार 2 हजार 789 करोड़ का लोन बाजार से लेगी. बाकी लोन जीरो परसेंट पर नगरीय निकायों को उपलब्ध कराया जाएगा. ताकि नगरीय निकायों में वॉटर सप्लाई, सीवेज सप्लाई और सड़क का निर्माण पूरा किया जाएगा.

इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

ग्वालियर व्यापार मेला 2026 और उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेले के लिए राज्य सरकार ने ऑटो मोबाइल विक्रय कर में व्हीकल टैक्स में 50 फीसदी की छूट दिए जाने का निर्णय किया है. कैबिनेट ने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी है. ग्वालियर मेले को शुरू हुए करीबन 15 दिन हो गए है और तभी से टैक्स में छूट दिए जाने का इंतजार किया जा रहा था.

राजगढ़ जिला स्थित मोहनपुरा तहसील की मोहनपुरा विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना के लिए 96.21 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दे दी गई. इससे 36 गांवों की 11 हजार 36 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी. इससे 10 हजार से ज्यादा किसानों को सीधा लाभ मिलेगा.

रायसेन जिले की सुल्तानपुर सिंचाई परियोजना के लिए 115.99 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दे दी गई. इससे 20 गांव की 5 हजार हेक्टेयर से ज्यादा भूमि की सिंचाई होगी. रायसेन जिले की एक और सिंचाई परियोजना के लिए 386.22 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दे दी गई है. इससे खरनार तहसील के 36 गांवों के 6 हजार किसानों को लाभ मिलेगा.

आबकारी नीति 2026 के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसके लिए मंत्री परिषद गठन की कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है.

एसएएफ 25वीं बटालियन के सहायक उप निरीक्षक दिवंगत रामचरण गौतम के परिजनों को विशेष अनुग्रह राशि 1 करोड़ रुपए की सहायता निधि दिए जाने का फैसला किया गया. 10 लाख की राशि पहले ही दी जा चुकी है.

प्रदेश में सांदीपनी विद्यायल के दूसरे चरण के तहत प्रदेश में 210 नए सर्व सुविधायुक्त स्कूलों की स्थापना की जाएगी. इसके लिए कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है. इसमें 3660 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी. पहले चरण में प्रदेश में 275 सांदीपनी स्कूल स्थापित किए जाने की मंजूरी दी थी.

सिंहस्थ 2028 के लिए 1133.66 करोड़ लागत से तैयार होने वाली जल आवर्धन योजना को स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है.

TAGGED:

MP CABINET MEETING
MP SPACE TECHNOLOGY POLICY
MOHAN YADAV GOVERNMENT LOAN
MP SOLAR PLUS STORAGE PROJECT
MOHAN YADAV CABINET MEETING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.