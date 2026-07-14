मध्य प्रदेश में फिर बदली टेक होम राशन की व्यवस्था, जीएसटी अपीलीय बोर्ड के गठन को भी मंजूरी
मध्य प्रदेश में आजीविका मिशन के स्थान पर अब टेक होम राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग को. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 7:16 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों में पहुंचने वाले नौनिहालों तक टेक होम राशन पहुंचाने की व्यवस्था में एक बार फिर बदलाव किया गया है. आजीविका मिशन के स्थान पर अब टेक होम राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपी गई है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसका निर्णय लिया गया. कैबिनेट की बैठक में मूंग उपार्जन के लिए 1587 करोड़ रुपये की निशुल्क सरकारी गारंटी उपलब्ध कराने और पूर्व से संचालित कई योजनाओं को जारी रखने का निर्णय लिया गया.
कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कृषि सहित कई विभागों की योजनाओं को 2031 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया. बैठक में फैसला किया गया है कि समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीद के लिए भी बैंकों को सरकारी गारंटी की व्यवस्था लगातार जारी रखी जाएगी. इसके अलावा वित्त विभाग से जुड़ी योजनाओं और सिंचाई परियोजनाओं को निरंतरता के प्रस्ताव को भी मंजूदी दी गई.
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कैबिनेट में राज्य सरकार द्वारा आगामी वर्ष 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए दिसंबर 2026 तक प्रदेश के युवाओं और आम लोगों से सुझाव लिए जाएंगे. इसके आधार पर साल 2027 में युवाओं से जुड़ी योजनाओं पर फैसले लिए जाएंगे.
जीएसटी अपीलीय बोर्ड के गठन को मंजूरी
कैबिनेट की बैठक में जीएसटी काउंसिल की सिफारिश पर जीएसटी अपीलीय बोर्ड के गठन कर निर्णय लिया गया. इससे जीएसटी से जुड़े विवाद होने पर बोर्ड में इसकी अपील की जा सकेगी. जीएसटी से जुड़े दस्तावेजों की प्रक्रिया को सरल किए जाने का भी निर्णय लिया गया, ताकि कारोबारियों को राहत मिल सके. इससे सरकार को उम्मीद है कि एमएसएमई सेक्टर को फायदा पहुंचेगा.
दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लांच
प्रदेश में पंचायतों की ऑडिट प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने पंचायत दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी लांच किया. इसके अलावा कैबिनेट में टेक होम राशन की व्यवस्था बदलने का भी निर्णय लिया गया. अब प्रदेश की आंगनबाड़ियों में 6 माह से 3 साल तक के बच्चों को टेक होम राशन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपी गई है. विभाग ही चयनित स्व सहायता समूह के माध्यम से यह राशन पहुंचाने का काम करेगा. अभी तक यह व्यवस्था ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचाजित की जा रही है.
कैबिनेट में जल संसाधन विभाग की राजगढ़ जिला स्थित कुण्डलिया वृहद सिंचाई परियोजना को 2031 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया. इसके लिए 245.45 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दे दी गई. इस परियोजना से राजगढ़ और आगर मालवा क्षेत्र में 1.39 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा. कैबिनेट में साल 2023-24 और साल 2024-25 में भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत खरीदी गई अधिक मूंग के उपार्जन किए जाने के लिए 1587 करोड़ रुपए की गारंटी जुलाई 2027 तक दिए जाने का निर्णय लिया गया.