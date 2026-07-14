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मध्य प्रदेश में फिर बदली टेक होम राशन की व्यवस्था, जीएसटी अपीलीय बोर्ड के गठन को भी मंजूरी

मोहन यादव कैबिनेट की बैठक ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों में पहुंचने वाले नौनिहालों तक टेक होम राशन पहुंचाने की व्यवस्था में एक बार फिर बदलाव किया गया है. आजीविका मिशन के स्थान पर अब टेक होम राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपी गई है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसका निर्णय लिया गया. कैबिनेट की बैठक में मूंग उपार्जन के लिए 1587 करोड़ रुपये की निशुल्क सरकारी गारंटी उपलब्ध कराने और पूर्व से संचालित कई योजनाओं को जारी रखने का निर्णय लिया गया. कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कृषि सहित कई विभागों की योजनाओं को 2031 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया. बैठक में फैसला किया गया है कि समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीद के लिए भी बैंकों को सरकारी गारंटी की व्यवस्था लगातार जारी रखी जाएगी. इसके अलावा वित्त विभाग से जुड़ी योजनाओं और सिंचाई परियोजनाओं को निरंतरता के प्रस्ताव को भी मंजूदी दी गई. केन बेतवा के हर विस्थापित को 12.50 लाख, मोहन कैबिनेट में बड़ा फैसला, मुआवजे के लिए 202 करोड़ एक्स्ट्रा कैबिनेट में राज्य सरकार द्वारा आगामी वर्ष 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए दिसंबर 2026 तक प्रदेश के युवाओं और आम लोगों से सुझाव लिए जाएंगे. इसके आधार पर साल 2027 में युवाओं से जुड़ी योजनाओं पर फैसले लिए जाएंगे.