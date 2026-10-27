ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के 12 जिले होंगे सूखाग्रस्त घोषित, 3378 करोड़ की परियोजनाओं पर मोहन कैबिनेट की मुहर

कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश में कम बारिश की वजह से प्रभावित 12 जिलों को राज्य सरकार सूखाग्रस्त घोषित करने का आकलन कर रही है. प्रदेश के इन जिलों में बारिश 80 फीसदी तक कम हुई है. राज्य सरकार द्वारा केन्द्र के मापदंडों के आधार पर अलीराजपुर, धार, झाबुआ, रतलाम सहित 12 जिलों में स्थानीय स्तर पर आकलन कराया जा रहा है. कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने इन प्रभावित जिलों में हर संभव सहयोग करने की बात कही है. उधर कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि दीपावली के बाद सरकार के तीन सालों की उपलब्धियों और आगामी रणनीति को लेकर मंत्री विधायकों के साथ चिंतन किया जाएगा.

प्रदेश के 12 जिलों में इस बार कम बारिश हुई

कैबिनेट की बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी एमएसएमई मंत्री चैतनय काश्यप ने दी. उन्होंन बताया कि प्रदेश के 12 जिलों में इस बार कम बारिश हुई है. इन जिलों को सूखाग्रस्त जिला घोषित करने के लिए दो मापदंड अपनाए जाते हैं. इसमें पहला प्रभावित जिलों में 80 फीसदी कम बारिश हो और 80 फीसदी से कम बोवनी का रकबा हो. इन दो मापदंडों के आधार पर सूखाग्रस्त घोषित करने का निश्चिय किया जाता है. इस मामले में 12 जिले चिह्नित किए गए हैं. एमएसएमई मंत्री चैतनय काश्यप (ETV Bharat) दमोह से कटनी रूट होगा फोरलेन, स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म के लिए अकाउंट में पहुंचेंगे 600 रुपए स्थानीय स्तर पर आकलन करने के बाद हर संभव सहयोग प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा. केंद्र सरकार द्वारा सूखाग्रस्त घोषित करने के मापदंड निर्धारित किए गए हैं. इनके आधार पर स्थानीय स्तर पर कार्रवाई की जा रही है, ताकि सूखाग्रस्त जिलों को केन्द्र से अतिरिक्त सहायता दिलाई जा सके. प्रदेश के अलीराजपुर, धार, झाबुआ, रतलाम, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, शाजापुर, पांढुर्णा और खरगोन में बहुत कम बारिश हुई है. नगरीय निकाय में गड़बड़ी को लेकर भी हुई चर्चा कैबिनेट की बैठक में नगरीय निकाय में गड़बड़ी के मुद्दे पर भी चर्चा हुई. बताया गया कि इस मामले में पिछले 6 माह में 392 कर्मचारी-अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है. मुख्य सचिव ने एआई का उपयोग करके इस मामले में कार्रवाई को आगे बढ़ाया है. जनता के बीच आई इस जानकारी से प्रदेश भर में अधिकारी कर्मचारियों में डर का माहौल बना है कि यदि वे गलती करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी.