मध्य प्रदेश के 12 जिले होंगे सूखाग्रस्त घोषित, 3378 करोड़ की परियोजनाओं पर मोहन कैबिनेट की मुहर
सीएम मोहन यादव कैबिनेट बैठक में नगरीय निकायों में गड़बड़ी को लेकर भी चर्चा, बोले- हर विभाग में रखी जाए निगरानी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 4:33 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में कम बारिश की वजह से प्रभावित 12 जिलों को राज्य सरकार सूखाग्रस्त घोषित करने का आकलन कर रही है. प्रदेश के इन जिलों में बारिश 80 फीसदी तक कम हुई है. राज्य सरकार द्वारा केन्द्र के मापदंडों के आधार पर अलीराजपुर, धार, झाबुआ, रतलाम सहित 12 जिलों में स्थानीय स्तर पर आकलन कराया जा रहा है. कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने इन प्रभावित जिलों में हर संभव सहयोग करने की बात कही है. उधर कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि दीपावली के बाद सरकार के तीन सालों की उपलब्धियों और आगामी रणनीति को लेकर मंत्री विधायकों के साथ चिंतन किया जाएगा.
प्रदेश के 12 जिलों में इस बार कम बारिश हुई
कैबिनेट की बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी एमएसएमई मंत्री चैतनय काश्यप ने दी. उन्होंन बताया कि प्रदेश के 12 जिलों में इस बार कम बारिश हुई है. इन जिलों को सूखाग्रस्त जिला घोषित करने के लिए दो मापदंड अपनाए जाते हैं. इसमें पहला प्रभावित जिलों में 80 फीसदी कम बारिश हो और 80 फीसदी से कम बोवनी का रकबा हो. इन दो मापदंडों के आधार पर सूखाग्रस्त घोषित करने का निश्चिय किया जाता है. इस मामले में 12 जिले चिह्नित किए गए हैं.
स्थानीय स्तर पर आकलन करने के बाद हर संभव सहयोग प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा. केंद्र सरकार द्वारा सूखाग्रस्त घोषित करने के मापदंड निर्धारित किए गए हैं. इनके आधार पर स्थानीय स्तर पर कार्रवाई की जा रही है, ताकि सूखाग्रस्त जिलों को केन्द्र से अतिरिक्त सहायता दिलाई जा सके. प्रदेश के अलीराजपुर, धार, झाबुआ, रतलाम, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, शाजापुर, पांढुर्णा और खरगोन में बहुत कम बारिश हुई है.
नगरीय निकाय में गड़बड़ी को लेकर भी हुई चर्चा
कैबिनेट की बैठक में नगरीय निकाय में गड़बड़ी के मुद्दे पर भी चर्चा हुई. बताया गया कि इस मामले में पिछले 6 माह में 392 कर्मचारी-अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है. मुख्य सचिव ने एआई का उपयोग करके इस मामले में कार्रवाई को आगे बढ़ाया है. जनता के बीच आई इस जानकारी से प्रदेश भर में अधिकारी कर्मचारियों में डर का माहौल बना है कि यदि वे गलती करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी.
मीडिया से चर्चा के दौरान मंत्री चैतन्य काश्यप ने कहा कि Gem पोर्टल की अपनी कार्यप्रणाली है. यह नेशनल स्तर पर है, यदि पोर्टल पर कुछ गड़बड़ी सामने आई है तो उसमें पारदर्शिता को कैसे बनाए रखा जाए इसके प्रयास जारी रखे जाएंगे. प्रदेश में किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की गड़बड़ी किसी भी विभाग में नहीं होनी चाहिए और आधुनिक तकनीक के माध्यम से ऐसी गतिविधियों पर नजर रखी और इस पर कार्रवाई की जाए.
3 साल के कार्यकाल पर होगी चर्चा
कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि दिसंबर माह में सेवा चिंतन शिविर लगाया जाएगा. इसमें सरकार के तीन साल के काम और और आगे के कार्यकाल के कार्यों की रणनीति पर चर्चा होगी. इसमें सभी विधायक, मंत्री एकसाथ बैठेंगे. इसके लिए तारीख जल्द ही तय की जाएगी. मुख्यमंत्री ने दीपावली के त्योहार पर सभी मंत्रियों से आग्रह किया है कि अपने प्रभार वाले जिलों में माटी कला को प्रोत्साहन दें और मिट्टी के दीपक और उत्पाद को प्रोत्साहन मिले.
कैबिनेट में यह लिए गए निर्णय
कैबिनेट की बैठक में वन विभाग की कैम्पा योजना की 2026-27 को मंजूरी दी है. इसके तहत 2050 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी. EOW के प्रशासनिक तंत्र को मजबूत बनाने के लिए 347 करोड़ के बजट की मंजूरी दी गई है. नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की चार परियोजनाओं को जारी रखने का निर्णय लिया गया है. यह परियोजनाएं 2019-20 से चल रही थीं.
इन चार परियोजनाओं के लिए 3378 करोड़ की राशि को मंजूरी दी गई है. सामाजिक कल्याण विभाग की 7 योजनाओं के लिए 651 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है. कैबिनेट ने नव गठित निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर जिले में शिक्षा कार्यालय के संचालन और प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विभाग के नए ऑफिस बनाए जाने की प्रशासकीय मंजूरी दी गई.