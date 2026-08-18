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लाड़ली बहना योजना को मोहन सरकार ने दी 5 साल की गारंटी, खोल दिया भारी भरकम खजाना

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश की लाड़ली बहनों और लाड़ली लक्ष्मियों के लिए अपना खजाना खोल दिया है. प्रदेश सरकार इन दो योजनाओं पर अगले पांच साल में 1 लाख 30 हजार 691 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है. मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने इन दोनों योजनाओं को अगले पांच सालों तक जारी रखने का फैसला किया है. इस दौरान प्रदेश सरकार लाड़ली बहना योजना पर 1 लाख 14 हजार 365 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जबकि लाड़ली लक्ष्मी योजना पर 16 हजार 326 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.

आशा कार्यकर्ताओं को लगातार मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक की गई. बैठक में राज्य सरकार ने प्रदेश में संचालित कई योजनाओं को लगातार जारी रखने का फैसला किया है. इनमें लाड़ली बहना योजना और लाड़ली लक्ष्मी योजना शामिल है. इसके अलावा राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना को साल 2026-27 से साल 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव को भी जारी रखने का फैसला किया है. इस योजना में राज्य सरकार का अंश 40 फीसदी है, जबकि 60 फीसदी राशि केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है. इस योजना पर आने वाले 5 सालों में 2 हजार 137 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी. इसके अलावा कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी योजनाओं को भी जारी रखने का फैसला किया है. इसके तहत आशा कार्यकर्ताओं को मिलने वाली अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि को भी लगातार जारी रखने का फैसला किया गया है. स्वास्थय विभाग से जुड़ी योजनाओं पर अगले पांच सालों में 11 हजार 835 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी. कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है.