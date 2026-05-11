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मध्य प्रदेश में बढ़ी गेहूं बेचने की तारीख, कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों की मांग हुई पूरी

मध्य प्रदेश में हुई मोहन यादव कैबिनेट की बैठ, गेहूं उपार्जन की बढ़ाई गई तारीख, सिंचाई परियोजना के प्रस्ताव को मिली मंजूरी.

MOHAN YADAV CABINET DECISION
मध्य प्रदेश में बढ़ी गेहूं बेचने की तारीख (Mohan Yadav X Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 7:53 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं उपार्जन की तारीख को और बढ़ा दिया है. प्रदेश के किसान अब 23 मई तक अपना गेहूं खरीदी केन्द्रों पर बेच सकेंगे. कैबिनेट की बैठक में सरकार ने राज्य मंत्रियों की लंबे समय से की जा रही एक मांग को पूरा कर दिया है. प्रदेश सरकार ने राज्य मंत्रियों के स्वेच्छानुदान की लिमिट को बढ़ा दिया है. अब राज्य मंत्री साल में एक बार एक व्यक्ति को अधिकतम 25 हजार रुपए तक की राशि अपने स्वेच्छानुदान मद से दे सकेंगे. मंत्री अभी 16 हजार रुपए तक ही स्वेच्छानुदान दे सकते थे. इसके पहले कैबिनेट मंत्रियों के स्वेच्छानुदान को 25 हजार से बढ़ाकर 40 हजार किया गया था. कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है.

कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय

कैबिनेट में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि "29540 करोड़ से अधिक के कार्यों की निरंतरता की कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है. इसमें लोक वित्त पोषित कार्यक्रमों में 15 हजार 598 करोड़, शहरी एवं पीडब्ल्यूडी विभाग के अंतर्गत 6 हजार 900 करोड़ की सड़कों के निर्माण और पुर्ननिर्माण के कामों की मंजूरी दी गई है.

मंत्री चैतन्य काश्यप ने कैबिनेट फैसलों की दी जानकारी (ETV Bharat)

कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के वृद्धजनों की पेंशन के लिए 6 हजार 116 करोड़ की स्वीकृति दी गई है. बुधनी में बनने जा रहे 100 सीटों के मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल स्टाफ रखने के लिए पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा दे दी गई. इसके लिए 764 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई.

डैम की ऊंचाई एक मीटर और बढ़ेगी

बैठक में जल संसाधन विभाग के खुमान सिंह शिवाजी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इस परियोजना की 1 मीटर की हाइट बढ़ाई गई है. इसके लिए 163 करोड़ रुपए की लागत से 22 गांव के किसान लाभांवित होंगे. इस परियोजना में चंबल नदी के पानी का उपयोग कर संबंधित क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि उत्पादन बढ़ सके. साल 2024 में इस परियोजना के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार के बीच एमओयू किया गया था. इसमें केन्द्र सरकार की 90 फीसदी और राज्य सरकार की दस फीसदी हिस्सेदारी है.

MP DAM HEIGHT INCREASED 1 METER
मोहन यादव कैबिनेट बैठक (ETV Bharat)

सड़क निर्माण में आएगी तेजी

प्रदेश में सड़क निर्माण के काम में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार ने सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदारों को डामर के दामों को लेकर रियायत दी है. खाड़ी देशों में चल रहे तनाव की वजह से डामर के दामों में बढ़ोत्तरी हुई है. इसको देखते हुए कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि 10 करोड़ से नीचे की सड़क परियोजना में एक मार्च के बाद आईओसीएल का जो दाम रहेगा, उसके हिसाब से डामर के रेट को रिवाइज किया जाएगा, ताकि सड़क निर्माण के कामों में तेजी लाई जा सके और बारिश के पहले सड़क निर्माण का काम पूरा किया जा सके.

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