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मध्य प्रदेश में हार्ट और कैंसर मरीजों का सस्ता होगा इलाज, परिजनों को मिलेगी रहने-खाने की सुविधा

मध्य प्रदेश में हार्ट और कैंसर के बनेंगे सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, 3628 करोड़ का भारी-भरकम बजट होगा खर्च,मोहन कैबिनेट में अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर.

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मध्य प्रदेश में हार्ट और कैंसर मरीजों का सस्ता होगा इलाज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 4:01 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश के लोगों को अब कैंसर और हृदय रोग के इलाज के लिए रियायती दरों पर अच्छा इलाज मिलने जा रहा है. गंभीर रोगों के लिए प्रदेश की हेल्थकेयर सर्विसेस को मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार आगामी पांच सालों में 3628 करोड़ की राशि खर्च करेगी. इसके लिए राज्य सरकार प्रदेश में सीएम केयर योजना शुरू करने जा रही है. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. इसके तहत आर्थिक रूप से पिछड़े और गंभीर लोगों को गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सकेगा. कैबिनेट की बैठक में हॉस्पिटल पहुंचने वाले मरीज के परिजनों को सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया.

मेडिकल कॉलेज में बनेंगे अलग डिपार्टमेंट

कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि कैंसर और हृदय रोग जैसी जटिल बीमारी के बेहतर इलाज के लिए 5 हजार 779 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी. इसके लिए प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और सागर मेडिकल कॉलेजों में ऑन्कोलॉजी और कार्डियोलॉजी के नए डिपार्टमेंट शुरू किए जाएंगे. इन सभी डिपार्टमेंट में शुरूआत में 100 बेड की व्यवस्था की जाएगी. आने वाले सालों में इसमें नेफ्रोलॉजी यानी किडनी रोग से जुडे़ डिपार्टमेंट को भी बढ़ाया जाएगा.

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मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में फैसला (ETV Bharat)

राज्य मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने बताया कि "सीएम केयर योजना के तहत इसके लिए 3628 करोड़ की राशि का प्रावधान किया जाएगा. इसके अलावा इन मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न अंगों के प्रत्यारोपण से जुड़े डिपार्टमेंट के प्रावधान किए जाएंगे. ताकि मरीजों को ट्रांसप्लांट के लिए बड़े शहरों में न जाना पड़े. सरकार की इस योजना से जबलपुर मेडिकल कॉलेज में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की सीटों की संख्या 200 से बढ़कर 600 बेड की हो जाएगी. इसके साथ ही यह प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी कैंसर सेंटर बन जाएगा."

मरीज के परिजनों को मिलेगी रहने-खाने की सुविधा

स्वजन के बीमार होने पर गांव और दूरदराज से प्रदेश के मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल पहुंचने वाले परिजनों को रहने और खाने की बड़ा समस्या होती है. मरीज हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उनके परिजन हॉस्पिटल परिसर या आसपास दिन गुजारते हैं. इसको देखते हुए राज्य सरकार ने ऐसे परिजनों के रहने और खाने की व्यवस्था करने का निर्णय किया है. कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि मरीज को लेकर सरकारी जिला अस्पताल या सरकारी मेडिकल कॉलेज पहुंचने वाले परिजनों के रहने-खाने की व्यवस्था सरकार कराएगी. इसके लिए स्वयं सेवी संगठनों के माध्यम से उनके रहने खाने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी.

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