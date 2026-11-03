सौ फीसदी रजिस्ट्री वाले गांवों में दीपावली मनाएंगे मंत्री, कैबिनेट की बैठक में मोहन यादव के निर्देश
मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत 100 फीसदी रजिस्ट्री होने वाले गांव में दीपावली, गोवर्धन पूजा करने के मोहन यादव के निर्देश. ब्रिजेन्द्र पटैरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 3:43 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार दीपावली के बाद प्रदेश भर में रजिस्ट्री वितरण कार्यक्रम शुरू करेगी. कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत जिन गांवों में 100 फीसदी रजिस्ट्री हो गई हैं, वहां जाकर दीपावली और गोवर्धन पूजा करें.
बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया, "प्रदेश में अभी तक 15 लाख से ज्यादा रजिस्ट्री की जा चुकी हैं और यह आंकड़ा 60 लाख तक पहुंचेगा." कैबिनेट की बैठक में 23 हजार 228 करोड़ की एक दर्जन योजनाओं को जारी रखने के लिए मंजूरी दे दी है. इनमें 10 हजार करोड़ की राशि नए हॉस्पिटल के निर्माण और अद्यो संरचना विकास पर खर्च की जाएगी. उधर लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ रैली में शामिल होने बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भोपाल आएंगे.
मोहन यादव ने मंत्रियों को दिए निर्देश
मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई. बैठक के बाद एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने कहा, "बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि मध्य प्रदेश रजिस्ट्री योजना के तहत रजिस्ट्री का पूरा शुल्क प्रदेश सरकार द्वारा खर्च किया जा रहा है. रजिस्ट्री के बाद जो दस्तावेज मिलेगा, उस पर किसान लोन ले सकेंगे. 15 लाख से जयादा रजिस्ट्री हो चुकी हैं. 15 नवंबर तक 20 लाख रजिस्ट्री हो जाएंगी. यह पूरा आंकड़ा 60 लाख तक पहुंचेगा. कुछ स्थानों पर सर्वे का कार्य किया जा रहा है."
मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया, "दीपावली और गोवर्धन पूजा के आसपास जहां शत प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है, उन गांव में मंत्री पहुंचें और दीपावली का त्योहार मनाएं. दीपावली के बाद रजिस्ट्री वितरण का काम किया जाएगा. राज्य सरकार ने धान उपार्जन के पंजीयन की तारीख में बढ़ोत्तरी की है. इस तारीख को बढ़ाकर 4 नवंबर तक किया गया है, ताकि छूटे हुए किसान अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें."
'18 नवंबर को गांधी सागर में होगी कैबिनेट
कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया, "दीपावली के बाद अगली कैबिनेट की बैठक 18 नवंबर को होगी. पिछले 3 साल में डेस्टिनेशन कैबिनेट होती रही है. अगली बैठक 18 नवंबर का गांधी सागर में होगी. राज्य सरकार यह साल किसान और उद्योग वर्ष के रूप में मना गया है और इन दोनों विषयों पर पूरा फोकस कैबिनेट में रहेगा."
मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया, "किसानों की सबसे बड़ी समस्या नीलगाय रही है. कैप्चर बोमा तकनीक से पिछले एक साल में 2 हजार से ज्यादा हिरण और नीलगाय को पकड़कर वन अभ्यारण्य में छोड़ा गया है. इसको तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा."
23 हजार 228 करोड़ की योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी
कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया, "15 नवंबर को जन नायक बिरसा मुंडा की जयंती पर 3 स्थानों पर बड़े कार्यक्रम होंगे. इसकी रूपरेखा बनाने के लिए 5 नवंबर को आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है. " सीएम आवास में मुख्यमंत्री प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे.
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कैबिनेट की बैठक में 23 हजार 228 करोड़ की योजनाओं को जारी रखने की अनुमति दी गई है. इनमें नगरीय विकास अधोसंरचना विकास के लिए 700 करोड़, वन विभाग के तहत जू रेस्क्यू, प्रशिक्षण, उद्यान स्थापना सहित 8 योजनाओं के लिए 15200 करोड़ की योजनाओं को जारी रखने की अनुमति दी गई है. इसके अलावा नए वनों के निर्माण के लिए 1994 करोड़ की स्वीकृति दी गई है. स्वास्थ्य विभाग में नए हॉस्पिटल इंवेस्टमेंट प्रमोशन योजना के लिए 10000 करोड़ की स्वीकृति दी गई है. जल संसाधन विभाग की रूकी हुई पन्ना जिले के मझगांव, विदिशा जिले की टेम सिंचाई, हनुमंता सिंचाई परियोजना के लिए 136 करोड़ की अतिरिक्त मंजूरी दी गई है.