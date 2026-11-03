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सौ फीसदी रजिस्ट्री वाले गांवों में दीपावली मनाएंगे मंत्री, कैबिनेट की बैठक में मोहन यादव के निर्देश

सौ फीसदी वाले गांवों में दीपावली मनाएंगे मंत्री ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार दीपावली के बाद प्रदेश भर में रजिस्ट्री वितरण कार्यक्रम शुरू करेगी. कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत जिन गांवों में 100 फीसदी रजिस्ट्री हो गई हैं, वहां जाकर दीपावली और गोवर्धन पूजा करें.

बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया, "प्रदेश में अभी तक 15 लाख से ज्यादा रजिस्ट्री की जा चुकी हैं और यह आंकड़ा 60 लाख तक पहुंचेगा." कैबिनेट की बैठक में 23 हजार 228 करोड़ की एक दर्जन योजनाओं को जारी रखने के लिए मंजूरी दे दी है. इनमें 10 हजार करोड़ की राशि नए हॉस्पिटल के निर्माण और अद्यो संरचना विकास पर खर्च की जाएगी. उधर लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ रैली में शामिल होने बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भोपाल आएंगे.