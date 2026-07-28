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मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग में होगी 9662 पदों पर भर्ती, मोहन यादव कैबिनेट का बड़ा फैसला

भोपाल के मैदान पर उतरेंगे 6 देशों के हॉकी खिलाड़ी, अक्टूबर में होने जा रही है महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप टॉफी 2026.

MOHAN YADAV CABINET DECISION
भोपाल में बनेगा ड्रोन तकनीक पर नया शिक्षण संस्थान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 4:10 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: हॉकी की नर्सरी माने जाने वाले भोपाल में हॉकी का बड़ा आयोजन होने जा रहा है. राजधानी भोपाल में महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप टॉफी 2026 होने जा रही है. यह चैंपियनशिप आगामी अक्टूबर और नंबवर माह में आयोजित होगी. इस चैंपियनशिप में भारत के अलावा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड जैसी टीमें हिस्सा लेंगी. इसके सभी मैच भोपाल के नाथू बरखेड़ा में बने नए स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में आयोजित किए जाएंगे. इसमें करीब 200 खिलाड़ी भाग लेंगे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस आयोजन पर अपनी मंजूरी दे दी है. इस पर करीब 18 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी. इसके लिए वित्त विभाग अपनी मंजूरी दे चुका है.

पुलिस में 9662 पदों पर होगी भर्तियां

कैबिनेट की बैठक में प्रदेश पुलिस में 9662 नए पदों पर भर्ती कराए जाने के गृह विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई. इन पदों के साथ पिछले दो सालों में प्रदेश पुलिस में नए पदों की संख्या 18 हजार हो जाएगी. पिछले साल भी प्रदेश पुलिस में 8 हजार 500 पद स्वीकृत किए गये थे.

मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग में होगी 9662 पदों पर भर्ती (ETV Bharat)

भोपाल में बनेगा नया शिक्षण संस्थान

राजधानी भोपाल के आइसर संस्थान में ड्रोन तकनीक आधारिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा. विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा इस सेंटर को स्थापित किया जाएगा. इसके लिए कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है. इस सेंटर की स्थापना पर 85 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी. यह सेंटर प्रदेश में ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में ट्रेनिंग, रिसर्च और इससे जुड़े नए नवाचार की दिशा में काम करेगा. इसको बड़े केन्द्र के रूप में स्थापित किया जाएगा.

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प्रदेश के ग्वालियर में विद्युत सुरक्षा निदेशालय के लिए नए वृत्त कार्यालय को शुरू करने का निर्णय कैबिनेट में लिया गया. इसके लिए नए पदो के सृजन की भी मंजूरी दे दी गई है. विधि एवं विधाई कार्य विभाग द्वारा नारायणपुर मंदसौर में नए सत्र न्यायाधीश के नवीन पद की भी स्वीकृति दे दी गई.

पूर्व और नये मुख्य सचिव को दी गई बधाई

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतगर्त संचालित होने वाले समर्थन मूल्य पर किसानों की फसल के उपार्जन पर बोनस की योजना की निरंतर बनाए रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. कैबिनेट की बैठक में जल संसाधन विभाग की योजनाओं को 5 सालों तक की निरंतरता की मंजूरी दे दी गई. कैबिनेट की बैठक की शुरूआत में मंत्रिमंडल ने पूर्व मुख्य सचिव अनुराग जैन को केन्द्र में नई जिम्मेदारी दिए जाने की बधाई दी. अनुराग जैन पहले प्रदेश के अधिकारी हैं, जो नीति आयोग के सीईओ बने है. मंत्रिमंडल ने प्रदेश के नए मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल को भी बधाई दी है.

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