मध्य प्रदेश के सभी शहरों में दिखेगी हरियाली, मोहन सरकार 5 साल में खर्च करेगी 100 करोड़
मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में ग्रीनरी बढ़ाने मोहन सरकार की नई पहल. नमो हरित योजना को कैबिनेट से मिली मंजूरी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 8, 2026 at 6:01 PM IST
भोपाल: सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाले मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार एक नई योजना शुरू करने जा रही है. इस योजना के तहत प्रदेश के सभी नगरों में वन क्षेत्र विकसित किया जाएगा. इसको नमो हरित योजना नाम दिया गया है.
नगरीय विकास विभाग द्वारा संचालित होने वाली इस योजना के लिए मुख्यमंत्री डाॅ मोहन यादव की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने 5 सालों के लिए 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है. इस योजना के तहत सभी नगरों में वन क्षेत्र विकसित करने के लिए भूमि आरक्षित की जाएगी. कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए.
'शहरी क्षेत्रों में बढ़ेगी हरियाली'
एमएसएमई मंत्री चेतन्य कश्यप ने बताया, "प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में हरियाली का दायरा बढ़ाने और पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करने के लिए अब सभी नगरों में नगर वन विकसित किए जाएंगे. अभी तक प्रदेश के प्रमुख बड़े शहरों में ही नगर वन विकसित किए जा रहे थे लेकिन अब राज्य सरकार ने इसके लिए नई योजना नमो हरित योजना को मंजूरी दे दी है.
इस योजना के तहत नगरीय क्षेत्रों में नगर वन जनभागीदार और सीएसआर फंड से तैयार किए जाएंगे. इसमें नगर वन के लिए जितनी राशि जन भागीदारी और सीएसआर फंड से प्राप्त होगी, उतनी ही राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी. इन वनों के तैयार होने के बाद 5 सालों तक इसके रखरखाव और अपग्रेडेशन का पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा ही उठाया जाएगा. इसके लिए 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है. इस योजना से पर्यावरण संतुलन बेहतर होगा."
प्रदेश में बनेगा नया डाटा सेंटर
कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने प्रदेश में नया और अत्याधुनिक डाटा सेंटर बनाने का भी निर्णय लिया है. प्रदेश में मौजूदा डाटा सेंटर 12 साल पहले मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्राॅनिक डेवलपमेंट काॅरर्पोरेशन द्वारा स्थापित किया गया था लेकिन बदलती तकनीक और जरूरतों को देखते हुए अब नया डाटा सेंटर बनाने की जरूरत महसूस की जा रही थी. नया डाटा सेंटर 800 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा. यह अत्याधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस होगा.
'अतिरिक्त राशि सरकार भरेगी'
मंत्री चेतन्य कश्यप ने बताया, "केन्द्र सरकार द्वारा देश भर में स्वामित्व योजना शुरू की गई है. मध्य प्रदेश में भी यह योजना संचालित की जा रही है. इस योजना को लेकर पूर्व में कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि जितने भी पट्टों का रजिस्ट्रीकरण के दौरान पंजीयन शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन बाद में सामने आया कि पंचायत के अंदर इसको लेकर अतिरिक्त उपकर की राशि लोगों को उठानी पड़ रही है.
इसको देखते हुए कैबिनेट की बैठक में उपकर की राशि को भी राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने का निर्णय लिया गया है. अब स्वामित्व योजना में कोई भी शुल्क लोगों को नहीं देना होगा."
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हॉकी में मिली उपलब्धि पर मिलेगी सम्मान राशि
कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने जापान में हुए अंडर 18 पुरुष और महिला हाॅकी एशिया कप में 6 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक जीतने पर मुख्यमंत्री ने खुशी जताई है. खेलों में मध्य प्रदेश को मिली बड़ी उपलब्धि को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया है कि सभी स्वर्ण पदक विजेता को 3 लाख रुपए और प्रत्येक कांस्य पदक विजेता को 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी.