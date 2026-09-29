मोहन यादव सरकार ने दे दी खुशखबरी, मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का रास्ता हुआ आसान
मध्य प्रदेश में मोहन यादव कैबिनेट का बड़ा फैसला, अग्निवीरों को लेकर बड़ा फैसला, अग्निवीरों को 10 फीसदी के स्थान पर 20 फीसदी का आरक्षण. भोपाल से ब्रिजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 3:18 PM IST|
Updated : September 29, 2026 at 3:36 PM IST
भोपाल: भारतीय सेना में बतौर अग्निवीर शामिल होने जा रहे मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए खुशी की खबर है. मध्य प्रदेश सरकार अग्निवीरों के लिए वर्दीधारी सेवाओं में नौकरी की राह आसान कर रही है. मध्य प्रदेश में अब अग्निवीरों को वर्दीधारी सेवाओं में 20 फीसदी का आरक्षण मिलेगा. प्रदेश की मोहन सरकार कैबिनेट ने पहले अग्निवीर बैच के चार साल पूरे होने के बाद आरक्षण के नए फॉर्मूले को मंजूरी दे दी है. अब प्रदेश में अग्निवीरों को 10 फीसदी के स्थान पर 20 फीसदी का आरक्षण मिल सकेगा.
अब किस सरकारी भर्तियों में मिलेगा फायदा
मध्य प्रदेश कैनिबेट की बैठक मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई. बैठक में अग्निवीरों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. एमएसएमई मंत्री चेतन्य कश्यप ने बताया कि "प्रदेश की वर्दीधारी सेवाओं में अब अग्निवीरों के आरक्षण को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. प्रदेश में पुलिस आरक्षक, सशस्त्र आरक्षक, जेल प्रहरी, वन रक्षक, आबकारी और होमगार्ड से जुड़ी भर्तियों में अग्निवीर सेवा से वापस आने वाले युवाओं को 20 फीसदी का आरक्षण दिया जाएगा.
यह आरक्षण हॉरिजॉन्टली होगी, यानी इसमें किसी जाति विशेष के अभ्यर्थियों को नहीं, बल्कि अग्निवीरों को ही दिया जाएगा. मंत्री ने कहा कि इस आरक्षण से पूर्व में चली आ रही भर्तियों में आरक्षण व्यवस्था कोई फर्क नहीं पड़ेगा."
दिसंबर में निकलेगा अग्निवीर का पहला
अग्निवीर योजना के नियमों के तहत चार साल की सेवा पूरी होने के बाद 75 फीसदी अग्निवीरों को सेवामुक्त कर दिया जाएगा. सिर्फ 25 फीसदी अग्निवीरों को ही नियमित कैडर में रिटेन किया जाएगा. मध्य प्रदेश से 4 साल पहले अग्निवीर के रूप में सेना में भर्ती हुए युवाओं का पहला बैच दिसंबर 2026 के बाद निकलने जा रहा है. प्रदेश में आरक्षण के बाद इन युवाओं को भर्ती में फायदा मिलेगा. जून 2022 में अग्निवीर योजना की शुरूआत हुई थी. इस योजना के तहत ग्वालियर-चंबल संभाग के जिलों से ही बड़ी संख्या में युवा इस भर्ती में शामिल हुए हैं.
- सेना में जाने का जुनून है तो कस लीजिए कमर, 1 से 14 अक्टूबर के बीच सागर में होगी भर्ती
- सेना में जाने की रखते हैं तमन्रा, 1 से 12 जून तक भोपाल में होने वाला है ऑनलाइन एग्जाम
1 अक्टूबर से सागर में होने जा रही अग्निवीर की भर्ती परीक्षा
उधर 1 अक्टूबर से सागर जिले में अग्निवीर भर्ती परीक्षा होने जा रही है. इसमें सागर सहित आसपास के दस जिलों के युवाओं को इसमें शामिल होने का मौका मिलेगा. इसमें सागर के अलावा शिवपुरी, छतरपुर, दतिया, टीकमगढ़, निवाड़ी, श्योपुर, भिंड, मुरैना और ग्वालियर सहित 10 जिलों के करीबन 11 हजार युवाओं के शामिल होने की उम्मीद है. यह भर्ती 14 अक्टूबर तक चलेगा. इस दौरान अग्निवीर जनरल ड्यूटी, टेक्नीशियन, क्लर्क, स्टोर कीपर, ट्रेड्समैन सहित अलग-अलग श्रेणियों में भर्ती की जाएगी.