ETV Bharat / state

मोहन यादव सरकार ने दे दी खुशखबरी, मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का रास्ता हुआ आसान

मोहन यादव सरकार ने दे दी खुशखबरी ( Mohan Yadav X Image )

भोपाल: भारतीय सेना में बतौर अग्निवीर शामिल होने जा रहे मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए खुशी की खबर है. मध्य प्रदेश सरकार अग्निवीरों के लिए वर्दीधारी सेवाओं में नौकरी की राह आसान कर रही है. मध्य प्रदेश में अब अग्निवीरों को वर्दीधारी सेवाओं में 20 फीसदी का आरक्षण मिलेगा. प्रदेश की मोहन सरकार कैबिनेट ने पहले अग्निवीर बैच के चार साल पूरे होने के बाद आरक्षण के नए फॉर्मूले को मंजूरी दे दी है. अब प्रदेश में अग्निवीरों को 10 फीसदी के स्थान पर 20 फीसदी का आरक्षण मिल सकेगा.