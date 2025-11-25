खिलाड़ियों को मोहन सरकार बनाएगी फर्स्ट क्लॉस अधिकारी, भोपाल को मिला एक और स्टेडियम

खिलाड़ियों को मोहन सरकार बनाएगी फर्स्ट क्लॉस अधिकारी, भोपाल को मिला एक और स्टेडियम
भोपाल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में मुख्यमंत्री मोहन यादव के बड़े ऐलान, भोपाल को मिलेगा एक और स्टेडियम, खिलाड़ियों को भी दिया तोहफा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 25, 2025 at 2:25 PM IST|
Updated : November 25, 2025 at 2:36 PM IST
भोपाल: ओलंपिक, एशियन गेम्स और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को फर्स्ट क्लॉस अधिकारी बनाया जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसका ऐलान किया है. भोपाल के हुजूर विधानसभा क्षेत्र में श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम के लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि ओलंपिक, एशियन गेम्स और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतकर जब खिलाड़ी जाते हैं, तो हम उनको राजपत्रित पद यानी फर्स्ट क्लॉस अधिकारी की नौकरी भी देने वाले हैं.
आउट ऑफ टर्न प्रमोशन और विशेष प्रोत्साहन यह सिर्फ सम्मान नहीं, बल्कि उनको प्रोत्साहित करने का काम कर रही है. मुख्यमंत्री ने भोपाल के उप नगर कटारा क्षेत्र में एक और स्टेडियम बनाए जाने का भी ऐलान किया.
सीएम बोले कांग्रेस जो करती है, देश चुकाता है कीमत
मुख्यमंत्री ने 11.50 करोड़ की लागत से तैयार डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम का लोकार्पण किया. इस दौरान खेल मंत्री विश्वास सारंग, मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, कृष्णा गौर, विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवान दास सबनानी मौजूद रहे. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि "डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 31 साल की उम्र में कुलपति बनकर कलकत्ता विश्वविद्यालय में अपनी पहचान बनाई. वे भारत सरकार में मंत्री बनाए गए, लेकिन इसके साथ उन्होंने भविष्य में होने वाले संकट को पहचान कर धारा 370 के कलंक को बताया.
उनका मानना था कि देश आजाद हो गया है और सभी राज्य बराबर हैं. किसी राज्य को विशेष दर्जा न दिया जाए, लेकिन नेहरू नहीं माने थे, क्योंकि अंग्रेज चले गए और कांग्रेस छोड़ गए. कांग्रेस की बीमारी ही ऐसी है. इनके साथ संकट ऐसा है कि यह जब भी करते हैं, तो ऐसा करते हैं कि भविष्य में देश उसकी कीमत चुकाता है. धारा 370 के कारण वह कश्मीर जो देश का मुकुट है, जहां खेती भी केसर की होती है, लेकिन 40 हजार से ज्यादा कश्मीरी पंडितों की हत्या का का रिकॉर्ड बना. यह पूरा पाप कांग्रेस के माथे पर है.
हमारी निष्ठा इस देश और देश के लोगों के साथ होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि रस्सी जल गई, लेकिन बल नहीं गया. कांग्रेस के लोग अभी भी वही भाषा बोलते हैं. जब देश की सेना पाकिस्तान में घुसकर मारती है, तो यह उसका सबूत मांगते हैं. जो वे वहां बोलते हैं, वहीं यहां दिग्विजय सिंह बोलते हैं. वहां सुरक्षा बल नक्सलियों को मारती है और यहां कांग्रेस उनके नाम पर आंसू बहाती है.
अब कांग्रेस की बुद्धि का रावण जलेगा
सीएम मोहन ने कहा कि इस खेल मैदान में पहले यहां रावण आप जलाते थे, लेकिन अब कांग्रेस की बुद्धि का रावण जलेगा. यह स्थान डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कामों को याद दिलाता रहेगा. यहां संदिपनी विद्यालय भी बन रहा है. स्कूल के भवन जितने भव्य बन रहे हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ऐसे सरकारी भवन पूरे विश्व में नहीं मिलेंगे. कांग्रेस आंख खोलकर देख ले कि उनके जमाने में कैसे स्कूल भवन होते थे और अब कितने भव्य भवन तैयार हो रहे हैं.
खेल मैदान में मिलेंगी सभी सुविधाएं
उन्होंने कहा कि कोलार का यह आधुनिक खेल परिसर 9 एकड़ में तैयार हुआ है. 11 करोड़ 50 लाख से तैयार इस खेल परिसर में इंडोर, आउटडोर, बैडमिंटन, जूडो, टेबल टेनिंस, मलखंब और क्रिकेट का मैदान जैसी सभी सुविधाएं मिलेंगी. राजधानी भोपाल का अतीत भी गौरवशाली है. ऐसे सभी महापुरूषों के नाम पर अलग-अलग दरवाजे बनाकर उनका इतिहास भी अमर कर रहे हैं. राजा भोज, विक्रमादित्य जैसे 7 द्वार बनाए जाएंगे. एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप कजाकिस्तान में होती है और शानदार निशाना मध्यप्रदेश से लगता है.
मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने एशियन स्तर पर 10 पदक जीते है. ओलंपिक में भी हमारे खिलाड़ी कमाल कर रहे हैं. खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 18 स्थान हासिल किया है. खेल विभाग ऐसी कई उपलब्धियां हासिल कर रहा है."
- भोपाल के बड़े तालाब में उतरेंगे देश भर के 500 खिलाड़ी, 30 नवंबर तक चलेगी चैंपियनशिप
- मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, ग्राम पंचायतों में वसूला जाएगा टैक्स, बदलेंगे नियम
भोपाल को मिली एक और सौगात
उधर इसके पहले हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि "पहले यहां रावण दहन किया जाता था, लेकिन अब स्टेडियम बनने से रावण दहन कार्यक्रम बंद हो जाएगा. इसलिए आग्रह है कि सड़क के दूसरी तरफ 16 एकड़ जमीन मौजूद है, उस भूमि पर रामलीला मैदान बनाना चाहते हैं, ताकि रावण भी वहां जलाया जाता रहे और रामकथा हो.
बीजेपी विधायक ने कहा कि कोलार में कजली खेड़ा थाना कैबिनेट से स्वीकृत है, अभी कोलार के 29 किलोमीटर क्षेत्र में सिर्फ एक थाना कोलार ही है. इसलिए कजलीखेड़ा थाना जल्दी बनाया जाए. कटारा हिल्स क्षेत्र में एक स्टेडियम और दे दिया जाए." मुख्यमंत्री ने विधायक की सभी मांगों पर अपनी सहमति देते हुए कहा कि जो मांगा है, वह भूला नहीं हूं.