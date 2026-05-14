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कुरीतियों से लड़ती बुंदेलखंड की मर्दानी, ज्योति ने 550 बच्चियों को बालिका वधु बनने से बचाया

बुंदेलखंड की प्रधान आरक्षक ज्योति तिवारी नाबालिग बच्चियों की मसीहा, 7 सालों में 550 बच्चियों का रुकवाया बाल विवाह, सागर से कपिल तिवारी की रिपोर्ट.

JYOTI TIWARI STOPPED CHILD MARRIAGE
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 8:45 PM IST

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Updated : May 14, 2026 at 8:51 PM IST

6 Min Read
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सागर: बुंदेलखंड में नाबालिगों की शादी की कुरीति अब भी बरकरार है. आज भी ग्रामीण इलाकों में कहीं बेटी को बोझ मानकर, तो बेटी कोई गलत कदम ना उठा ले, जिससे परिवार की समाज में बदनामी हो जाए, ऐसे कारणों को गिनाते हुए लोग कम उम्र में बेटियों की शादी करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहते हैं.

ऐसे में कई नाबालिग कच्ची उम्र की बेटियां समय के पहले ब्याह दी जाती हैं और कई तरह की शारीरिक मानसिक पीड़ाओं को जिंदगी भर झेलती हैं, लेकिन बुंदेलखंड में सागर की महिला पुलिस प्रधान आरक्षक ज्योति तिवारी के प्रयासों के चलते 550 से ज्यादा लड़कियां बालिका वधु बनने से बच गई और अब पढ़ाई लिखाई कर अपना जीवन संवार रही हैं.

ज्योति तिवारी ने रुकवाए बाल विवाह (ETV Bharat)

बाल विवाह की कुरीति रोकने तैयार किया सूचना तंत्र

वैसे तो सरकार ने बाल विवाह रोकने के लिए कई सालों पहले कानून बना दिया था. कानून के पालन के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने के साथ-साथ पुलिस और प्रशासन स्तर पर भी कई तरह के प्रयास किए जाते हैं. इसी कड़ी में मध्य प्रदेश पुलिस और महिला बाल विकास विभाग की संयुक्त टीम बाल विवाह की सूचना मिलने पर बाल विवाह रोकने का काम करती है. सागर पुलिस बल की विशेष किशोर ईकाई में 2016 से पदस्थ प्रधान आरक्षक ज्योति तिवारी को 2018 में बाल विवाह रोकने की जिम्मेदारी सौंपी गयी.

JYOTI TIWARI STOPPED CHILD MARRIAGE
बाल विवाह रुकवाने के दौरान की तस्वीर (ETV Bharat)

शुरूआत में सूचनाओं के अभाव और संसाधनों की कमी के चलते दिक्कत हुई, लेकिन ज्योति तिवारी ने अपना सूचना तंत्र विकसित किया और धीरे-धीरे उनके पास ग्रामीण इलाकों से बाल विवाह की सूचनाएं आने लगी. उन्होंने अपनी विशेष टीम और पुलिस थानों की मदद से बाल विवाह रोकने के प्रयास तेज किए और धीरे-धीरे उनका असर जिले में दिखने लगा और ज्योति तिवारी गांव-गांव तक बाल विवाह रोकने वाली मैडम के नाम के तौर पर जाने जानी लगी.

पहली ही शादी रोकने के दौरान हुआ भारी विरोध

ज्योति तिवारी बताती हैं कि "जब मैंने 2018 से बाल विवाह रोकने की जिम्मेदारी संभाली, तो पहली ही शादी में मुझे भारी विरोध का सामना करना पड़ा. मुझे जानकारी मिली कि ओडिशा राज्य से एक नाबालिग लड़की को खरीदकर लाया गया है और उसकी एक अधेड़ से जबरन शादी करायी जा रही है. जब मैं उस गांव में पहुंची, तो भारी विरोध का सामना करना पड़ा. भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठे हो गए और लड़की को छिपा दिया गया. करीब 6 घंटे तक गांव में हंगामा चलता रहा, लोग हम लोगों को घेरे रहे और लड़की से हम लोग ना मिल पाएं, इसके लिए काफी दिक्कतें पैदा की.

JYOTI STOP 550 CHILD MARRIAG 7 YEAR
बच्चियों की शादी रुकवाने पहुंची ज्योति तिवारी (ETV Bharat)

आखिरकार हमारी टीम ने लड़की को ढूंढ़ लिया. हम लोगों को देखते ही नाबालिग लड़की लिपटकर रोने लगी और कहने लगी कि मुझे शादी नहीं करना है. हम जब लड़की को अपने साथ लेकर आने लगे, तो फिर गांव वालों ने घेर लिया. तब नजदीकी थाने से पुलिस बल पहुंचा और तब हम बच्ची को अपने साथ लेकर आ पाए. इस घटना ने मेरे मन में बाल विवाह के प्रति एक तरह से नफरत भर दी और तब मैंने सोच लिया कि जितना हो सकेगा, मैं जिले में बाल विवाह नहीं होने दूंगी."

JYOTI TIWARI STOPPED CHILD MARRIAGE
ग्रामीणों से बात कर बाल विवाह के नुकसान बतातीं (ETV Bharat)

अब तक रोके 550 नाबालिगों के विवाह

जहां तक ज्योति तिवारी की बात करें, तो पिछले 7 सालों में सागर जिले में वो 550 बाल विवाह रोक चुकी हैं. उनका कहना है कि मेरी सक्रियता के चलते अच्छा सूचना तंत्र विकसित हुआ और लोगों ने हमें बाल विवाह की सूचनाएं देना शुरू कर दिया. इस तरह हमने सात सालों में करीब 550 बाल विवाह रोके. कई मामलों में विवाद और दूसरी वजहों से मामले में भी दर्ज हुए, लेकिन ज्यादातर मामलों में हमारी समझाइश के बाद लोगों ने लड़की के बालिग होने के बाद शादी करने की बात मान ली.

SAGAR HEAD CONSTABLE JYOTI TIWARI
ज्योति तिवारी को किया गया सम्मानित (ETV Bharat)

अभी भी जारी है बाल विवाह

ज्योति तिवारी बताती हैं कि "भले ही हम लोगों ने थोड़े से वक्त में सैकड़ों लड़कियों को बाल विवाह की कुरीति से बचा लिया हो, लेकिन सामाजिक ताना बाना कुछ ऐसा है कि ये कुरीति पूरी तरह बंद नहीं हो पा रही है. जब हम लोग बाल विवाह रोकने जाते हैं और लोग अपनी समस्या बताते हैं, तो कई बार लगता है कि मजबूरी या डर की वजह से लोग अपनी बेटियों की शादी जल्दी करना चाहते हैं.

मजदूर वर्ग के लोगों का कहना होता है कि हम लोग मजदूरी पर चले जाते हैं और घर पर लड़की अकेली होती है, तो कई तरह की अनहोनी का डर सताता है. मोबाइल युग में कई बार लड़कियां प्रेमजाल में फंस जाती हैं और घरों से भाग जाती हैं. कई बार समाज के लोग ताने मारने लगते हैं कि बेटी ब्याह लायक हो गई है, घर पर बिठाए हो. इसलिए आज भी हमें बाल विवाह की सूचनाएं मिलती रहती है. इसका मतलब है कि बुंदेलखंड में ये कुरीति अभी भी जारी है."

MOHAN YADAV AWARDS JYOTI TIWARI
सीएम ने किया सेवा पदक और राइफल से सम्मानित (ETV Bharat)

अकेली महिला जिनको पुरस्कार में मिली राइफल

हाल ही में 11 मई को भोपाल में मुख्यमंत्री डाॅ मोहन यादव द्वारा विशेष कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों के लिए अवार्ड दिए गए. जिसमें ज्योति तिवारी को शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में उच्च कोटि की व्यवसायिक दक्षता, समर्पण एवं उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित के एफ रुस्तमजी विशिष्ट एवं अतिविशिष्ट पुरस्कार से अलंकृत किया गया. भोपाल में रवीन्द्र भवन में आयोजित समारोह में ज्योति तिवारी को बाल विवाह रोकने, महिला एवं बाल संरक्षण व समाजसेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए केएफ रुस्तम जी अतिविशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत 1 बारह बोर गन व प्रशस्ति प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया.

Last Updated : May 14, 2026 at 8:51 PM IST

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