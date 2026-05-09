कोलकाता पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव, शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे
शनिवार को शुभेंदु अधिकारी लेंगे पश्चिम बंगाल के सीएम बद की शपथ, ओथ सेरेमनी में शामिल होने कोलकाता पहुंचे मोहन यादव.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 9, 2026 at 10:26 AM IST
भोपाल/कोलकाता: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है. आज शनिवार को वह भाजपा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे. ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह सहित, केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे. शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कोलकाता पहुंच गए हैं. वह शुक्रवार रात को ही कोलकाता पहुंच गए थे. वह शाम को वापस भोपाल लौट आएंगे. जहां उनकी मंत्रियों के साथ उनकी बैठक होगी.
मोहन यादव ने किया था बंगाल में प्रचार
चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत के लिए डॉ. मोहन यादव ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था. वह गली-गली में घूमकर लोगों से मिलते नजर आए थे. मोहन यादव ने सात विधानसभा सीटों पर प्रचार किया था. उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और सरकार बनने पर हर संभव मदद का आश्वासन दिया था. सीएम ने लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील भी की थी.
झालमुरी खाकर मनाया था जीत का जश्न
बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पश्चिम बंगाल चुनाव में BJP की जीत का जश्न पार्टी नेताओं के साथ झालमुरी खाकर भी मनाया था. BJP ने 294 सदस्यों वाली विधानसभा में 207 सीटों के साथ भारी जीत हासिल की, जिससे TMC का लगातार 15 साल का शासन खत्म हो गया. TMC केवल 80 सीटें ही हासिल कर सकी है. जिसके बाद ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था.
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इस्तीफा न देने पर ममता बनर्जी पर साधा निशाना
विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) की हार के बावजूद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया. इस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा था कि, "रस्सी जल गई, लेकिन बल नहीं गया.' चुनावों में इतनी बुरी हार के बावजूद, बनर्जी कह रही हैं कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी. ममता बनर्जी इतना बेरहमी से क्यों पेश आती हैं, लोगों ने इसका बदला चुनाव में ले लिया है. जो देश-विरोधी तत्वों को बढ़ावा देंगे उनका यही हश्र होगा.''