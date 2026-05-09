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कोलकाता पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव, शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे

शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे मोहन यादव ( ETV Bharat )