योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर, मोहन यादव ने लोगों से की योग से जुड़ने की अपील
भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा 14 जून को प्रातः 6:30 बजे से 7:35 बजे तक विशेष ऑनलाइन योग सत्र का होगा आयोजन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 8:25 PM IST
भोपाल: 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पहले आप घर बैठे घंटे भर देश के विख्यात योगाचार्यों के साथ योग कर सकेंगे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसको लेकर प्रदेशवासियों के लिए एक विशेष संदेश जारी किया. इस संदेश में उन्होने योग की महत्ता बताते हुए आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित होने वाले योग के विशेष ऑनलाइन सत्र की जानकारी भी दी है. उन्होंने हर उम्र के नागरिकों से अपील की है कि वे इस सत्र में जरूर शामिल हों. कार्यक्रम से जुड़ने के लिए टोल-फ्री नंबर 18003157008 जारी किया गया है.
14 जून को होगा योग का विशेष ऑनलाइन सेशन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर है. जिसने आज संपूर्ण विश्व को स्वस्थ एवं संतुलित जीवन का मार्ग दिखाया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस एक वैश्विक जन-आंदोलन के रूप में स्थापित हुआ है.
योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर है...— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) June 11, 2026
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में ‘अंतरराष्ट्रीय योग दिवस’ एक वैश्विक जन आंदोलन का स्वरूप ले चुका है।
सभी प्रदेशवासियों से आग्रह है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 के काउंटडाउन अभियान के अंतर्गत… pic.twitter.com/8NyEoH4L4k
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अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 के 7वें काउंटडाउन के अवसर पर भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा 14 जून को प्रातः 6:30 बजे से 7:35 बजे तक विशेष ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य अधिक से अधिक नागरिकों को योग से जोड़ते हुए स्वस्थ, जागरूक एवं निरोग समाज का निर्माण करना है.
मुख्यमंत्री की अपील योग को जीवन में शामिल करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं प्रदेश के सभी नागरिकों-युवाओं-महिलाओं-वरिष्ठजनों-विद्यार्थियों-शासकीय सेवकों-सामाजिक संगठनों से आग्रह करता हूं कि इस ऑनलाइन योग सत्र में अधिक से अधिक संख्या में सहभागी बनें तथा योग को अपनी दैनिक जीवनशैली का अभिन्न अंग बनाएं. इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए टोल-फ्री नंबर 18003157008 जारी किया गया है. इस पर मिस कॉल देकर आप पंजीयन कर सकते हैं.
सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आइए हम सभी मिलकर 'घर-घर योग-हर व्यक्ति निरोग' के संकल्प के साथ अब हर घर योग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में सहभागी बनें तथा स्वस्थ मध्य प्रदेश और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दें.