मोहन यादव ने डिजिटल लॉक और EV चार्जिंग को लेकर चेताया, बोले- नए संसाधन बन रहे परेशानी
इंदौर अग्निकांड पर सीएम मोहन यादव ने जताया दुख, डिजिटल लॉक और EV चार्जिंग से सावधान रहने की सलाह.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 18, 2026 at 4:18 PM IST
भोपाल: इंदौर में आगजनी की दर्दनाक घटना को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लोगों से डिजिटल लॉक जैसे आधुनिक संसाधनों को लेकर सतर्क रहने की अपील की है. राजधानी भोपाल में होमगार्ड परेड ग्राउंड में हुए नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवा समागम कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि घटना के बाद भोपाल से भी अधिकारियों को इंदौर भेजा गया है. कोशिश करेंगे कि इस तरह की घटना आगे न हो. मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको लेकर सरकार एसओपी भी जारी कर रही है.
मुख्यमंत्री ने लोगों से की अपील
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि "मैं निवेदन करना चाहूंगा कि डिजिटल लॉक जरूर लगाएं, लेकिन इसको लेकर चिंता जरूर करें. ईवी चार्जिंग को लेकर भी सावधानी रखें. जीवन में यह सब भी सभी जरूरी है, लेकिन यदि हमारी सुख सुविधा के साधन से हमारा जीवन खतरे में पड़ता है, तो यह चुनौती का विषय है. उम्मीद करता हूं कि लोग ऐसी घटनाओं को लेकर चिंता करें, सरकार भी अपने स्तर पर इस दिशा में काम कर रही है.
आज के दौर में और चुनौती बढ़ जाती है. जब इलेक्ट्रॉनिक्स डोर जैसे नई तकनीक के संसाधन तो मिले हैं, लेकिन आपदा के समय यह संसाधन ही परेशानी बन जाते हैं. ऐसे मामलों में एसओपी जारी करने के लिए कहा है. इसमें कठिनाई में व्यक्ति का जीवन कैसे सुरक्षित किया जा सके, इस पर हम काम कर रहे हैं.
ईवी पॉलिसी के सवाल पर नहीं दिया जवाब
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदाओं में एक नई तरह की चुनौतियों भी खड़ी हो गई है. यह इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा सुरक्षा के लिए तो अच्छा है, लेकिन कहीं आग लग गई तो सबसे ज्यादा खतरा इससे ही होता है." बुधवार अल सुबह इंदौर में इलेक्ट्रॉनिक डोर बंद हो गए. उधर मीडिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री से मध्य प्रदेश की ईवी पॉलिसी को लेकर भी सवाल किया गया, लेकिन सीएम ने फिलहाल उस पर कोई जवाब नहीं दिया.
- इंदौर अग्निकांड में 8 की मौत, बिहार के थे 6 लोग, मोहन यादव सरकार ने दिए जांच के आदेश
- इंदौर में 8 लोगों की जिंदा जलने से मौत, जानें कैसे इलेक्ट्रिक कार बन गई मौत की वजह
ईवी पॉलिसी पर लंबे समय से काम चल रहा है, अभी तक इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका. बता दें इंदौर में बुधवार सुबह दर्दनाक अग्निकांड में 8 लोगों की जलकर मौत हो गई. घटना ईवी कार के चार्जिंग प्वाइंट में हुए ब्लास्ट हुई हुई, इसके बाद पूरा घर आग की चपेट में आ गया.