मोहन यादव का धरनतेरस गिफ्ट, दीपावली पर दो बड़ी घोषणाएं कर किसानों का दिल जीता

मध्य प्रदेश में अब तक किसानों को सोलर पंप खरीदने पर 40 फीसदी दाम देना होते थे. किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया. उन्होंने धनतेरस पर बड़ी घोषणा की और कहा "अब सोलर पंप के लिए किसानों को 40 फीसदी नहीं बल्कि केवल 10 फीसदी ही दाम देने होंगे. बाकी की जो 90 फीसदी की राशि है उसका खर्चा सरकार भरेगी. इसमें खास ये भी है कि 03 हॉर्स पॉवर के कनेक्शन वाला किसान भी इस योजना का लाभ ले सकेगा."

भोपाल : धनतेरस के मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों के लिए राहत की झड़ी लगा दी. सोलर पंप खरीदी पर होने वाले खर्च से लेकर कम दाम की वजह से बर्बाद होने वाली फसलों तक का बोझ अब मध्य प्रदेश में सरकार वहन करेगी. मुख्यमंत्री आवास में हुए किसान सम्मेलन में मोहन यादव ने दो बड़े एलान किए. एक तरफ सोलर पंप पर नई सब्सिडी का ऐलान, दूसरी तरफ जितनी फसल कम दाम की वजह से किसान सड़कों फेंकता है, उसे भी सरकार खरीद लेगी.

डॉ. मोहन यादव ने कहा "अभी 5 हॉर्स पॉवर के कनेक्शन पर किसान को साढ़े 7 हजार बिल आता है. इस पर सरकार 51 हजार रुपये की सब्सिडी देती है. अब हम सोलर पंप की योजना लेकर आए हैं. अभी तक सोलर पंप खरीदने पर उसकी कीमत का 40 फीसदी किसान और 60 फीसदी दाम सरकार देती थी. मैं इस बात की मंच से ही घोषणा करता हूं कि अब किसानों को सोलर पंप खरीदने के लिए महज 10 फीसदी कीमत देनी होगी, बाकी 90 फीसदी कीमत सरकार देगी. जिन किसानों के कनेक्शन 3 हॉर्स पॉवर के हैं, उन्हें भी 5 हॉर्स पावर के सोलर पंप 10 फीसदी कीमत पर ही मिल जाएगा."

अब फसल सड़क पर नहीं फेंकेंगे किसान

मुख्यमंत्री ने कहा "जब किसानों को फसल का सही दाम नहीं मिलता था तो वे सड़कों पर अपनी उपज फेंकने को मजबूर होते थे. अब ये नौबत भी नहीं आएगी. अब अगर किसान को फसल का दाम नहीं मिला तो सरकार उनकी फसल खरीदेगी. भविष्य में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर सरकार किसानों की फसल खरीद लेगी. क्योंकि सारे पुण्य एक तरफ हैं और अन्नदाता की सेवा एक तरफ है. वैसे सर्वे पूरा होने के बाद किसानों को राहत राशि मिलती है लेकिन हमने ये तरीका भी बदला है. अभी सोयाबीन कटकर आई है. लेकिन उसके नुकसान का पैसा तो किसानों के खाते में पहुंच चुका है. अभी 2600 रुपए का भाव दिया है. इसे आगे और बढ़ाएंगे."

अधिकारी पता लगाएं- कहां - कौन सी फसल फायदेमंद

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भरोसा दिलाया "राज्य सरकार ने सिंचाई का रकबा 100 लाख हेक्टेयर तक करने का लक्ष्य रखा है. संतरा-मसाला-लहसुन-धनिया-दलहन-तिलहन में मध्यप्रदेश नंबर-1 पर है. मटर-प्याज-मिर्च, अमरूद उत्पादन में दूसरे नंबर पर है. औषधि-सुगंधित पौधों में तीसरे नंबर पर है. किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा. हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मध्य प्रदेश का नक्शा लेकर बैठें और कहां-कौन सी फसल होती है, उस पर रिसर्च करें."