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मध्य प्रदेश में अतिथि विद्वानों के लिए खुशखबरी, मोहन यादव डिमांड करेंगे पूरी

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अतिथि शिक्षकों को लेकर किया बड़ा ऐलान, दूसरे राज्यों का अच्छा मॉडल को अपनाएगा मध्य प्रदेश.

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मध्य प्रदेश में अतिथि विद्वानों के लिए खुशखबरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 5:33 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश के काॅलेजों में पढ़ाने वाले अतिथि विद्वानों को मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव ने बड़ी सौगात देने की तैयारी की है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण और दूसरी लंबित मांगों को पूरा करने के लिए कमेटी गठित की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिथि विद्वान जिस राज्य का बेहतर समझें, वहां का माॅडल अपना सकते हैं. मध्य प्रदेश देश के जिस राज्य का माॅडल सबसे अच्छा होगा, उसे अपनाएगी. मुख्यमंत्री ने मंच से ही उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से कहा कि वे उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समिति बनाकर मांगों को पूरा करने का काम करें.

सीएम बोले अतिथि विद्वानों के लिए हर संभव होंगे काम

भोपाल में भारतीय मजदूर संघ के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि "अतिथि विद्वानों को लेकर पूर्व में कई निर्णय लिए जा चुके हैं. 13 आकस्मिक (केजुअल) और 3 ऐच्छिक (ऑप्शनल लीव) अवकाश और बहनों को प्रसूति अवकाश (मैटरनिटी लीव) स्वीकृत किया जा चुका है. 1 ही वर्ष में निकट के स्थान पर स्थान परिवर्तन की सुविधा दी गई है. लोकसेवा के जरिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 25 फीसदी पद आरक्षित करते हुए 10 वर्ष की छूट का प्रावधान किया है और 2022 में 117, 2024 में 48 अतिथि विद्धान नियुक्ति किए जा चुके हैं.

मोहन यादव का बयान (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब मैं उच्च शिक्षा मंत्री था, तो 2 हजार, 5 हजार, 7 हजार सुनकर बढ़ा अटपटा लगता था. तब मुझे बताया गया कि खाली स्थान को भरने के लिए 5-7 हजार ही दो, लेकिन इनकी भूमिका छोटी नहीं है, इनकी मेहनत को देखने की जरूरत है. उस समय ही अतिथि विद्धानों के मानदेय में बढ़ोत्तरी शुरू हुई थी. बाद में तकनीकी शिक्षा के विद्धानों को भी जोड़ा गया. सीएम ने कहा कि अतिथि विद्वानों की बेहतरी के लिए जो बन पड़ेगा, वह किया जाएगा. उनके लिए सरकार हर संभव सहयोग करेगी.

जीरो फीसदी ड्रॉप आउट की तरफ बढ़ रहे स्कूल

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बजट में सभी विभागों में काम बढ़ा रहे हैं, लेकिन आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा ध्यान उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग पर दिया जा रहा है. इसमें हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, लेकिन इस विभाग में बहुत काम करने की जरूरत है. मुझे खुशी है कि जब मैं शिक्षा मंत्री बनकर आया था तो राष्ट्रीय सकल पंजीयक दर में 5 से 6 अंकों का अंतर था, लेकिन आज हमारा जीआर राष्ट्रीय दर से भी बेहतर है, यह सभी आप लोगों की मेहनत से हुआ है. यही स्थिति स्कूल शिक्षा विभाग में हुई है, स्कूलों में हम जीरो फीसदी ड्राॅप आउट की तरफ हम बढ़े हैं."

उधर इसके पहले उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि "तकनीकी शिक्षा विभाग में वेतन 12 महीने के स्थान पर 11 महीने मिलने की समस्या को दूर किया जाएगा. तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों विभागों के अतिथि विद्वानों के लिए एक जैसी व्यवस्था की जाएगी."

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