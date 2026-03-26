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बर्थडे नाइट मोहन यादव का मंदिर प्लान, पत्नी संग खास पूजन कर उज्जैन में आकाशवाणी संबोधन

सीएम मोहन यादव का जन्मदिन की रात उज्जैन के मंदिरों में दर्शन पूजन. 26 मार्च की सुबह पत्नी संग अंगारेश्वर महादेव में पंचामृत अभिषेक.

MOHAN YADAV BIRTHDAY IN UJJAIN
बर्थडे की रात उज्जैन पहुंचे मोहन यादव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 26, 2026 at 1:40 PM IST

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उज्जैन: 25 मार्च को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अपना जन्मदिन भोपाल और सागर में मनाया. इसके बाद बुधवार को मुख्यमंत्री देर रात उज्जैन पहुंचे. यहां सीएम का जन्मदिन पर पूरा शहर बैनर पोस्ट से पटा हुआ नजर आया. जगह-जगह स्वागत मंच लगाकर कार्यकर्ताओं, सामाजिक संस्थाओं ने स्वागत सत्कार किया. इसके बाद रात 8:30 बजे करीब मुख्यमंत्री आकाशवाणी केंद्र उज्जैन पहुंचे. जहां उन्होंने आम जनता को संबोधित किया.

निशुल्‍क हृदय जांच शिविर अभियान का समापन

मुख्यमंत्री की मौजूदगी में बीते दो महीनो से चल रहे निशुल्‍क हृदय जांच शिविर अभियान का समापन हुआ. इस दौरान सीएम ने कहा कि यह अभियान एक अच्‍छा नवाचार है. इसे प्रदेश स्‍तर पर भी आयोजित किया जाएगा. निशुल्‍क हृदय जांच शिविर उज्जैन के 100 से अधिक स्‍थानों पर लगाए गए. शिविर में 26 हजार जांच की गई, 48 लोगों की सफल बायपास सर्जरी की गई. जन्मदिन के मौके पर अंगारेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर सीएम ने पत्नी के साथ पूजा-अर्चना की. इससे पहले बगलामुखी माता मंदिर पहुंचकर उन्होंने आशीर्वाद लिया.

उज्जैन में मोहन यादव कई कार्यक्रम में शामिल (ETV Bharat)

आकाशवाणी केंद्र से बोले मुख्यमंत्री

इस सबके बाद सीएम मोहन यादव ने आकाशवाणी केंद्र में संबोधन दिया. जिसे 17 आकाशवाणी केन्द्रों से प्रसारित किया गया. लगभग 1 करोड़ लोगों ने सुना. सीएम ने कहा कि बाबा श्री महाकाल की नगरी उज्जैन के आकाशवाणी केंद्र से आप सभी प्रदेशवासियों के साथ जुड़ते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है. प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश आज विकास के उस सोपान पर है, जहां हमारी सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक प्रगति एक साथ कदमताल कर रहे हैं.

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मोहन यादव का उज्जैन में स्वागत (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश की धरती पर अराजकता के लिए कोई स्थान नहीं है. प्रदेश में प्रकृति संरक्षण और इको पर्यटन पर विशेष ध्‍यान दिया जा रहा है. प्रकृति संरक्षण में मध्य प्रदेश अग्रणी है. 'लाड़ली बहनों' से लेकर स्व-सहायता समूहों तक, महिला सशक्तिकरण हमारी हर योजना के केंद्र में है. साथ ही हम इंदौर, उज्‍जैन, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर जैसे नगरों को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप मेट्रोपालिटन सिटी के रूप में विकसित कर रहे हैं.

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उज्जैन में मोहन यादव (ETV Bharat)

जिससे शहरी जीवन सुगम और आधुनिक बने. अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों यह विकास यात्रा मेरे अकेले की नहीं है. इसमें कैबिनेट के सहयोगियों का समर्पण और आप सभी का विश्वास शामिल है. हम मिलकर एक ऐसा मध्य प्रदेश बनाएंगे जो वैभवशाली भी होगा और समृद्धशाली भी होगा.

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