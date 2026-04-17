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पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में मोहन यादव, आज पहुंचेगे बंगाल, यहां लेंगे चुनावी सभाएं

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जाएंगे पश्चिम बंगाल, विधानसभा चुनाव को लेकर सभा को करेंगे संबोधित.

MOHAN YADAV VISIT BENGAL
पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में मोहन यादव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 5:48 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव शुक्रवार रात पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे. चुनाव के मद्देनजर वे दो दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल में रहेंगे. इस दो दिवसीय दौरे में डॉ मोहन यादव कोलकाता और खड़गपुर विधानसभा सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसंभाएं करेंगे. इसके पहले भी उन्होंने पश्चिम बंगाल में पांच बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करवाए थे. वे करीब पंद्रह दिन पहले भी पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे.

कोलकाता और खड़गपुर विधानसभा में लेंगे जनसभा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का ये दो दिन का चुनावी दौरा है. जिसमें वे आज रात पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे. वे आज रात 10:40 बजे कोलकाता पहुंचेंगे. मुख्यमंत्री डॉ यादव 18 अप्रैल को कोलकाता और खड़गपुर विधानसभा में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित करेंगे. शनिवार सुबह 11:30 बजे कमरहाटी में भाजपा प्रत्याशी अरुप चौधरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे. जबकि शाम 5 बजे मेदिनीपुर जिले के खड़गपुर सदर विधानसभा में भाजपा के वरिष्ठ नेता व प्रत्याशी दिलीप घोष के समर्थन में कार्यक्रम को संबोधित करेंगे.

MOHAN YADAV ADDRESS JANSABHA BENGAL
मोहन यादव सभा को करेंगे संबोधित (ETV Bharat)

इसके पहले पांच प्रत्याशियों के नामांकन जमा करने पहुंचे थे

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का ये पहला पश्चिम बंगाल दौरा नहीं है. पंद्रह दिन पहले वे भी दौरे पर थे, तब उन्होंने बंगाल में पांच बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन जमा कराए थे. तब उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार पर जमकर हमला बोला था और कहा था कि कि उनके राज में बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़ गए हैं. हिंदुओं को अपमानित किया जा रहा है.

बंगाल में दो चरणों में चुनाव, 4 मई को रिजल्ट

पश्चिम बंगला में विधानसभा चुनाव को लेकर बड़े-बड़े नेता वहां का दौर कर रहे हैं. बंगाल में इस बार दो चरणों में मतदान होंगे. पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल और दूसरे चरण का चुनाव 29 अप्रैल को है. वहीं बंगाल सहित तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में भी विधानसभा चुनाव है. जहां 9 अप्रैल को असम, केरल और पुडुचेरी में मतदान हो चुके हैं. जबकि तमिलनाडु में एक चरण में चुनाव होगा, यहां बंगाल के पहले चरण के साथ 23 अप्रैल को वोट डाला जाएगा. जबकि सभी राज्यों की मतगणना 4 मई को होगी.

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