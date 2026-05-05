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ग्रामीण की मौत के बाद फूटा गुस्सा, मोहान टूरिज्म जोन अनिश्चितकाल के लिए बंद, पढ़ें पूरी खबर

रामनगर: कॉर्बेट से सटे अल्मोड़ा जिले के सल्ट के पास ग्रामसभा तड़म में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां वन्यजीव के हमले में एक ग्रामीण की मौत के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया. गुस्साए ग्रामीणों ने शव उठाने से इनकार कर प्रशासन के सामने कई मांगें रखी. ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि मोहान में सफारी जोन खुलने के बाद वन्यजीवों की आवाजाही गांवों की ओर बढ़ी है, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ रही हैं. इस पर प्रशासन ने सफारी जोन को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया है.

ग्रामसभा तड़म के बौरंगा तोक में महिपाल सिंह मेहरा को वन्यजीव ने अपना शिकार बना लिया। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश इतना बढ़ गया कि उन्होंने शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने से रोक दिया और वन विभाग पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए. घटना रविवार की है, जब महिपाल सिंह मेहरा पर बाघ या तेंदुए ने हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. जैसे ही घटना की खबर गांव में फैली, बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया.

ग्रामीणों का आरोप था कि क्षेत्र में लंबे समय से बाघ और अन्य वन्यजीवों की गतिविधियां बढ़ रही हैं, लेकिन वन विभाग ने समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाए. आक्रोशित ग्रामीणों ने मांग की कि हमलावर वन्यजीव को आदमखोर घोषित कर तत्काल मार गिराया जाए. ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों के लिए एक करोड़ रुपये मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग भी रखी. हालात को देखते हुए प्रशासन, पुलिस और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी रातभर मौके पर डटे रहे. डीएफओ दीपक सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की लंबी वार्ता के बाद प्रशासन और ग्रामीणों के बीच सहमति बनी.