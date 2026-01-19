ETV Bharat / state

दो दोस्तों ने एक साथ तैयारी कर पास की SSC GD परीक्षा, एक बना हिमाचल का टॉपर

सिरमौर: कभी-कभी जिंदगी में हालात कितने भी कठिन क्यों न हों, जब साथ हो सच्ची दोस्ती और अटूट हौसला, तो सफलता खुद रास्ता बना लेती है. हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से आई यह प्रेरक कहानी इस बात का सबसे सजीव उदाहरण है. दो दोस्तों ने न केवल अपने गांव और जिले का नाम रोशन किया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि कठिन परिस्थितियों और सीमित संसाधनों में भी लगातार मेहनत और समर्पण से कोई लक्ष्य असंभव नहीं.

दरअसल कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा आयोजित कांस्टेबल (जीडी) परीक्षा-2025 में दो दोस्तों मोहन लाल और सचिन पंवार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी अलग पहचान बनाई है. उनकी यह उपलब्धि सिर्फ व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि दोस्ती, सहयोग और साझा मेहनत का भी परिणाम है.

हिमाचल में टॉपर बने मोहन लाल

सिरमौर जिले में सैनधार क्षेत्र के चकनाल गांव निवासी मोहन लाल पुत्र पूर्ण चंद ने ऑल इंडिया रैंक 619 के साथ हिमाचल प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया. मोहन लाल की सफलता संघर्ष और धैर्य की मिसाल है. उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा बेचड़ का बाग से पूरी की. सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने कभी अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया. उनके माता-पिता, पूर्ण चंद और संजमे देवी ने हर कदम पर उनका हौसला बनाए रखा.

सचिन पंवार का CISF में चयन