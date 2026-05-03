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'MP रेखा शर्मा ने भजनलाल को लेकर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की, मीडिया ने बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया'- बीजेपी अध्यक्ष

राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने पूर्व सीएम भजनलाल पर विवादित बयान दिया था. जिसके बाद से सूबे की राजनीति में भूचाल आया हुआ है.

Mohan Lal Badoli on Rekha Sharma
Mohan Lal Badoli on Rekha Sharma (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 3, 2026 at 2:48 PM IST

4 Min Read
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हिसार/हांसी: राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजनलाल पर दिए विवाद बयान पर बवाल मचा है. एक तरफ कुलदीप बिश्नोई ने इस मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी हरियाणा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने भी इस मुद्दे पर सफाई दी है.

बड़ौली की सफाई: राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा के भजनलाल पर दिए विवादित बयान पर बीजेपी हरियाणा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने प्रतिक्रिया दी है. मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि "राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने भजनलाल को लेकर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की. ये मीडिया ने बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया है. उन्होंने भजनलाल को बिल्कुल कुछ नहीं कहा. वहां पंचकूला में चुनाव चल रहे हैं और वहां के एमएलए भजनलाल के बेटे हैं. वो उनके बारे में ही कह रही थीं. शब्दों का हेरफेर हुआ है. इसे गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया. ना तो कोई व्यक्तिगत टिप्पणी की गई और ना ही कोई कहीं मामला दर्ज हुआ है. ये एक सामान्य राजनीतिक बयान था. जिसे मीडिया में बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जा रहा है."

'MP रेखा शर्मा ने भजनलाल को लेकर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की, मीडिया ने बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया'- बीजेपी अध्यक्ष (ETV Bharat)

कुलदीप बिश्नोई दे चुके तीखी प्रतिक्रिया: इससे पहले कुलदीप बिश्नोई ने वीडियो जारी कर तीखी प्रतिक्रिया दी थी. कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि रेखा शर्मा का बयान चौधरी भजनलाल पर उनकी सोच दर्शाता है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने भी एक कार्यक्रम में चौधरी भजनलाल का नाम लिया, लेकिन उनके नाम के आगे 'जी' या 'चौधरी' नहीं लगाया." कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी को चेतावनी दी कि "अगर रेखा शर्मा ने माफी नहीं मांगी, तो मामला यहीं नहीं रुकेगा. मेरी वजह से प्रदेश में दो बार सरकार बनी है. अगर यही घमंड रहा, तो चौथी बार सरकार नहीं बनेगी. मुझे मजबूर ना किया जाए कि मैं किसी को अर्श से फर्श पर ले आऊं."

बीजेपी राज्यसभा सांसद ने जानें क्या कहा था: बता दें कि बीजेपी राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने कहा था कि "श्यामलाल बंसल ने वो समय भी देखा है, जब यहां पर कांग्रेस की बदमाशी थी. जब यहां भजनलाल और चंद्रमोहन की बदमाशी थी. पूरी तरह बदमाशी करके ये इलेक्शन जीते थे." भजनलाल का नाम लेने से पहले रेखा शर्मा बंसीलाल भी बोल रही थी, लेकिन वो बीच में ही रुक गईं. इसी के बाद से ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है.

चंद्रमोहन ने रेखा शर्मा को लीगल नोटिस भेजा: बीजेपी राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा के विवादित बयान पर पंचकूला से कांग्रेस विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बड़े बेटे चंद्रमोहन ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा है. नोटिस में चंद्रमोहन ने कहा कि "अगर बदमाशी से चुनाव जीते जाते, तो जनता उन्हें पांच बार नहीं चुनती. वो हमेशा पंचकूला और हरियाणा के विकास के लिए समर्पित रहे हैं."

रेखा शर्मा के खिलाफ 16 जिलों में शिकायत: राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा के विवादित बयान पर हिसार में व्यापक रोष देखने को मिला. भजनलाल एवं कुलदीप बिश्नोई समर्थकों ने संगठित रूप से हरियाणा के 16 जिलों में अपने-अपने नजदीकी थानों में शिकायतें दर्ज कराते हुए रेखा शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई. समर्थकों ने कहा कि "चौधरी भजनलाल हरियाणा की राजनीति के एक प्रतिष्ठित स्तंभ रहे हैं. उनके नेतृत्व में प्रदेश ने विकास के अनेक आयामों को छुआ, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति शामिल हैं. ऐसे में उनके प्रति इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करना निंदनीय है और यह समाज में गलत संदेश देता है."

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