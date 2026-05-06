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'कांग्रेस नेता मानसिक बीमारी से पीड़ित, इसका इलाज असंभव, हार के बाद गाते हैं ईवीएम का राग'- मोहनलाल बड़ौली

Mohan Lal Badoli on Congress ( ETV Bharat )