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'कांग्रेस नेता मानसिक बीमारी से पीड़ित, इसका इलाज असंभव, हार के बाद गाते हैं ईवीएम का राग'- मोहनलाल बड़ौली

हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने चुनावी नतीजों पर प्रतिक्रिया दी. ईवीएम को लेकर कांग्रेस पर भी उन्होंने तंज कसा.

Mohan Lal Badoli on Congress
Mohan Lal Badoli on Congress (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 6, 2026 at 12:11 PM IST

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झज्जर: मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने चुनावी नतीजों पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि पांचों राज्यों में भाजपा ने मजबूत प्रदर्शन किया है. तीन राज्यों में जनता के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है. बड़ौली ने इसके लिए देश की जनता का आभार व्यक्त किया और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर जनता के भरोसे का परिणाम बताया.

बड़ौली ने दी पश्चिम बंगाल के नतीजों पर प्रतिक्रिया: पश्चिम बंगाल के नतीजे पर मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि जनता ने भाजपा की नीतियों को समर्थन दिया है. वहां के लोग भ्रष्टाचार और हिंसा से तंग आ चुके थे. अब वहां के लोगों ने पीएम मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी को आशीर्वाद दिया है. इसके लिए मैं बीजेपी कार्यकर्ताओं का और वहां के लोगों का धन्यवाद करता हूं.

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का कांग्रेस पर निशाना (ETV Bharat)

कांग्रेस पर साधा निशाना: हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र ने चुनाव आयोग और ईवीएम को लेकर सवाल उठाए. इस सवाल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि "ईवीएम कांग्रेस पार्टी का पुराना राग है. चुनाव में हार के बाद ऐसे आरोप लगाना उनकी आदत बन चुकी है. लोकतंत्र में मतदाता ईवीएम के माध्यम से अपना मत देते हैं. ऐसे में ईवीएम पर सवाल उठाना मतदाताओं का अपमान है. हार की निराशा के कारण कांग्रेस नेता इस तरह के बयान देते हैं, लेकिन देश की जनता सब समझती है."

कांग्रेस नेताओं को बताया मानसिक रोगी: मोहन लाल बड़ौली ने आगे कहा कि "जैसे-जैसे चुनाव आगे बढ़ेंगे, कांग्रेस पार्टी का जनाधार और कमजोर होता जाएगा और जनता उनके बयानों से दुखी होकर उन्हें नकार देगी. कांग्रेस पार्टी के सभी नेता मानसिक रोग से पीड़ित हैं. उस रोग का नाम है चुनाव में हार, जब वो चुनाव हारते हैं, तो ये रोग उन्हें सताता है. इस रोग का इलाज असंभव है."

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