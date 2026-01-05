ETV Bharat / state

नए साल का पहला लोन, स्टॉक बेचकर 4 हजार करोड़ का कर्ज ले रही मोहन सरकार

दूसरा कर्ज सरकार 1500 करोड़ रुपये का ले रही है. यह कर्ज भी सरकार अपनी सिक्योरिटीज को बेचकर लेने जा रही है. इस कर्ज के लिए भी 6 जनवरी 2026 को आरबीआई के ई कुबेर के माध्यम से ऑक्शन होगा और इसके अगले दिन 7 जनवरी को सरकार को कर्ज की रकम मिल जाएगी. यह कर्ज सरकार 7 जनवरी 2038 में चुकाएगी.

राज्य सरकार द्वारा तीन अलग-अलग किश्तों में कुल 4000 करोड़ का कर्ज लिया जा रहा है. तीनों ही कर्ज सरकार अपनी सिक्योरिटी को बेच कर ले रही है. पहला कर्ज 1500 करोड़ का लिया जा रहा है. यह कर्ज सरकार चार सालों के लिए ले रही है. इस कर्ज के लिए 6 जनवरी 2026 को ई कुबेर के माध्यम से ऑक्शन किया जाएगा. इस कर्ज को राज्य सरकार 7 जनवरी 2030 तक चुकाएगी.

राज्य सरकार यह कर्ज तीन किस्तों 1500-1500 और 1000 करोड़ रुपये में लेगी. यह कर्ज सरकार अगले 4 साल से लेकर 18 सालों में चुकाएगी. राज्य शासन ने बताया है कि कर्ज ली जा रही राशि का उपयोग डेवलपमेंट प्रोग्राम और राज्य में किए जा रहे प्रोजेक्ट्स में किया जाएगा. राज्य सरकार ने साल 2025 में 53 हजार 100 करोड़ का कर्ज लिया है.

भोपाल: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार साल 2026 में 4 हजार करोड़ का पहला कर्ज उठाने जा रही है. राज्य सरकार यह कर्ज स्टॉक बेचकर लेने जा रही है. इसके लिए 6 जनवरी को इंडियन कोर बैंकिंग सोल्यूशन सिस्टम के जरिए ऑक्शन प्रक्रिया पूरी होगी.

तीसरा कर्ज सरकार 1000 करोड़ रुपये का लेने जा रही है. यह कर्ज सरकार सिक्योरिटीज बेच कर लेगी. इसके लिए ऑक्शन 6 जनवरी 2026 को ई कुबेर के माध्यम से किया जाएगा. यह कर्ज राज्य सरकार 7 जनवरी 2044 यानी 18 साल बाद चुकाएगी.

लिमिट के अंदर ही लिया जा रहा कर्ज

हालांकि राज्य सरकार द्वारा लिए जा रहे लगातार कर्ज को लेकर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा पहले ही साफ कर चुके हैं कि जो भी कर्ज लिया जा रहा है वह लोन की लिमिट के अंदर ही है. राज्य सरकार ने बताया कि साल 2023-24 के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकार की आय 1025.91 करोड़ सरप्लस रही है. इस साल प्रदेश की रिवाइज्ड आमदनी 262000.1 करोड़ और खर्च 260983.10 करोड़ बताई गई. राज्य सरकार के मुताबिक कर्ज पर ली जा रही राशि का खर्च विकास कार्यों पर ही किया जा रहा है. कोरोना काल को छोड़ दें, तो इसके बाद कभी भी कर्ज की राशि का उपयोग डेवलपमेंट कार्यों के अतिरिक्त नहीं हुआ.

2025 में लिया 53100 करोड़ का लोन

राज्य सरकार द्वारा अपनी वित्तीय जरूरतों के लिए वर्ष 2025 के दौरान करीबन 53100 करोड़ का कर्ज लिया गया. अंतिम कर्ज राज्य सरकार ने 31 दिसंबर को 3500 करोड़ का लिया था. यह कर्ज सरकार ने 1200-1200 और 1100 करोड़ की तीन किस्तों में लिया था.

31 मार्च 2025 की स्थिति में देखें तो मध्य प्रदेश के ऊपर कर्ज बढ़कर 4 लाख 21 हजार 740 करोड़ रुपए पहुंच गया है. यह कर्ज सरकार ने अलग-अलग साधनों से लिया गया है. इसमें मार्केट लोन 2 लाख 67 हजार 879 रुपये शामिल है. इसके अलावा बॉण्ड से 5152 करोड़, वित्तीय संस्थाओं से लोन के माध्यम से 17 हजार 190 करोड़, केंद्र सरकार से लोन और एडवांस के रूप में 74 हजार 759 करोड़ की राशि, के अलावा अन्य देनदारियों के रूप में 14 हजार 135 करोड़ और स्पेशल सिक्योरिटीज के रूप में 42 हजार 623 करोड़ की राशि कर्ज पर ली गई है.