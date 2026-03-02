ETV Bharat / state

होली पर बढ़ा 3% DA, मोहन यादव का ऐलान, केंद्र बराबर हुआ महंगाई भत्ता, भरभरकर आएगा पैसा

कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स का भी बढ़ा महंगाई भत्ता ( ANI )

रिपोर्ट- बृजेंद्र पटेरिया भोपाल : मध्य प्रदेश सरकार ने होली पर प्रदेश के 7.30 लाख कर्मचारियों अधिकारियों को बड़ी राहत दी है. राज्य सरकार ने लंबे समय से इंतजार कर रहे कर्मचारियों को 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ दिया है. राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों अधिकारियों को तीन फीसदी महंगाई भत्ता देने से अब महंगाई भत्ता बढ़ाकर केंद्र के समान 58 फीसदी हो जाएगा. प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से महंगाई भत्ते की राह देख रहे थे. महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने की खुशखबरी खुद मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दी है. कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स का भी बढ़ा महंगाई भत्ता मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर कर्मचारियों को होली की बधाई देते हुए डीए बढ़ाने की जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने कहा, '' महंगाई भत्ते का लाभ कर्मचारियों को भी दिया जा रहा है. कर्मचारियों को अप्रैल 2026 की वेतन में महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा. आज होली के शुभ अवसर पर राज्य के शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि कर 58% करने का निर्णय किया है. सभी शासकीय सेवकों को भारत सरकार के समान अप्रैल 2026 के वेतन में 58% महंगाई भत्ता मिलेगा. ये मई से समान किश्तों में मिलेगा.