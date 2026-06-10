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मोहन यादव का टू चाइल्ड पॉलिसी खत्म करने का ऐलान, सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों पर से हटा 25 साल पुराना नियम. 2001 की दिग्विजय सिंह सरकार की सर्विस नियमावली मोहन यादव ने बदली.

Govt Employee Two Child Policy
तत्काल प्रभाव से हटेगा दो बच्चों वाला कानून (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 8:58 AM IST

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Updated : June 10, 2026 at 10:13 AM IST

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भोपाल : मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी नौकरी में दो बच्चों की सीमा खत्म कर दी है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शासकीय कर्मचारियों के हित में ये बड़ा निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम में शासकीय नौकरी में दो बच्चों की अधिकतम सीमा संबंधी प्रावधान वाले प्रारूप नियम को निरस्त कर दिया है. साथ ही पोर्टल से विलोपित करने के आदेश भी जारी किए हैं.

तत्काल प्रभाव से हटेगा दो बच्चों वाला कानून

मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा इस विषय पर संज्ञान लेते हुए मंगलवार को सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिए हैं. इस निर्देश के तहत प्रस्तावित मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम के प्रारूप को तत्काल निरस्त कर उसमें दो से अधिक जीवित संतान होने पर शासकीय सेवा में अपात्र माने जाने संबंधी प्रावधानों को विलोपित कर पुनः विधिवत यह नवीन प्रारूप प्रकाशित किया जाए और वर्तमान प्रारूप को तत्काल पोर्टल से हटाया जाए.

Madhya Pradesh 2 Child Policy Ends
2001 में दिग्विजय सरकार ने बनाया था नियम (Etv Bharat)

दिग्विजय सरकार ने बनाया था नियम

वर्ष 2001 में कांग्रेस की दिग्विजय राज्य सरकार के निर्णय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दो से अधिक जीवित संतान होने पर उम्मीदवारों को शासकीय सेवाओं की सीधी भर्ती और विभागीय नियुक्तियों के लिए अपात्र घोषित करने का प्रावधान था. वर्ष 2001 की प्रचलित व्यवस्था के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियमों के तहत 26 जनवरी 2001 या उसके बाद दो से अधिक जीवित संतान वाले उम्मीदवार शासकीय सेवा के लिए अपात्र माने जाते थे.

तीसरा बच्चा अनुशासहीनता की श्रेणी में आता था

तत्कालीन दिग्विजय सरकार का ये नियम केवल सरकारी नौकरी के कैंडिडेट्स तक सीमित नहीं था. बल्कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के तहत शासकीय कर्मचारियों पर पाबंदी भी लगाता था. इस नियम के तहत अगर सरकारी कर्मचारियों का तीसरा बच्चा होता था तो इसे अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखा जाता था. यानी किसी सरकारी कर्मचारी के कट-ऑफ डेट के बाद तीसरा बच्चा होने पर विभागीय कार्रवाई का भी प्रावधान था.

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25 साल बाद नियम की समीक्षा, कर्मचारियों के हित में फैसला

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 25 साल बाद इस नियम की समीक्षा करते हुए इसे खत्म करने का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री के मुताबिक, '' कर्मचारी संगठन लंबे समय से इस नियम की समीक्षा की मांग कर रहे थे. शासकीय सेवकों के परिवारों को कई तरह की कठनाईयों का सामना करना पड़ता था और यह प्रावधान काफी पुराना हो चुका था, इसलिए इसमें बदलाव की जरूरत थी. पुराने नियम के प्रारूप को तत्काल निरस्त कर उसमें दो से अधिक जीवित संतान होने पर शासकीय सेवा में अपात्र माने जाने संबंधी प्रावधानों को विलोपित कर पुनः नवीन प्रारूप प्रकाशित किए जाने के निर्देश दिए हैं.''

Last Updated : June 10, 2026 at 10:13 AM IST

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