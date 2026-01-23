रीसाइक्लिंग की सोच के साथ अंगदान की अपील, एक देह से नौ लोगों को मिल सकता है नया जीवन
जयपुर में रीसाइकलिंग इंटरनेशनल एक्सपो में अंगदान को लेकर एक स्टॉल ने सबका ध्यान आकर्षित किया.
Published : January 23, 2026 at 2:09 PM IST
जयपुर: जब देश और दुनिया में रीसाइक्लिंग को विकास और पर्यावरण संरक्षण का अहम आधार माना जा रहा है. उसी तर्ज पर अंगदान को भी मानवीय रीसाइक्लिंग के रूप में अपनाने की जरूरत है. जयपुर का मोहन फाउंडेशन इसी सोच के साथ लोगों को अंगदान के लिए जागरूक कर रहा है. संस्था का कहना है कि मृत्यु के बाद दान किए गए अंगों से एक व्यक्ति नौ लोगों को नया जीवन दे सकता है, इसलिए अंगदान को सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए.
जर्मनी से आई नंदिनी, अंगदान को बताया जरूरी: जर्मनी में रहने वाली भारतीय मूल की महिला नंदिनी आप्टे ने अंगदान को लेकर अपने अनुभव साझा किए. उन्होंने बताया कि जर्मनी में वह अपने साथी की प्रेरणा से पहले ही अंगदान की घोषणा कर चुकी हैं. नंदिनी का कहना है कि कई लोग सिर्फ अंग न मिलने के कारण अपनी जान गंवा देते हैं, जबकि मृत्यु के बाद भी कोई व्यक्ति दूसरों की जिंदगी बचा सकता है. उन्होंने स्वीकार किया कि यूरोप के कई देशों में आज भी लोग अंगदान को लेकर सहज नहीं हैं, लेकिन उन्हें अंगदान को रीसाइक्लिंग की तरह देखने का विचार बेहद सकारात्मक लगता है.
निजी दर्द से जन-जागरूकता की मुहिम: मोहन फाउंडेशन की ट्रस्टी भावना जगवानी ने कहा कि जब हम धातु, बैटरी, टायर, कागज और प्लास्टिक को रीसाइकिल करने की बात करते हैं तो हमें अपने बहुमूल्य अंगों को भी मृत्यु के बाद दान करने की सोच को बढ़ावा देना चाहिए. उन्होंने बताया कि उनके पिता किडनी ट्रांसप्लांट के लिए लंदन जा रहे थे, लेकिन समय पर अंग न मिलने के कारण रास्ते में ही उनका निधन हो गया. इसी व्यक्तिगत पीड़ा ने उन्हें बीते 40 वर्षों से राजस्थान में अंगदान के प्रति जागरूकता अभियान चलाने के लिए प्रेरित किया.
‘री-यूज और री-साइकिल’ की थीम पर अंगदान का संदेश: मोहन फाउंडेशन के सदस्य अजय गुप्ता ने कहा कि आज पूरी दुनिया री-यूज और री-साइकिल की अवधारणा पर आगे बढ़ रही है. इसी सोच के तहत मानव अंगों को मृत्यु के बाद उपयोग में लाने की बात भी उतनी ही अहम है. जयपुर में चल रही इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के मंच से यह संदेश दिया जा रहा है कि कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन के बाद नौ लोगों के जीवन का सहारा बन सकता है. इस मुहिम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिल रही है. इसके प्रचार के लिए उन्हें दुबई तक से आमंत्रण मिला है.
अंगदान पर किडनी रेसिपिएंट की कहानी: मुंबई की रहने वाली जया जयराम खुद किडनी रेसिपिएंट हैं और मोहन फाउंडेशन से जुड़कर लोगों को जागरूक कर रही हैं. जया ने बताया कि अंगदान ने उनके जीवन को नई दिशा दी. कभी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाली जया आज सामान्य जीवन जी रही हैं. अंगदान का संदेश फैला रही हैं. उनका कहना है कि अंगदान का इंतजार कर रहे लोगों को वह एक ही बात कहती हैं कि जिंदगी मिलेगी, फिर मिलेगी दोबारा. अंगों को दफनाने या जलाने से बेहतर है कि उन्हें किसी जरूरतमंद को दान कर दिया जाए.
कौन-कौन से अंग किए जा सकते हैं दान: चिकित्सकीय मानकों के अनुसार एसएमएस अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि मृत्यु के बाद और कुछ मामलों में जीवनकाल में भी कई अंगदान किए जा सकते हैं, जिनमें किडनी (2) , लिवर , हृदय , फेफड़े (2) , अग्न्याशय (पैंक्रियास), आंत (इंटेस्टाइन) और आंखें शामिल हैं.
अंगदान वाले ऑर्गन
- किडनी (2)
- लिवर
- हृदय
- फेफड़े (2)
- अग्न्याशय ( पैंक्रियास )
- आंत (इंटेस्टाइन)
- आंख ( 2) ( कॉर्निया )
टिश्यू का दान भी संभव: इसके साथ ही शरीर के कुछ टिश्यू भी दान किए जा सकते हैं. इनमें त्वचा, हड्डियां, हृदय वाल्व, रक्त वाहिकाएं, टेंडन और लिगामेंट शामिल हैं. डॉक्टर मनोज के अनुसार, सही समय पर अंग और ऊतक दान से कैंसर, किडनी फेल्योर, हार्ट डिजीज और आंखों की रोशनी खो चुके मरीजों को नया जीवन मिल सकता है.
