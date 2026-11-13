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मरू निनाद घोष शिविर में शिरकत करेंगे मोहन भागवत, तीन मार्गों पर घोष संचलन

घोष शिविर में मौजूद स्वयंसेवक ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉ मोहन भागवत शनिवार सुबह जोधपुर पहुंचेंगे. अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान भागवत शिकारपुर में आयोजित हो रहे मरू निनाद घोष शिविर में शामिल होंगे. वे एयरपोर्ट से सीधे शिकारपुरा स्थित राजाराम आश्रम जाएंगे. इसके बाद शाम को संघ के जोधपुर में तीन स्थानों से निकलने वाले पथ संचालन को देखने के लिए जालोरी गेट चौराहा पर पहुंचेंगे. रविवार को शिकारपुरा में उनका जन संबोधन होगा. इधर शिविर में शुक्रवार को विभिन्न आयोजन हुए. देर शाम को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी हुआ.