मरू निनाद घोष शिविर में शिरकत करेंगे मोहन भागवत, तीन मार्गों पर घोष संचलन
चार दिवसीय 'मरू निनाद' प्रांत घोष शिविर के दूसरे दिन पारंपरिक और लोक वाद्य यंत्रों की विशेष प्रदर्शनी शुरू हुई.
Published : November 13, 2026 at 10:57 PM IST
जोधपुर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉ मोहन भागवत शनिवार सुबह जोधपुर पहुंचेंगे. अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान भागवत शिकारपुर में आयोजित हो रहे मरू निनाद घोष शिविर में शामिल होंगे. वे एयरपोर्ट से सीधे शिकारपुरा स्थित राजाराम आश्रम जाएंगे. इसके बाद शाम को संघ के जोधपुर में तीन स्थानों से निकलने वाले पथ संचालन को देखने के लिए जालोरी गेट चौराहा पर पहुंचेंगे. रविवार को शिकारपुरा में उनका जन संबोधन होगा. इधर शिविर में शुक्रवार को विभिन्न आयोजन हुए. देर शाम को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी हुआ.
तीन मार्गों पर घोष संचलन : कल 14 नवंबर को सायं 4 बजे शहर में घोष संचलन निकाला जाएगा. संचलन एक साथ तीन निर्धारित मार्गों से रवाना होगा, जो लगभग 50 मिनट में अपने गंतव्य पर पहुंचेगा. पहला संचलन सुमेर स्कूल से प्रारंभ होकर पुराना स्टेडियम तक, दूसरा संचलन पुराना स्टेडियम से प्रारंभ होकर गांधी मैदान तक और तीसरा संचलन गांधी मैदान से प्रारंभ होकर केशव परिसर (प्रताप नगर) तक चलेगा. जालोरी गेट पर संघ प्रमुख मौजूद रहेंगे.
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लोक वाद्य यंत्रों की प्रदर्शनी का उद्घाटन : चार दिवसीय 'मरू निनाद' प्रांत घोष शिविर के दूसरे दिन पारंपरिक और लोक वाद्य यंत्रों की विशेष प्रदर्शनी शुरू हुई. राजस्थान क्षेत्र प्रचारक निंबाराम ने दीप प्रज्वलन कर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया. प्रांत संघचालक हरदयाल वर्मा ने बताया कि रूपायन संस्थान के सहयोग से यह प्रदर्शनी आयोजित की गई. इसमें राजस्थान की समृद्ध लोक संगीत परंपरा को दर्शाते हुए दुर्लभ वाद्य यंत्रों का अनूठा संग्रह प्रदर्शित किया गया है. इसमें, तत वाद्य, सुषिर वाद्य, अवनद्ध वाद्य और घन वाद्य यन्त्रों को प्रदर्शित किया गया. इसके साथ ही प्रदर्शनी स्थल पर राजस्थानी कठपुतलियों और लोक कलाकारों के दुर्लभ छायाचित्रों के माध्यम से लोक संस्कृति की जीवंत झांकी प्रस्तुत की गई.
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तत वाद्य (तार वाले): रावणहत्था, सुरिंदा, अपंग, भपंग, चिकारा (मेव), जोगिया सारंगी और गुजरातन सारंगी.
सुषिर वाद्य (फूंक वाले): शंख, अलगोजा, नागफणी, बांकिया, सिंगी और शहनाई.
अवनद्ध वाद्य (चर्म मढ़े): ढोल, ढोलक, ताशा, मांदल और नगाड़ा.
घन वाद्य (धातु व काष्ठ): खड़ताल, मोरचंग, डांडिया, घुंघरू और झांझ.
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