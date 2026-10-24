मोहन भागवत का GEN-Z प्लान? जबलपुर में 3500 स्वयंसेवकों से गोपनीय चर्चा
32 जिलों से जबलपुर पहुंचे 3500 स्वयंसेवकों से चर्चा करेंगे मोहन भागवत, पूरा कार्यक्रम गोपनीय. GEN-Z पर फोकस. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 12:13 PM IST
जबलपुर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जबलपुर में एक बड़ा आयोजन हो रहा है, जिसमें 3500 स्वयंसेवक इकट्ठे हुए हैं. ये स्वयंसेवक मध्य प्रदेश के 34 जिलों से आए हैं. सभी स्वयंसेवक युवा हैं और इनमें से ज्यादातर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं हैं. इन सभी से संघ प्रमुख मोहन भागवत तीन दिनों तक चर्चा करेंगे. मोहन भागवत का ये कार्यक्रम पूरी तरह से गोपनीय है और इसमें मोबाइल प्रतिबंधित है और पूरे कार्यक्रम में कहीं पर भी मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है. माना जा रहा है कि कॉलेज के स्वयंसेवकों के जरिए भागवत GEN-Z को साधने का प्लान बना रहे हैं.
जबलपुर में स्वयंसेवकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है. इन्हीं छात्रों के साथ दो दिनों तक संघ प्रमुख मोहन भागवत भी रहेंगे. मोहन भागवत जबलपुर पहुंच चुके हैं. जबलपुर में वे केशव कुटी में हैं और यहां पर उन्होंने जबलपुर में काम कर रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों से मुलाकात की.
कार्यक्रम में क्या होगा, ये केवल मोहन भागवत जानते हैं
मोहन भागवत भले ही कॉलेज जाने वाले छात्र-छात्राओं से मिल रहे हों लेकिन पूरा कार्यक्रम गोपनीय रखा गया है. संघ से जुड़े हुए एक पदाधिकारी ने सिर्फ इतना कहा, '' कार्यक्रम में क्या होने वाला है यह केवल संघ प्रमुख और छात्रों के बीच की बात है. इसे सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है. पूरे कार्यक्रम में मोबाइल प्रतिबंधित है और बाहर से भी कोई मीडिया इस कार्यक्रम को कवर नहीं कर सकती.''
इस पूरे कार्यक्रम में केवल 1 किलोमीटर का एक पद संचलन है, जो जबलपुर के विजयनगर इलाके में होगा. इसमें पूरे 3500 छात्र और संघ के पदाधिकारी हिस्सा लेंगे.
नरसिंह मंदिर में होगी बैठक
जबलपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं से संवाद के लिए जबलपुर के नरसिंह मंदिर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है लेकिन यह मंत्रणा भी पूरी तरह बंद कमरे में होगी. इसकी जानकारी भी सार्वजनिक नहीं है. इसमें केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों को ही आमंत्रित किया गया है.
युवाओं पर आरएसएस का फोकस
मोहन भागवत का यह दौरा और यह प्रशिक्षण कार्यक्रम ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत में GEN-Z के अलग-अलग स्तर पर आंदोलन चल रहे हैं.इस कार्यक्रम में 3500 हजार युवाओं को बुलाया गया है. युवाओं की यह भारी संख्या इस बात की ओर इशारा कर रही है कि भारत में चल रहे आंदोलन में भी बड़ी तादाद में युवा हैं, ऐसी स्थिति में आरएसएस की तरफ झुकाव रखने वाली युवाओं को अलग से क्या तैयारी करनी है इस पर चर्चा की जा रही है.
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पिछले साल जबलपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का तीन दिवसीय कार्यक्रम हुआ था, जिसमें भी संघ प्रमुख पहुंचे थे लेकिन उसे कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्रेस से दूरी नहीं बनाई थी. बीते कुछ दिनों के कार्यक्रमों में भी मोहन भागवत और आरएसएस के कार्यक्रम सार्वजनिक हो रहे थे लेकिन अचानक से एक बड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम में गोपनीयता कई नए सवाल खड़े कर रही है.