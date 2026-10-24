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मोहन भागवत का GEN-Z प्लान? जबलपुर में 3500 स्वयंसेवकों से गोपनीय चर्चा

मोहन भागवत का GEN-Z प्लान? ( Etv Bharat )

जबलपुर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जबलपुर में एक बड़ा आयोजन हो रहा है, जिसमें 3500 स्वयंसेवक इकट्ठे हुए हैं. ये स्वयंसेवक मध्य प्रदेश के 34 जिलों से आए हैं. सभी स्वयंसेवक युवा हैं और इनमें से ज्यादातर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं हैं. इन सभी से संघ प्रमुख मोहन भागवत तीन दिनों तक चर्चा करेंगे. मोहन भागवत का ये कार्यक्रम पूरी तरह से गोपनीय है और इसमें मोबाइल प्रतिबंधित है और पूरे कार्यक्रम में कहीं पर भी मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है. माना जा रहा है कि कॉलेज के स्वयंसेवकों के जरिए भागवत GEN-Z को साधने का प्लान बना रहे हैं.



जबलपुर में स्वयंसेवकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है. इन्हीं छात्रों के साथ दो दिनों तक संघ प्रमुख मोहन भागवत भी रहेंगे. मोहन भागवत जबलपुर पहुंच चुके हैं. जबलपुर में वे केशव कुटी में हैं और यहां पर उन्होंने जबलपुर में काम कर रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों से मुलाकात की.

कार्यक्रम में क्या होगा, ये केवल मोहन भागवत जानते हैं मोहन भागवत भले ही कॉलेज जाने वाले छात्र-छात्राओं से मिल रहे हों लेकिन पूरा कार्यक्रम गोपनीय रखा गया है. संघ से जुड़े हुए एक पदाधिकारी ने सिर्फ इतना कहा, '' कार्यक्रम में क्या होने वाला है यह केवल संघ प्रमुख और छात्रों के बीच की बात है. इसे सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है. पूरे कार्यक्रम में मोबाइल प्रतिबंधित है और बाहर से भी कोई मीडिया इस कार्यक्रम को कवर नहीं कर सकती.''