भोपाल में मोहन भागवत ने बताए हिंदुओं के चार प्रकार, संघ से लेकर चीनी ड्रैगन तक का जिक्र

इस भाषण में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू की परिभाषा के साथ प्रकार भी बताए और संविधान की प्रस्तावना का हवाला भी दिया. ये सभी बातें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत ने भोपाल में संघ के शाखा विस्तार कार्यक्रम के दौरान कहीं. वे दो दिन के भोपाल प्रवास पर हैं.

भोपाल : संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भोपाल में हिंदुओं के चार प्रकार और RSS को लेकर बनाए जा रहे नैरेटिव को लेकर टिप्पणी की. उन्होंने ये भी कहा कि लोगों के बीच संघ को लेकर बहुत सी गलतफहमी हैं. उन्होंने कहा कि मैं तथ्यों के साथ आपको बताना चाहता हूं कि संघ असल में है क्या. संघ किसी की प्रतिक्रिया में खड़ा कोई संगठन नहीं है, संघ का किसी से विरोध नहीं है.

कुछ हिंदू कहते हैं जोर से मत बोलो कि हम हिंदू हैं : भागवत

मोहन भागवत ने कहा, '' हिंदू एक स्वभाव है, अखंड भारत में चार प्रकार के हिंदू हैं. एक तो वे हैं, जो गर्व से कहते हैं कि वे हिंदू हैं. दूसरे वो जो ये मानते हैं कि हिंदू हैं हिंदू रहेंगे, इसमें गर्व की क्या बात. तीसरे हिंदू वे हैं जो कहते हैं कि जोर से मत बोलो कि हिंदू हैं, घर के अंदर हम हिंदू हैं और चौथे वो जो भूल गए हैं कि हम हिंदू हैं, वे भारत को उठने नहीं देना चाहते. तो आसान प्रश्न पहले हल करें और हिंदू कहने वालों को खड़ा करें.'' उन्होंने कहा कि हिंदू वो है जो सबको जोड़ता है, हिंदू कहने से हम किसी को छोड़ते नहीं है. हिंदू कहने से ही वसुधैव कुटुम्बकम का ध्यान आता है. उन्होंने ये भी कहा कि चार हिंदू एक तरफ तभी चलते हैं, जब पांचवा कंधे पर हो.

भोपाल में मोहन भागवत (Etv Bharat)

जब भागवत ने सुनाया चीन चैप्टर और ड्रैगन का मैसेज

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने भाषण में मुरली मनोहर जोशी का जिक्र किया. उन्होंने उनसे जुड़ा वाकया सुनाते हुए कहा कि जब वे चीन गए थे तो उन्हें चीन में रोक लिया गया. वहां यूनिवर्सिटीज का यूथ फेस्टिवल था. उन्होंने बताया कि मुरली मनोहर जोशी ने खुद उनसे ये वाकया साझा किया था और बताया था कि किस तरह से एक बड़े से स्टेडियम में अंधेरा हो गया और फिर सामने एक पर्दे पर दुनिया का नक्शा दिखाई दिया, जिसमें चीन के प्रतीक 'ड्रैगन' पूरे नक्शे पर उड़ रहे थे. मोहन भागवत ने कहा, '' उसमें ये बताया गया कि चीन का प्रभाव ऐसा था. और अब फिर से एक बार फिर चीन को ऐसा खड़ा होना है.'' एक तरह से भागवत ने उदाहरण देते हुए कहा कि कैसे कोई देश किस तरह से दोबारा अपने गौरवशाली अतीत को लेकर फिर खड़ा हो सकता है.

जन संगोष्ठी में बड़ी तादाद में पहुंते शाखा से जुड़े कार्यकर्ता (Etv Bharat)

भागवत बोले हमारी भी लोग सुनने लगे हैं

मोहन भागवत ने फिर एक बार कहा, '' बीजेपी को देखकर संघ में ना आएं, गलती करेंगे, उनकी एक स्वतंत्र पहचान है. एक समय था जब संघ में प्रचारक साइकिल से प्रवास करते थे. भोजन कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था. अब वैसा अभाव नहीं है, अब इतना बदलाव हुआ है कि लोग हमारी सुनने लगे हैं.'' उन्होंने कहा कि हम ये मानते हैं कि विरोध करने वाले भी हमारे हैं. सबकी लकड़ी लगेगी तब ही गोवर्धन पर्वत उठेगा.