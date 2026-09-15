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क्रिकेटर मोहम्मद शमी के भाइयों पर दर्ज केस गाजियाबाद ट्रांसफर, लखनऊ पुलिस ने भेजी केस डायरी

लखनऊ: लखनऊ भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी के भाई मोहम्मद कैफ और मोहम्मद हसीब पर दर्ज यौन शोषण मामले में बड़ा कानूनी मोड़ आ गया है. लखनऊ के आशियाना थाने में दर्ज इस मुकदमे की विवेचना अब गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस करेगी. अपराध का मुख्य घटनास्थल गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र का पाए जाने पर लखनऊ पुलिस ने पूरी केस डायरी गाजियाबाद पुलिस को भेज दी है. वहीं, लखनऊ पुलिस के तमाम प्रयासों के बावजूद पीड़िता के कलमबंद बयान दर्ज नहीं हो सके.

गाजियाबाद पुलिस अब नए सिरे से दर्ज करेगी बयान: अब गाजियाबाद पुलिस नए सिरे से पीड़िता और दोनों नामजद आरोपियों को बुलाकर उनके बयान दर्ज करेगी. अमरोहा के रहने वाले मोहम्मद कैफ और उनके भाई मोहम्मद हसीब के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था. पीड़िता ने अपनी तहरीर में पहली बार मिलने और शोषण की शुरुआत गाजियाबाद के होटल में होने की बात कही थी. जांच के दौरान प्राथमिक घटनास्थल गाजियाबाद का इलाका निकलने पर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने यह फैसला लिया.

संपर्क न होने के कारण नहीं दर्ज हो पाए थे पीड़िता के बयान: एसीपी कैंट सुजीत कुमार दुबे ने बताया कि केस से जुड़ी सभी सीडी और दस्तावेजी साक्ष्य गाजियाबाद पुलिस को सौंप दिए गए हैं. मामला दर्ज होने के बाद लखनऊ पुलिस पीड़िता के बयान दर्ज करने की लगातार कोशिश करती रही. अधिकारियों के अनुसार पीड़िता को साक्ष्य देने के लिए कई बार फोन कॉल किए गए और नोटिस देने का प्रयास हुआ. पीड़िता की तरफ से सहयोग न मिलने के कारण उसके बयान दर्ज नहीं हो पाए थे.