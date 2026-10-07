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बूंदी: एक हफ्ते बाद कब्र से निकाला गया मोहम्मद यकीन का शव, पुलिस की जांच पर उठे सवाल

पुलिस ने कब्र से दोबारा निकलवाया शव ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: जिले के तालेड़ा थाना क्षेत्र में गत 29 सितम्बर को वेदांता कॉलेज के पास कार में गोली लगा मिला कोटा निवासी मोहम्मद यकीन का मामला अब लगातार पेचीदा होता जा रहा है. घटना के करीब एक सप्ताह बाद पुलिस ने बुधवार को कोटा के बोरखेड़ा स्थित कब्रिस्तान से यकीन का शव दोबारा निकलवाया. एफएसएल टीम ने शव से आवश्यक वैज्ञानिक सैंपल लिए और जांच के बाद शव को फिर से सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया. इस कार्रवाई के बाद तालेड़ा पुलिस की शुरुआती जांच प्रक्रिया पर सवाल भी उठ रहे हैं. सवाल यह है कि यदि मौत गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी, तो गनशॉट रेजिड्यू यानी GSR से जुड़े सैंपल घटना के समय ही क्यों नहीं लिए गए? अब पुलिस को एक सप्ताह बाद शव को कब्र से निकलवाकर सैंपल लेने पड़े हैं.