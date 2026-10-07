बूंदी: एक हफ्ते बाद कब्र से निकाला गया मोहम्मद यकीन का शव, पुलिस की जांच पर उठे सवाल
बूंदी में कार में मृत मिले मोहम्मद यकीन का शव पुलिस ने एक सप्ताह बाद कब्र से निकालकर FSL सैंपल लिए.
Published : October 7, 2026 at 8:39 PM IST
बूंदी: जिले के तालेड़ा थाना क्षेत्र में गत 29 सितम्बर को वेदांता कॉलेज के पास कार में गोली लगा मिला कोटा निवासी मोहम्मद यकीन का मामला अब लगातार पेचीदा होता जा रहा है. घटना के करीब एक सप्ताह बाद पुलिस ने बुधवार को कोटा के बोरखेड़ा स्थित कब्रिस्तान से यकीन का शव दोबारा निकलवाया. एफएसएल टीम ने शव से आवश्यक वैज्ञानिक सैंपल लिए और जांच के बाद शव को फिर से सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया. इस कार्रवाई के बाद तालेड़ा पुलिस की शुरुआती जांच प्रक्रिया पर सवाल भी उठ रहे हैं. सवाल यह है कि यदि मौत गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी, तो गनशॉट रेजिड्यू यानी GSR से जुड़े सैंपल घटना के समय ही क्यों नहीं लिए गए? अब पुलिस को एक सप्ताह बाद शव को कब्र से निकलवाकर सैंपल लेने पड़े हैं.
कार में मिला था गोली लगा शव: तालेड़ा थाना प्रभारी मुकेश यादव ने बताया कि 29 सितंबर को वेदांत कॉलेज के नजदीक सुनसान सड़क पर एक कार काफी देर से खड़ी थी. स्थानीय लोगों को कार संदिग्ध लगी. पास जाकर देखने पर कार के अंदर एक युवक अचेत अवस्था में मिला. सूचना पर तालेड़ा सीओ गंगा सहाय और थाना अधिकारी मुकेश यादव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर जांच शुरू की. प्रारंभिक जानकारी में मोहम्मद यकीन के पेट में गोली लगी होने की बात सामने आई. वहीं कार के सामने वाले कांच पर भी गोली लगने का निशान मिला था. मृतक की पहचान कोटा निवासी मोहम्मद यकीन के रूप में हुई. पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर मामले की जांच शुरू की.
इसे भी पढ़ें- बूंदी में हाईवे पर खूनी वारदात: कार में बैठे युवक के सीने में मारी गोली, मौके पर मौत
मामले में सामने आए तथ्यों के अनुसार, मृतक का शव 29 सितंबर को कार में मिला था. घटना की परिस्थितियां संदिग्ध थीं और शरीर पर गोली का निशान था. ऐसे मामलों में हाथों पर मौजूद संभावित गनशॉट रेजिड्यू सहित अन्य फोरेंसिक साक्ष्य जांच में महत्वपूर्ण हो सकते हैं. हालांकि, इस मामले में मौके पर ही GSR सैंपल क्यों नहीं लिए गए, यह जांच का महत्वपूर्ण सवाल बन गया है. अब एफएसएल टीम द्वारा कब्र से शव निकलवाकर लिए गए सैंपल से पुलिस को यह पता लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है कि मृतक के हाथों या शरीर पर गोली चलाने से जुड़े कोई वैज्ञानिक साक्ष्य मौजूद हैं या नहीं.
GSR जांच से क्या पता चलता है?: GSR यानी Gunshot Residue जांच का इस्तेमाल गोली चलने से जुड़े सूक्ष्म कणों की मौजूदगी का पता लगाने के लिए किया जाता है. ऐसे साक्ष्य जांच में यह समझने में मदद कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने हाल ही में हथियार चलाया था या उसके हाथों अथवा कपड़ों पर गोली चलने से जुड़े अवशेष आए थे. हालांकि, सिर्फ GSR रिपोर्ट के आधार पर हत्या या आत्महत्या का अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जाता. इसे पोस्टमार्टम, बैलिस्टिक जांच, हथियार, फिंगरप्रिंट, घटनास्थल, सीसीटीवी, कॉल डिटेल और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के साथ मिलाकर देखा जाता है.
इसे भी पढ़ें- राजसमंद: मंदिर में शराब का विरोध करने पर हत्या का आरोप, 46 दिन बाद कब्र से निकाला शव
हत्या के साथ आत्महत्या के एंगल पर भी जांच: तालेड़ा थाना पुलिस शुरुआत में मामले को गोली लगने से हुई संदिग्ध मौत मानकर हत्या सहित कई एंगल पर जांच कर रही थी. अब पुलिस आत्महत्या की संभावना को भी जांच में शामिल कर रही है. पुलिस घटनास्थल से मिले पिस्टल और अन्य साक्ष्यों की फोरेंसिक जांच करवा रही है. मृतक के फिंगरप्रिंट और हथियार से जुड़े वैज्ञानिक साक्ष्यों के मिलान को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. यदि फोरेंसिक जांच में हथियार और मृतक के बीच कोई निर्णायक वैज्ञानिक संबंध सामने आता है, तो इससे जांच की दिशा स्पष्ट हो सकती है. हालांकि, फिलहाल पुलिस ने हत्या या आत्महत्या को लेकर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला है.
काम खत्म कर डाबी जाने निकला था यकीन: मृतक के बड़े भाई शफी के अनुसार, मोहम्मद यकीन 29 सितंबर को दोपहर करीब 3 बजे कोटा स्थित अपनी वर्कशॉप से काम खत्म करने के बाद डाबी जाने के लिए निकला था. इसके बाद जब वह वापस नहीं लौटा और उससे संपर्क नहीं हो पाया, तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू की. शफी के मुताबिक, शाम करीब 7:50 बजे थाने में यकीन के संबंध में शिकायत दी गई. इसके बाद परिवार ने उसके दोस्तों और परिचितों से संपर्क किया तथा अस्पतालों में भी तलाश की. परिवार रातभर उसे तलाशता रहा, लेकिन उसका पता नहीं चला.
इसे भी पढ़ें- 27 दिन बाद कब्र से निकाला शव, मृतक के बेटे ने लगाया 12 लोगों पर हत्या का आरोप
आठ दिन बाद भी खुलासा नहीं: घटना के बाद करीब आठ दिन बीतने के बावजूद मामले का स्पष्ट खुलासा नहीं होने से परिजनों में चिंता और नाराजगी है. परिवार का कहना है कि वे लगातार पुलिस का सहयोग कर रहे हैं और जांच के लिए मांगी जा रही जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं. परिजनों के अनुसार, प्रशासन के निर्देश पर अब शव को कब्र से निकलवाकर फोरेंसिक जांच करवाई गई है. परिवार ने पुलिस से जल्द मामले का खुलासा करने की मांग की है.
FSL रिपोर्ट पर टिकी नजर: इस ब्लाइंड केस में अब सबसे अहम नजर FSL की रिपोर्ट पर है. शव को दोबारा कब्र से निकालकर लिए गए सैंपल जांच में महत्वपूर्ण हो सकते हैं. इन सैंपल के साथ घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्य, हथियार, फिंगरप्रिंट, बैलिस्टिक रिपोर्ट और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का मिलान किया जाएगा.
इसे भी पढ़ें- 26 दिन बाद कब्र से निकाला शव, जानें पूरा माजरा